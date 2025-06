GP Kanady: George Russell slaví triumf, McLareny se střetly v dramatickém souboji

Velká cena Kanady nabídla nečekané vyvrcholení plné emocí. Jen tři kola před koncem došlo k nešťastné kolizi mezi jezdci McLarenu, když Lando Norris ve snaze předjet Oscara Piastriho narazil do jeho levého zadního kola. Kontakt poškodil Norrisovo přední křídlo a poslal ho přímo do boxové zdi. Pro britského pilota to znamenalo konec závodu a ztrátu bodů. Po závodě přijal Norris plnou odpovědnost za incident, který narušil týmovou harmonii.

Zatímco McLaren řešil následky kolize svých jezdců, Mercedes slavil. George Russell si po skvělém výkonu a perfektní strategii dojel pro vítězství. Od startu až do cíle si udržoval vedení a odolával tlaku Maxe Verstappena. Ten zůstal po většinu závodu těsně za ním, ale nedokázal najít prostor k útoku. Druhé místo bylo pro nizozemského mistra světa maximem, které mohl v Montrealu získat.

Třetí místo na stupních vítězů obsadil osmnáctiletý nováček Kimi Antonelli. Mladý Ital ukázal mimořádnou vyspělost, když se hned po startu dostal před Piastriho a po zbytek závodu držel solidní tempo. Odolával tlaku i v závěru a zaslouženě si dojel pro své první pódium ve Formuli 1. Vzhledem k tomu, že Russell i Verstappen v této sezoně nebodují, připsal si Antonelli do šampionátu plný počet bodů za vítězství.

Napínavé momenty přicházely i mimo pódium. Oscar Piastri po kolizi s Norrisem sice pokračoval, ale závěrečný výjezd safety caru znemožnil další útoky a změny pořadí. Ferrari zažilo zklamání. Charles Leclerc dojel až pátý a zpochybňoval strategii týmu ohledně volby pneumatik, zatímco Carlos Sainz skončil mimo bodované pozice. Lewis Hamilton, který měl problémy už v prvním kole, dojel na šestém místě.

Celý závod se odehrával za extrémně vysokých teplot, což kladlo důraz na správnou práci s pneumatikami a načasování zastávek v boxech. Byla to ukázka šachové partie na trati, kde i nejmenší chyba mohla znamenat konec nadějí. A právě v těchto podmínkách exceloval Russell, který s pomocí týmu zvládl vše na jedničku a po zásluze zvítězil.

Velká cena Kanady tak ukázala krásu Formule 1 strategii, rivalitu, talent i nečekaná dramata. McLaren nyní čeká důkladná interní analýza incidentu mezi svými jezdci zatímco Mercedes slaví návrat na vrchol. A fanoušci si mohou pamatovat tento závod i jako moment, kdy do světla reflektorů vstoupil nový hrdina Kimi Antonelli.