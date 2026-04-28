Na obranu nedáváme dost. Nemocnice nikoho neodstraší, míní prezident Pavel

Česko stále nedává dost peněz na obranu, míní prezident Petr Pavel. Vyjádřil se také k projektu nové vojenské nemocnice v Praze, přičemž zapochyboval o tom, že takovou investici přizná NATO jako výdaj na obranu. Podle Pavla je třeba spíše mít dobře vybavené a vycvičené vojenské jednotky.
Podle Pavla platí, že svět je momentálně velkému konfliktu nejblíže od druhé světové války. Uvedl to v pondělním rozhovoru s moderátorkou Terezií Tománkovou na konferenci Money, Money, Money pořádané televizní stanicí CNN Prima NEWS.
"V NATO funguje termín odstrašení, ale v češtině ho mnohdy nahrazujeme pojmem zastrašování. My nechceme nikoho zastrašovat, chceme dát najevo, že jakákoliv agrese vůči nám se nevyplatí," vysvětlil prezident, který se domnívá, že je třeba být připraven vojensky, ekonomicky i společensky.
Tématem hovoru byla také výše obranných výdajů, která se po nástupu současné vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) opět hodně řeší. Zvlášť když americký prezident Donald Trump neváhá ostře kritizovat spojence, kteří neplní závazky.
Pavel v pondělí upozornil, že Česko dlouhodobě nedává dvě procenta HDP na obranu. "Upozorňoval jsem na to i předchozí vládu a upozorňuji na to i tu současnou. Na obranu nedáváme dost a posouvá nás to na poslední místa," konstatoval.
Prezident v té souvislosti vyjádřil názor, že letošní summit NATO tak nebude pro českou delegaci příjemný. Stále přitom není jasné, zda hlava státu, která se chce akce zúčastnit, bude součástí delegace.
Pavel zároveň na konferenci komentoval záměr vybudovat vojenskou nemocnici v pražských Letňanech. Má například pochybnosti ohledně financování. "Takový projekt nám NATO jako obranný výdaj neuzná. Pokud chceme potenciálního protivníka odradit, neudělá to nemocnice, ale dobře vybavené a vycvičené jednotky připravené k nasazení," nechal se slyšet.
Střet mezi Spojenými státy a Íránem se pro Evropskou unii mění z ekonomického šoku v závažnou politickou krizi. S rostoucími cenami energií a stagnujícím ekonomickým růstem se evropští lídři ocitají v situaci, kdy mají jen velmi omezené možnosti, jak chránit voliče před dopady této situace. Tento vývoj ohrožuje stabilitu politického hlavního proudu v celém bloku.
