Ve věznici Příbram zasahuje policie. Trestancům někdo dodává drogy

Evropská unie čelí možné nové výzvě v podobě blížícího se nástupu Herberta Kickla, vůdce rakouské Svobodné strany (FPÖ), na post kancléře Rakouska. Pokud by se Kickl skutečně stal kancléřem, Rakousko by poprvé od druhé světové války mělo krajně pravicového lídra. Tento vývoj vyvolává obavy v Bruselu i v dalších evropských metropolích, protože Kickl naznačil, že by mohl následovat příklad maďarského premiéra Viktora Orbána.