Trump přiznal: Jsem naštvaný na Putina. Musí udělat dobrou věc

"Pokud Rusko a já nebudeme schopni uzavřít dohodu o ukončení krveprolití na Ukrajině, a já si budu myslet, že je to chyba Ruska, uvalím cla na ropu, veškerou ropu pocházející z Ruska," prohlásil Trump v nedělním telefonním rozhovoru se stanicí NBC News.

Americký prezident naznačil, že cla by byla ve výši 25 až 50 procent. Firmy, které by nakupovaly ropu v Rusku, by zároveň nemohly podnikat ve Spojených státech amerických.

K největším dovozcům ruských ropných produktů patří Čína, Turecko, Brazílie a Indie. Pokud by Trump nastavil cla stejně jako v případě jihoamerické Venezuely, jejich dopady by pocítily i výše zmíněné státy.

Trump podotkl, že je připraven cla na ruskou ropu zavést během měsíce, pokud nedojde k uzavření dohody o příměří na Ukrajině. Putin podle jeho slov ví o tom, že je na něj naštvaný. "Vztek se rychle rozplyne, pokud udělá správnou věc," dodal americký prezident a připomněl, že má s ruským protějškem dobrý vztah.

Komplikace však mohou nastat i v jednáních Washingtonu s Kyjevem. Ukrajina totiž nepřijme nerostnou dohodu se Spojenými státy americkými, pokud by ohrožovala její vstup do Evropské unie. V pátek to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na jeho slova upozornil web Politico.

Zelenskyj připomněl, že v ukrajinské ústavě jasně stojí, že kurz je nastaven vstříc Evropské unii. "Jsou tu velmi důležité reformy a další související kroky," řekl prezident v pátek na večerní tiskové konferenci v Kyjevě. "Nic, co by mohlo ohrozit ukrajinský vstup do EU, nemůžeme přijmout," dodal.

Tato slova přišla poté, co agentura Bloomberg a deník Financial Times informovaly o poslední verzi nerostné dohody, která by Američanům garantovala přístup k ukrajinské ropě, plynu a nerostům skrz společný investiční fond, přičemž o jeho příjmy by se oba státy dělily.

Zelenskyj potvrdil, že Kyjev od Washingtonu obdržel nový návrh dohody. Uvedl, že text obsahoval několik nových věcí, které nebyly dříve diskutovány, a také body, které jedna ze stran už dříve odmítla.