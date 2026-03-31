Spoluúčast u havarijního pojištění: Jak ovlivňuje cenu a plnění?

Při sjednávání pojištění auta je spoluúčast klíčovým parametrem. Rozhoduje o tom, kolik zaplatíte ze svého při nehodě a jak vysoké budou vaše pravidelné platby.
Jak funguje spoluúčast a proč ji sledovat
Pojem spoluúčast označuje částku, kterou při pojistné události uhradíte sami. Pojišťovna tedy kryje jen zbytek nákladů, který přesáhne sjednanou spoluúčast.
Většina pojistných smluv stanovuje spoluúčast buď jako pevnou částku, nebo procento z celkové škody. Pokud zvolíte vyšší spoluúčast, snížíte své pojistné. To znamená, že budete platit méně každý měsíc, ale při škodě budete mít vyšší vlastní výdaj.
Typickou volbou bývá například spoluúčast 10 000 Kč nebo 5 % z hodnoty škody. U produktu jako je havarijní pojištění vždy uvidíte, jak spoluúčast ovlivňuje cenu smluv i vaše případné náklady při škodě.
Již podle nastavení spoluúčasti můžete lépe plánovat pravidelné platby i možné mimořádné výdaje. Teď si krok za krokem ukážeme, jak v praxi fungují různé způsoby určení spoluúčasti a jaké mají výhody.
Pevná vs. procentuální spoluúčast v praxi
Většina pojistných smluv kombinuje obě varianty, například „5 %, minimálně 5 000 Kč“. To znamená, že zaplatíte 5 % ze škody, ale nikdy ne méně než 5 000 Kč.
- Pevná částka: Ideální pro ty, kteří chtějí mít přesný strop svých výdajů.
- Procentuální podíl: Motivuje řidiče k opatrnosti u dražších vozů, kde se oprava může vyšplhat do stovek tisíc.
- Příklad: Při škodě 200 000 Kč a spoluúčasti 10 % zaplatíte 20 000 Kč.
Jak zvolit spoluúčast při sjednání pojištění
Nastavení spoluúčasti vyžaduje krátkou úvahu. Zvažte, jakou částku jste připraveni jednorázově uhradit v případě nehody a kolik chcete dlouhodobě platit na pojistném. Vyšší spoluúčast sníží vaše pravidelné náklady, ale při škodě znamená vyšší jednorázový výdej.
Doporučujeme:
- vycházet ze svých finančních rezerv,
- srovnávat nabídky různých pojišťoven,
- využít online kalkulačky, díky nimž ihned uvidíte rozdíly v měsíčních platbách podle výše spoluúčasti.
Chcete-li mít jistotu správného nastavení, můžete využít odbornou konzultaci telefonicky nebo online. Správně zvolená spoluúčast zajistí, že pojistka pokryje i větší škody a váš rozpočet nebude zbytečně zatížen častými malými platbami.
Klíčové faktory pro správné rozhodnutí
Při výběru se nedívejte jen na nejnižší cenu za měsíc. Zvažte tyto doplňující aspekty:
1. Totální škoda a odcizení
Při totální škodě nebo krádeži vozu se spoluúčast odečítá z aktuální tržní hodnoty vozu. Pokud máte auto za 500 000 Kč se spoluúčastí 10 %, při krádeži přijdete o 50 000 Kč. V takovém případě se vyplatí zvážit připojištění GAP, které tento rozdíl dorovná.
2. Vliv na bonusy a bezeškodní průběh
Každá nahlášená událost, kde uplatňujete havarijní pojištění, může ovlivnit vaše bonusy.
- U drobných škod (např. ťukanec na parkovišti) je často ekonomičtější opravu zaplatit sám, než přijít o slevy na pojistném pro další roky.
3. Specifická připojištění bez spoluúčasti
Věděli jste, že u některých rizik můžete mít spoluúčast nulovou?
- Střet se zvěří nebo živelní pohroma mají u vybraných pojistek nulovou nebo fixní nízkou spoluúčast (např. 1 000 Kč), i když u zbytku auta máte 10 %.
- Pojištění skel se obvykle sjednává úplně bez spoluúčasti, což je u drahých čelních skel s dešťovými senzory klíčové.
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Spoluúčast u havarijního pojištění: Jak ovlivňuje cenu a plnění?
před 52 minutami
Sežeňte si ropu sami. Budeme si pamatovat, že jste nám nepomohli, vzkázal rozlícený Trump Evropě
před 1 hodinou
Orbán překročil meze. EU doufá, že volby znovu nevyhraje
před 2 hodinami
Světový trh s ropou se zmítá v hluboké krizi. Existuje naděje na stabilizaci dodávek?
před 3 hodinami
Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ
před 3 hodinami
K útoku na budovu Ruského střediska se dobrovolně přihlásil cizinec
před 4 hodinami
Západní metropole vědomě brzdí zřízení tribunálu pro potrestání Ruska, tvrdí ukrajinský tisk
před 5 hodinami
Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby
před 6 hodinami
Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku
před 7 hodinami
Velikonoční předpověď. Počasí bude stabilní, oteplí se až na 20 stupňů
včera
První jméno pro letošní StarDance. Tančit bude Marta Jandová
včera
Zemřel Jaroslav Feyereisl. Dlouhá léta šéfoval Ústavu pro péči o matku a dítě
včera
Kongresmani poslali dopis do Británie. Jde o vyšetřování Epsteinových zločinů
včera
Připravuje se úprava valorizace důchodů. Systém nezatíží, tvrdí ministerstvo
včera
Počasí bude proměnlivé. Na horách připadne sníh, na víkend se má oteplit
včera
Po boji a nervech sen o MS stále žije. Češi při Koubkově premiéře porazili Iry na penalty
včera
Už je jich pět. Policie potvrdila zadržení dalších osob kvůli požáru v Pardubicích
včera
Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne
včera
Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu
včera
Inspekce varuje před bramborovým salátem způsobujícím listeriózu. Prodával jej i Globus
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) varuje veřejnost před nebezpečnou šarží baleného bramborového salátu. Během pravidelné kontroly přímo ve výrobě odhalili inspektoři v jedné z šarží přítomnost bakterií Listeria monocytogenes, které jsou původcem infekčního onemocnění listerióza.
Zdroj: Libor Novák