Soud poprvé rozhodoval v případu čtvrtečního tragického útoku u školy v Pardubicích, který minulý týden otřásl Českem. Mladík, jenž byl policií obviněn z vraždy, je od uplynulého víkendu ve vazbě.
Okresní soud v Ústí nad Orlicí v sobotu poslal mladíka, jehož policisté v pátek obvinili z vraždy, do vazby. Mladistvý podle soudce skutek nepopírá, takže se proti rozhodnutí ani neodvolal. Informoval o tom web novinky.cz. Obviněnému hrozí v případě odsouzení až desetiletý trest odnětí svobody.
Policisté ve čtvrtek večer oznámili, že napadená osoba po převozu do nemocnice podlehla zraněním. Podle dostupných informací zemřela dívka, kterou pobodal starší spolužák poté, co se s ním rozešla. Útočník měl zároveň nožem ohrožovat i další přítomné. Rodině oběti byla poskytnuta krizová intervence a nabídnuta psychologická pomoc.
Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek kolem půl třetí odpoledne, kdy sdělila, že v Poděbradské ulici v Pardubicích řeší fyzické napadení. Později doplnila, že na místě došlo ke konfliktu mezi dvěma osobami, kdy jedna byla zadržena a druhá převezena do nemocnice.
Strážci zákona z preventivních důvodů evakuovali Střední průmyslovou školu chemickou, aby provedli bezpečnostní prohlídku prostor. Pyrotechnici ji pozdě odpoledne ukončili s negativním výsledkem, takže se školáci mohli vrátit pro osobní věci. Současně byla opět zprůjezdněna Poděbradská ulice.
Soud vynesl první rozhodnutí v případu vraždy dívky v Pardubicích
Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?
Zdroj: Libor Novák