Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se nechystá žádat Kongres o povolení pokračovat ve vojenských operacích proti Íránu. V pátek přitom vypršela šedesátidenní lhůta, po které se prezident podle zákona musí obrátit na zákonodárce. Bílý dům tvrdí, že příměřím došlo k ukončení bojů.
Na vypršení lhůty upozornil například web DW. Vysoce postavený zástupce administrativy současného prezidenta řekl médiím, že ve věci zákona o válečných pravomocích byly bojové operace ukončeny.
Trump a členové jeho vlády měli do pátku 1. května čas na ukončení války či předložení důvodů, proč by Kongres měl umožnit pokračování operace. Administrativa tvrdí, že okamžikem uzavření příměří došlo k ukončení akcí. Podle zahraničních médií tak lhůta uplyne, aniž by se cokoliv zásadního změnilo.
Americký ministr obrany Pete Hegseth ostatně ve čtvrtek v Senátu řekl, že podle jeho názoru se lhůta během příměří pozastavila. Opoziční demokraté ale s takovým výkladem nesouhlasí.
Podle americké ústavy může válku vyhlásit jen Kongres, nikoliv sám prezident. Neplatí to nicméně pro operace, které vláda považuje za krátkodobé či zaměřené na odvrácení bezprostřední hrozby.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. Trump o operaci informoval Kongres o dva dny později. Právě tehdy začala plynout šedesátidenní lhůta.
Podle zákona o válečných pravomocech z roku 1973 musí Kongres do šedesáti dnů od začátku jakéhokoliv konfliktu schválit použití ozbrojených sil nebo vyhlásit válku, případně je možné jednorázově prodloužit operaci o dalších třicet dnů.
Lhůta vypršela. Trump a spol. nevidí důvod žádat Kongres o povolení ohledně Íránu
Írán předložil Spojeným státům nový návrh, který má za cíl znovu otevřít strategický Hormuzský průliv a ukončit probíhající válečný konflikt. Podle informací amerických představitelů a zdrojů blízkých vyjednávání webu Axios však íránský plán obsahuje zásadní háček: požaduje odložení rozhovorů o jaderném programu na neurčito, respektive na pozdější fázi.
