Češi či Poláci stáhli vojáky z Iráku. Důvodem je situace na Blízkém východě

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. března 2026 10:41

Armáda, ilustrační fotografie.
Armáda, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Někteří zahraniční vojáci se v uplynulých dnech stáhli z Iráku. Příslušníky odvolaly například armády České republiky a Polska. Důvodem je současná komplikovaná bezpečnostní situace na Blízkém východě. 

Armáda v sobotu informovala, že vojáci, kteří působili v zahraniční operaci v Iráku, jsou zpátky v Česku. "Do Prahy jsme přepravili taky naše kolegy ze Slovenska a Chorvatska. K přesunu jsme se spojenci přistoupili z bezpečnostních důvodů a na relokaci jsme úzce spolupracovali s Tureckem," uvedlo vojsko.

Podle armády má mise, která má poradní charakter a zaměřuje se na budování schopností iráckých bezpečnostních sil, pokračovat ze vzdáleného velitelství. 

K podobnému kroku přistoupilo po analýze operačních podmínek a potenciálních hrozeb i sousední Polsko. Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz v pátek vysvětlil, že důvodem je zhoršující se bezpečnostní situace na Blízkém východě. 

"Celý proces probíhal ve spolupráci s našimi spojenci z NATO. Většina personálu je již v Polsku nebo na cestě, zatímco část je v Jordánsku," sdělil Kosiniak-Kamysz. 

Na Blízkém východě v posledních dnech a týdnech probíhá konflikt, který spustila společná americko-izraelská operace proti íránskému režimu. Teherán reagoval odvetnými údery, jejichž cílem se staly i některé země v regionu. 

Trump vyhrožuje Íránu. Dal mu ultimátum ohledně Hormuzského průlivu

Související

Vojenská policie AČR

Armádou otřásla tragédie. Při cvičení zemřel voják

Tragická událost poznamenala armádní výcvik v Doupovských horách. Při cvičení došlo k úmrtí vojáka, které vyšetřuje Vojenská policie. Její kriminální služba pracuje s verzí, že si zesnulý příslušník armády vzal život sám. 

Více souvisejících

Robert Mueller (exšéf FBI)

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Policie SR, ilustrační fotografie.

Slovenská policie reaguje na požár v Pardubicích

I na Slovensku je kauza podezřelého pátečního požáru v Pardubicích velkým tématem. Tamní policie neví o jakékoliv souvislosti události se Slovenskem, kde by momentálně nemělo hrozit jakékoliv nebezpečí. 

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích pro podezření z terorismu.

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Doma zanechal dopis. Pátrání po muži z Bohutína má špatný konec

Tragicky skončilo pátrání po pohřešovaném muži ze středočeského Bohutína, jenž o sobě od čtvrtka nepodal žádnou zprávu. Policie v pátek informovala, že hledaný muž je po smrti. 

Zdroj: Jan Hrabě

