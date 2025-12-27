Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci

Libor Novák

27. prosince 2025 16:26

Americká armáda, ilustrační fotografie
Americká armáda, ilustrační fotografie Foto: army.mil

Americké ministerstvo války učinilo zásadní krok k transformaci moderního válčení spuštěním nové platformy GenAI.mil. Podle vojenské expertky Emelie Probasco představuje tento nástroj „kritický první krok“, který má americkým vojákům a civilním zaměstnancům Pentagonu umožnit bezpečné experimentování s umělou inteligencí přímo v jejich každodenní pracovní agendě.

Platformu nedávno představil ministr války Pete Hegseth s tím, že jejím základem je model Google Gemini. Ministerstvo navíc tento týden oznámilo další rozšíření o rodinu modelů xAI Grok od Elona Muska.

Tato integrace umožní zaměstnancům využívat pokročilé AI nástroje v zabezpečeném vládním prostředí i pro úkoly zahrnující citlivé, ale neutajované informace. To je podle Probasco klíčové, protože dříve byli zaměstnanci nuceni používat méně výkonné nástroje nebo v horším případě riskovali práci na domácích počítačích.

Emelia Probasco, veteránka námořnictva a analytička z Georgetownské univerzity, v rozhovoru pro Fox News Digital vysvětlila, že GenAI funguje jako určité „pískoviště“. Zde se personál učí, v čem je umělá inteligence užitečná a kde jsou naopak její limity. Ačkoliv samotný chatbot válku nevyhraje, je nezbytný pro výcvik a přípravu na budoucí konflikty, kde bude AI hrát primární roli.

Zatímco USA budují svou digitální infrastrukturu, pozorně sledují kroky protivníků, zejména Číny. Probasco upozornila, že Peking provádí překotné experimenty s AI ve všech doménách válčení – od shromažďování dat pro špionáž až po vytváření sofistikovaných kybernetických útoků.

Tento technologický závod o nadvládu v oblasti umělé inteligence nabírá na obrátkách i v souvislosti s rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa částečně uvolnit export špičkových čipů Nvidia H200 do Číny, což mezi americkými zákonodárci vyvolalo bouřlivé debaty o národní bezpečnosti.

Expertka však zdůrazňuje, že veřejně oznámený nástroj GenAI.mil je pouze špičkou ledovce. Skutečné zbraňové systémy využívající generativní AI a další pokročilé techniky strojového učení jsou ve vývoji již roky. Tyto sofistikované systémy, které by měly Spojeným státům zajistit rozhodující výhodu na bojišti, však zůstávají v režimu utajení a nebudou přístupné k běžnému testování jako nynější chatbot.

Současná iniciativa Pentagonu jasně ukazuje snahu o radikální modernizaci „arzenálu svobody“. Cílem je zajistit, aby v okamžiku případného střetu byly americké síly technologicky napřed před jakýmkoliv protivníkem. Umělá inteligence se tak stává novým pilířem americké vojenské strategie vedle hypersonických zbraní a systémů využívajících směrovanou energii.

Americká armáda, ilustrační fotografie

Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci

Americké ministerstvo války učinilo zásadní krok k transformaci moderního válčení spuštěním nové platformy GenAI.mil. Podle vojenské expertky Emelie Probasco představuje tento nástroj „kritický první krok", který má americkým vojákům a civilním zaměstnancům Pentagonu umožnit bezpečné experimentování s umělou inteligencí přímo v jejich každodenní pracovní agendě.

