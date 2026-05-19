Čínský prezident Si Ťin-pching měl během minulého týdne při setkání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem v Pekingu prohlásit, že Vladimir Putin by mohl litovat svého rozhodnutí zahájit invazi na sousední Ukrajinu.
Informaci přinesl deník Financial Times, který se odvolává na průběh rozsáhlých rozhovorů mezi americkou a čínskou delegací. Podle zprávy měl Trump během těchto jednání zároveň navrhnout, aby všichni tři lídři společně postupovali proti Mezinárodnímu trestnímu soudu.
Tato zpráva se na veřejnosti objevila pouhé hodiny předtím, než ruský prezident Vladimir Putin dorazí do Pekingu na svůj vlastní dvoudenní summit s čínským vůdcem. Čína však tato tvrzení obratem kategoricky odmítla.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kun na dotaz novinářů uvedl, že zmíněné informace neodpovídají skutečnosti a jsou kompletně vymyšlené.
Sám Putin před svým dnešním příletem prohlásil, že Rusko a Čína jsou připraveny se navzájem podporovat v široké škále otázek, včetně národní jednoty a ochrany suverenity.
Podle vyjádření Kremlu budou obě strany během summitu jednat také o plánovaném plynovodu Síla Sibiře 2. Tento projekt by mohl v budoucnu přes území Mongolska přepravovat z ruských arktických ložisek do Číny dalších 50 miliard metrů krychlových plynu ročně.
Související
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán
Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům
Donald Trump , Si Ťin-pching , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Putin by mohl války na Ukrajině litovat, měl říct Si Ťin-pching Trumpovi
před 52 minutami
Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje
před 1 hodinou
Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví
před 2 hodinami
V Praze se srazil autobus s tramvají. Aktivován traumaplán, záchranka povolala velkokapacitní vůz Fenix
před 3 hodinami
Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy
před 3 hodinami
V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU
před 4 hodinami
Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán
před 5 hodinami
Prodávají své děti, aby přežili. Afghánistán se potácí na hraně hladomoru
před 6 hodinami
Počasí bude o víkendu letní. Teploty začnou atakovat tropickou třicítku
Aktualizováno včera
MS v hokeji: Česko porazilo Švédsko 4:3
včera
Musk prohrál soud proti OpenAI. Porota žalobu smetla ze stolu
včera
Rusko a Bělorusko uspořádaly vojenské cvičení zaměřené na nasazení jaderných zbraní
včera
Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům
včera
Co je ebola a proč je tak těžké epidemii zastavit?
včera
Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci
včera
Ostře sledované Světové zdravotnické shromáždění začalo. Chce se stát historickým momentem pro lidstvo
včera
Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče
včera
Svět mobilizuje síly ve snaze potlačit nové ohnisko eboly
včera
Kallasová, Merkelová, Seagal nebo Depardieu? Evropa hledá vyjednavače pro Rusko
včera
FP: Zprávy o hrozícím pádu Putina může vypouštět sám Kreml. Ve hře jsou tvrdší represe a čistky
Z Moskvy se s železnou pravidelností vynořují zprávy, které mají naznačovat, že ruský prezident Vladimir Putin začíná čelit vážným politickým hrozbám. Spekulace o trhlinách v režimu obvykle přiživují události, jako je zatčení loajálního funkcionáře, náhlé zmizení vysoce postaveného úředníka nebo zvěsti o rostoucí nespokojenosti moskevské elity. Pro vnější pozorovatele tyto střípky často vypadají jako první neklamné známky oslabení celého systému. Podle webu Foreign Policy ale vše může být úplně jinak a některé informace může vypouštět sám Kreml.
Zdroj: Libor Novák