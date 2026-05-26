Stadiony MS ve fotbale 2026: velkolepé arény, kde se bude psát historie

Šestnáct stadionů, tři země, jeden šampionát. Fotbalové MS bude od 11. června do 19. července největší fotbalovou show, jakou svět kdy viděl. A arény, ve kterých se odehraje, tomu plně odpovídají. Koho zajímá nejen místo konání nadcházejícího šampionátu, ale chce mít přehled také o kurzech, najde vše na jednom místě u Fortuny.
Šestnáct arén, tři země, jedna mise
Turnaj se rozloží napříč USA, Kanadou a Mexikem na šestnácti stadionech, přičemž jedenáct z nich leží v Americe, tři v Mexiku a dva v Kanadě. Většina amerických arén primárně slouží týmům NFL, pro MS ve fotbale 2026 ale musejí projít jednou zásadní proměnou: FIFA vyžaduje přírodní trávník a stadiony s umělým proto musí před šampionátem položit nový povrch.
Některé arény (například v Dallasu, Houstonu nebo Atlantě) nabídnou zatahovací střechu a klimatizaci, což v letním vedru Severní Ameriky hráči ocení. Nejmenší arénou celého turnaje bude kanadský BMO Field v Torontu s kapacitou okolo 45 000 diváků, dočasně navýšenou z původních přibližně 30 000 míst.
Azteca: katedrála, která znovu otevírá bránu
Zahajovací zápas Mistrovství světa ve fotbale 2026 se 11. června odehraje tam, kde se psala fotbalová historie – na Estadio Azteca v Mexico City. Stadion otevřený v roce 1966 bude jako jediný na světě hostit již třetí mistrovství světa.
V roce 1970 zde slavila Pelého Brazílie, v roce 1986 zase Diego Maradona vstřelil svůj legendární „gól boží ruky“ ve čtvrtfinále proti Anglii. Po rozsáhlé rekonstrukci pojme Azteca přes 87 000 diváků a znovu se stane epicentrem světového fotbalu. Je těžké si představit lepší místo, kde zahájit největší šampionát v historii.
Dallas, Los Angeles, New York: americká trojka
Srdce turnaje bude bít ve Spojených státech, kde se odehrají všechny klíčové duely od semifinále dál. Největší kapacitu nabídne AT&T Stadium v Arlingtonu u Dallasu s přibližně 92 000 místy. Zároveň jde o stadion s nejvyšším počtem zápasů: celkem devíti. Stadion se zatahovací střechou a klimatizací hostil v roce 2011 Super Bowl XLV, na který dorazilo přes 103 000 lidí, když započítáme i diváky na místech ke stání.
Titulem nejdražšího stadionu světa se může pochlubit SoFi Stadium v Los Angeles. Otevřen byl v roce 2020 a jeho výstavba vyšla na přibližně 5,5 miliardy dolarů, tedy zhruba 126 miliard korun. Průhledná střecha ve tvaru kapky vody z něj dělá architektonický unikát. Po MS ve fotbale 2026 bude SoFi Stadium v roce 2028 společně s Los Angeles Memorial Coliseum hostit zahajovací ceremoniál letních olympijských her.
Finále na MetLife: kontroverzní i historické
Výběr finálového stadionu vzbudil větší diskusi než cokoliv jiného kolem příprav turnaje. FIFA ukázala na MetLife Stadium ve státě New Jersey, který stojí přes řeku Hudson od Manhattanu. Pojme 82 500 diváků a pro finále 19. července bude přejmenován na New York New Jersey Stadium.
Hráči NFL stadion dlouhodobě kritizují pro jeho umělý trávník, který si vyžádal řadu zranění. Pro fotbalové MS ale platí jasné pravidlo – přírodní tráva je povinná, takže fanoušci se obávat nemusejí. A FIFA měla pro výběr MetLife silný argument: právě na místě starého Giants Stadium, který dříve stával na stejném pozemku, odehrál v roce 1977 svůj poslední profesionální zápas Pelé. Legendě se tak dostane symbolického rozloučení – finále mistrovství světa ve fotbale 2026 se odehraje tam, kde velký Brazilec naposledy kopl do míče.
