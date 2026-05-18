Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče

Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu Armády České republiky navrhne generálporučíka Miroslava Hlaváče. Na pondělní tiskové konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš, který Hlaváče označil za ideálního kandidáta a přirozeného zástupce i z hlediska armádní hierarchie. Nový náčelník by měl v letních měsících v čele armády vystřídat Karla Řehku.
Oficiální jmenování do nejvyšší vojenské funkce v zemi je nyní v rukou prezidenta Petra Pavla. Podle platných pravidel totiž náčelníka generálního štábu jmenuje hlava státu na návrh vlády a po předchozím projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Premiér Babiš poznamenal, že je v tuto chvíli důležité, zda se s vládním nominačním návrhem ztotožní i pan prezident.
Podle zjištění serveru Novinky se přitom Hlaváč původně nenacházel na seznamu kandidátů, o kterých s prezidentem jednal ministr obrany Jaromír Zůna. Do čela armády ho údajně navrhl přímo předseda vlády, přičemž ministr obrany pro tento návrh nehlasoval.
Generálporučík Miroslav Hlaváč je od srpna 2023 prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu, takže působí jako nejbližší spolupracovník končícího Karla Řehky. V minulosti velel prestižní 4. brigádě rychlého nasazení a pracoval v sekcích ministerstva obrany zaměřených na rozvoj a plánování.
V ozbrojených silách Hlaváč působí již od roku 1983 a první generálskou hodnost získal v roce 2018. Za sebou má zahraniční mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu, Afghánistánu či Německu a zkušenosti sbíral i na vojenských vysokých školách ve Velké Británii a ve Spojených státech.
Funkce náčelníka generálního štábu představuje nejvyšší armádní post v České republice. Její držitel odpovídá za velení, bojovou připravenost i celkový rozvoj ozbrojených sil a zároveň slouží jako hlavní vojenský poradce pro ministra obrany a celou vládu.
Současný velitel Karel Řehka stojí v čele generálního štábu od července 2022. Délka jeho působení sice není zákonem striktně omezena, v praxi se však toto funkční období obvykle pohybuje kolem čtyř let.
Vláda na pozici náčelníka Generálního štábu navrhne Miroslava Hlaváče
Zdroj: Lucie Podzimková