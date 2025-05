Kam vyrazit v létě? Přehled největších tuzemských hudebních festivalů

Rock for people (11. 6. – 15. 6. 2025)

Jeden z největších českých rockových festivalů se uskuteční v Hradci Králové v parku 360. V pětidenním programu vystoupí přibližně 150 kapel, mezi hlavní hvězdy patří Slipknot, Sex Pistols, Avenged Sevenfold a Linkin Park. Pořadatelé přidali pátý narozeninový den v čele s Guns N’ Roses za 1 990 Kč. Základní čtyřdenní vstupenka stojí 4 990 Kč, pětidenní s narozeninovým dnem 6 380 Kč.

Metronome Prague (19. 6. – 21. 6. 2025)

Metronome je hudební festival, který proběhne na výstavišti Holešovice. Vystoupí známé i méně známé tváře, například Die Antwoord, Alanis Morissette, The Streets a Barbora Poláková. Nebude chybět Estonec Tommy Cash, který tenhle rok vystupoval na Eurovizi. Cena vstupenky za jeden den je v rozmezí 790 Kč až 2 990 Kč, záleží na zvoleném dni. Vstupenka za všechny tři dny stojí 3 850 Kč. Ceny se budou později zvyšovat.

Votvírák (19. 6. – 22. 6. 2025)

Tradiční festival přinese do Milovic na letiště Boží Dar to nejlepší z české a slovenské rockové, hip hopové i popové hudební scény. Mezi účinkující patří Divokej Bill, Rybičky 48, Xindl X, Jelen, Tomáš Klus, Slza a mnoho dalších. Standard vstupenka se prodává za 1 290 Kč.

Mighty Sounds (27. 6. – 29. 6. 2025)

Do Tábora zavítají převážně zahraniční kapely, aby zahrály punk, ska, hardcore a také rock'n'roll či reggae. Těšit se můžeme například na tyto interprety: Irie Révoltés, Millencolin, Gorilla Biscuits a WIZO. Třídenní vstupenka stojí 3 590 Kč a jednodenní podle zvoleného dnu – 2 290 Kč až 2 490 Kč.

Masters of Rock (10. 7. – 13. 7. 2025)

Mezinárodní rock-metalový festival Masters of Rock se koná ve Vizovicích. Vystoupí Till Lindemann, HammerFall, Apocalyptica, Lita Fordová a další. Vstupenky na jeden den na stání lze zakoupit za 1 490 Kč, na všechny čtyři dny na stání za 3 500 Kč a na sezení od 5 000 Kč.

Hrady CZ

Osm českých a moravských památek čeká v létě nabitý program doprovázený českými a slovenskými oblíbenými interprety, jako jsou Ben Cristovao, Kabát, Divokej Bill, Dymytry či Richard Krajčo. Připravit se můžeme na hrady Točník (11. – 12. 7.), Kunětická hora (18. – 19. 7.), Švihov (25. – 26. 7.), Bezděz (29. – 30. 7.), Rožmberk nad Vltavou (1. – 2. 8.), Veveří (8. – 9. 8.), Hradec nad Moravicí (15. – 16. 8.) a Bouzov (22. – 23. 8.). Nyní vstupenky stojí 1 700 Kč.

Groove Brno (11. 7. – 12. 7. 2025)

Dvoudenní open air festival na pláži Kozí horka u Brněnské přehrady přináší spoustu funku, soulu a jazz-fusion. Vystoupí zde například Cory Wong, Dirty Loops a saxofonistka Candy Dulfer. Za jednodenní vstupné zaplatíme 1 800 Kč a za dvoudenní 3 200 Kč.

Colours of Ostrava (16. 7. – 19. 7. 2025)

Multižánrový festival se koná v areálu Dolní Vítkovice. Mezi hlavní hvězdy patří Alvaro Soler, Snow Patrol, Sting, The Chainsmokers a Iggy Pop. Za čtyři dny se platí 4 590 Kč. Lze zakoupit i dvoudenní vstupenky nebo jednodenní VIP.

The Pool (19. 7. 2025)

V aquaparku v Klášterci nad Ohří se pořádá druhý ročník open air festivalu. Můžeme se těšit na fire/light show přímo u bazénu, tanec pod širým nebem a kulisu vodních atrakcí přímo za oponou. Uvidíme vystoupení od umělců jako jsou Smack One, Denis Weisz a Homer (The Mag). Vstupenku zakoupíme za 549 Kč až 649 Kč nebo na místě za 699 Kč.

Benátská! (24. 7. – 27. 7. 2025)

Na festival v Liberci zavítá přes 50 kapel, hlavně české, ale i zahraniční. Mezi ně patří Olympic, Jelen, Rybičky 48, Visací zámek, Calin, Liz Mitchell & Boney M a mnoho dalších. Celofestivalová vstupenka se prodává za 2 290 Kč a jednodenní za 1 190 Kč až 1 390 Kč.

Prázdniny v Telči (25. 7. – 10. 8. 2025)

Rodinný hudební festival doprovázený divadelními představeními se pořádá na nádvoří zámku v Telči. V noci se konají nocturna, která přinášejí unikátní noční zážitky v Panském dvoře. Sedmnáct dní koncertů a přes 100 kapel a muzikantů, například Voila, Lucy & Hangover, Tata Bojs nebo Szidi Tobias. Za jeden den se platí 350 Kč až 600 Kč.

Let It Roll (31. 7. – 2. 8. 2025)

Největší drum&bassový festival na světě bude tentokrát na jezeře Most. Těšit se můžeme na tyto interprety: Camo & Krooked, Dimension, Hybrid Minds a mnoho dalších. Vstup je určen pouze pro osoby starší 18 let. Jednodenní vstupenka stojí 1 990 Kč a celofestivalová 4 600 Kč.

Chodrockfest (8. 8. – 9. 8. 2025)

Festival v domažlickém jezdeckém areálu TJ Start přinese dva dny plné vystoupení českých rockových kapel, jako jsou Vypsaná fiXa, Wohnout, Trautenberk a Horkýže Slíže. Vystupovat bude i oblíbený Pokáč. Aktuální cena vstupenek je 1 090 Kč.

Mácháč beach (15. 8. – 16. 8. 2025)

Na břehu písčité pláže u Máchova jezera se uskuteční největší beach open air festival v Česku. Mezi vystupujícími nechybí Andres Campo, Pavel Petrov, Hozho a Viviana Casanova. Vstup na festival je od 18 let, dvoudenní vstupenka stojí 1 890 Kč a na jeden den 1 590 Kč.

TrutnOFF (21. 8. – 24. 8. 2025)

Na trutnovské Bojiště přijedou tuzemské i zahraniční kapely Jasná Páka, Visací zámek, Public Image Ltd a The Plastic People of the Universe. Festival si tak připomene 41 let od svého vzniku. Celodenní vstupenka stojí 2 200 Kč, ale pouze do konce května.