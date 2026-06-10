Útěk z vězení nevyšel. Zločinec si pobyt na Pankráci zřejmě prodlouží

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. června 2026 18:08

Věznice, ilustrační fotografie.
Věznice, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Zločince nehoní jenom policisté, ale občas i příslušníci Vězeňské služby, kteří mají na starosti již odsouzené pachatele trestné činnosti. V uplynulých dnech zabránili útěku vězně z věznice v Praze na Pankráci. 

Vězeňská služba v neděli ocenila profesionální zásah týmu pankrácké věznice, který překazil pokus o útěk. Zároveň prozradila, jak k incidentu došlo. "Jedna vězněná osoba se při navádění na vycházky oddělila od skupiny ostatních a pokusila se o útěk," uvedla na síti X, kde zveřejnila i video. 

Prchajícímu vězni se povedlo seskočit ze střechy jedné z budov a doběhnout k prvnímu vnitřnímu oplocení. Právě tam jej zadrželi příslušníci vězeňské služby, kteří dotyčného pronásledovali a od počátku monitorovali jeho pohyb.

"Díky okamžitému a profesionálnímu zásahu příslušníků byl pokus o útěk velmi brzy zmařen," konstatovala služba. Podle zákona teď zločinci hrozí, že si pobyt za mřížemi prodlouží až o dalších několik let. 

V pankrácké věznici vykonávají trest odnětí svobody lidé zařazení do věznice s ostrahou s nízkým stupněm zabezpečení, odsouzení zařazení do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení i odsouzení zařazení do věznice s vysokým stupněm zabezpečení. 

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Zdroj: Libor Novák

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