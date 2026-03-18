OSN: V roce 2024 zemřelo po celém světě 5 milionů dětí. Většině úmrtí se dalo zabránit

Nová zpráva OSN odhalila tragickou skutečnost: v roce 2024 zemřelo po celém světě 4,9 milionu dětí, přičemž většinu těchto životů bylo možné zachránit. Odborníci varují, že pokrok v boji proti úmrtnosti dětí do pěti let se od roku 2015 zpomalil o závratných 60 %. Pokud se tento trend nezmění, ambiciózní globální cíl ukončit preventabilní úmrtí dětí do roku 2030 zůstane nenaplněn.
Mezi hlavní příčiny úmrtí nejmenších dětí patří předčasné porody, zápal plic a traumata utrpěná během porodu. Téměř polovinu všech obětí tvoří novorozenci, kteří nepřežijí svůj první měsíc života. U starších dětí hrají zásadní roli infekční onemocnění, zejména malárie, která stojí za 17 % úmrtí v této věkové skupině. Situaci dramaticky zhoršuje také podvýživa, která přímo či nepřímo přispěla k úmrtí statisíců dětí, zejména v Pákistánu, Somálsku a Súdánu.
Kritickým faktorem, který podle expertů brzdí záchranu životů, jsou drastické škrty v mezinárodní pomoci. Výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russell upozornila, že v době rostoucích potřeb dochází k omezování rozpočtů, což přímo ohrožuje fungování zdravotnických zařízení. Podle monitoringu organizace Global Health Cluster bylo loňskými škrty zasaženo 6 600 zdravotnických středisek, přičemž celá třetina z nich musela být uzavřena.
Nejhorší situace přetrvává v subsaharské Africe a jižní Asii. Humanitární pracovníci z organizace Save the Children varují, že nedostatek financí obrací desetiletí úspěšného vývoje. Omezení prostředků vede k výpadkům v rutinním očkování, prevenci malárie i v péči o matky s dětmi. Již tak napjaté zdravotnické systémy jsou navíc pod dalším tlakem kvůli probíhajícím válečným konfliktům a dopadům klimatické krize.
Bez okamžitých a udržitelných investic do zdravotnictví hrozí, že se dosavadní zisky v oblasti přežití dětí začnou zcela vytrácet. Odborníci zdůrazňují, že žádné dítě by nemělo umírat na nemoci, které umíme léčit nebo jim předcházet pomocí vakcín. Směr je podle nich jasný: snížení financování znamená přerušení služeb a vystavení milionů dětí přímému ohrožení života.
Nemáte odvahu přiznat, že jste selhali. Žádná velmoc nemůže vyhrát válku proti realitě, vzkázal Macinka Lavrovovi
Okamžitě zastavte útoky na ukrajinskou energetickou síť, vyzvala OSN Rusko
před 1 hodinou
OSN: V roce 2024 zemřelo po celém světě 5 milionů dětí. Většině úmrtí se dalo zabránit
před 1 hodinou
Nejdražší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford kvůli požáru odplouvá od Íránu
před 2 hodinami
Americký soud nařídil obnovení vysílání Hlasu Ameriky
před 3 hodinami
Citelná rána v nejkritičtějším momentu moderních dějin. Co pro Írán znamená smrt Larídžáního?
před 4 hodinami
Neponižujte se, vzkazují britští politici králi Karlovi. Nechtějí, aby letěl za Trumpem do USA
před 5 hodinami
Počasí do konce týdne: Dnes bude nejtepleji, pak se začne ochlazovat
včera
Válka se dnes vede s iPady, AI bude brzy operovat rychleji než jakýkoli člověk, prohlásil Zelenskyj v Londýně
včera
Výbušné téma v USA: Američanům se představa vojáků na půdě Íránu ani trochu nelíbí
včera
Pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny k Íránu, prohlásil Starmer na setkání se Zelenským
včera
Macron končí, Starmer mě zklamal, jsme nejmocnější a o pomoc od NATO nestojíme, zuří Trump
včera
Ceny ropy na světových trzích dnes opět letí vzhůru. Situaci v regionu vyhrotily nové incidenty
včera
Babiš s prezidentem řešil rozpočet. Pavel jej podepíše v pátek
včera
Na Blízký východ míří vrtulníková loď USS Tripoli, na palubě má tisíce mariňáků
včera
Židlochovice se staly terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Hackeři požadují výkupné
včera
S Izraelci původně spolupracovat nechtěl, Evropu poslal hlídat Arktidu. Trumpovy požadavky se mění každý týden
včera
My válku nezačali, on nemá plán. Proč se státy NATO nechtějí připojit k Trumpovu tažení proti Íránu?
včera
Faktický vládce Íránu a mozek represí. Kdo byl Alí Larídžání?
včera
Izraelská armáda zabila pravou ruku Chameneího, šéfa bezpečnostní rady, a velitele jednotek Basídž
včera
EU důrazně varovala Izrael před pozemní ofenzívou v Libanonu
včera
Trump si našel další cíl. Pokouší se převzít Kubu
Prezident Donald Trump v pondělí v Oválné pracovně prohlásil, že by pro něj bylo ctí „převzít Kubu“. Tato slova zazněla v den, kdy se energetická síť tohoto komunistického ostrova poprvé celonápadně zhroutila poté, co Spojené státy efektivně zablokovaly toky ropy do země. Trump uvedl, že o této možnosti slyší celý život a věří, že s ostrovem může udělat cokoli, ať už půjde o jeho osvobození, nebo ovládnutí v jakékoli formě.
Zdroj: Libor Novák