Tropické počasí přidělává starosti. Meteorologové opět varují před požáry

Jan Hrabě

25. května 2026 9:40

Foto: HZS Olomouckého kraje

V Česku sice ještě ani nezačalo meteorologické léto, ale kvůli horkům od uplynulého víkendu opět platí výstraha před nebezpečím požárů. Hrozí především ve středních a severozápadních Čechách, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Meteorologové v neděli varovali, že vzhledem k déletrvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požárů až do odvolání. "V dalších dnech budeme výstrahu podle situace upřesňovat," dodali.

Výstraha platí pro Prahu, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Rakovník, Říčany a Slaný ve Středočeském, Litoměřice, Louny, Lovosice, Podbořany, Roudnice nad Labem, Žatec v Ústeckém a Českou Lípu v Libereckém kraji. 

Doporučuje se nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány, a dbát na úsporné hospodaření s vodou.

