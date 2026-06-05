USA navzdory Trumpovi schválily rozsáhlý balík pomoci Ukrajině a tvrdé sankce proti Rusku

Libor Novák

5. června 2026 8:25

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)
Kongres Spojených států amerických (United States Congress) Foto: president.gov.ua

Americká Sněmovna reprezentantů schválila rozsáhlý balík pomoci pro Ukrajinu spojený s tvrdými sankcemi proti Rusku, čímž více než tucet republikánských zákonodárců vystoupil proti vůli vlastního vedení i prezidenta Donalda Trumpa. Výsledné hlasování v poměru 226 ku 195 hlasům představuje první velké proukrajinské opatření během Trumpova druhého funkčního období. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson přitom ještě před hlasováním naléhal na členy své strany, aby návrh odmítli a poskytli prezidentovi prostor pro vyjednávání s Ruskem.

K prosazení zákona na program schůze museli zastánci pomoci využít procedurální nástroj, takzvanou propouštěcí petici, která umožňuje obejít stranické vedení a vynutit si hlasování, pokud nasbírá potřebných 218 podpisů. Klíčovou roli v tomto procesu sehrál republikánský centrista Brian Fitzpatrick, který na sběru podpisů měsíce spolupracoval s demokratickým kongresmanem Gregem Meeksem. Rozhodující poslední podpis pak připojil nezávislý kalifornský poslanec Kevin Kiley, který obvykle hlasuje s republikány a následně podpořil i samotný zákon. Celkově se k demokratům při schvalování balíku připojilo 18 republikánských poslanců, což odráží hluboké vnitřní rozdělení strany, jejíž podstatná část další financování Ukrajiny odmítá.

Schválená legislativa zavádí přísné sankce postihující přední ruské banky, těžařské a ropné společnosti i vládní činitele. Součástí opatření je úplný zákaz dovozu ruské ropy do Spojených států a uvalení pětisetprocentních cel na veškeré ostatní ruské zboží. V oblasti vojenské podpory zákon vyčleňuje osm miliard dolarů na prodej zbraní a zároveň obnovuje program vojenského pronájmu a půjčky z éry předchozího prezidenta Joea Bidena.

Tento krok přichází v době, kdy se zahraniční politika Bílého domu v posledních měsících soustředí zejména na konflikt v Íránu, zatímco válka na Ukrajině bez většího zapojení USA nabírá na intenzitě. Trumpovi se dosud nepodařilo naplnit slib o rychlém ukončení bojů, který dal při svém lednovém nástupu do úřadu. Část spolustraníků navíc popudil tím, že uvolnil některá omezení pro ruskou ropu, aby zmírnil dopady íránské války na světové ceny, zatímco řada zákonodárců požaduje, aby se domácí politika soustředila primárně na řešení drahoty ve Spojených státech. Další osud legislativy je v současnosti nejasný, neboť v Senátu bude pro její prosazení nutné překonat hranici šedesáti hlasů. V případě úspěchu by se však jednalo o první zásadní krok amerického Kongresu ve vztahu k rusko-ukrajinské válce od jara 2024.

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Zdroj: Libor Novák

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