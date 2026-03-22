Češi či Poláci stáhli vojáky z Iráku. Důvodem je situace na Blízkém východě

Někteří zahraniční vojáci se v uplynulých dnech stáhli z Iráku. Příslušníky odvolaly například armády České republiky a Polska. Důvodem je současná komplikovaná bezpečnostní situace na Blízkém východě.
Armáda v sobotu informovala, že vojáci, kteří působili v zahraniční operaci v Iráku, jsou zpátky v Česku. "Do Prahy jsme přepravili taky naše kolegy ze Slovenska a Chorvatska. K přesunu jsme se spojenci přistoupili z bezpečnostních důvodů a na relokaci jsme úzce spolupracovali s Tureckem," uvedlo vojsko.
Podle armády má mise, která má poradní charakter a zaměřuje se na budování schopností iráckých bezpečnostních sil, pokračovat ze vzdáleného velitelství.
K podobnému kroku přistoupilo po analýze operačních podmínek a potenciálních hrozeb i sousední Polsko. Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz v pátek vysvětlil, že důvodem je zhoršující se bezpečnostní situace na Blízkém východě.
"Celý proces probíhal ve spolupráci s našimi spojenci z NATO. Většina personálu je již v Polsku nebo na cestě, zatímco část je v Jordánsku," sdělil Kosiniak-Kamysz.
Na Blízkém východě v posledních dnech a týdnech probíhá konflikt, který spustila společná americko-izraelská operace proti íránskému režimu. Teherán reagoval odvetnými údery, jejichž cílem se staly i některé země v regionu.
