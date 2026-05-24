Počasí bude nadále tropické, objeví se ale saharský prach

Dnešek přinese do České republiky letní charakter počasí, který doprovodí vysoké teploty, avšak vývoj v odpoledních hodinách může částečně ovlivnit jeden specifický atmosférický jev.
Ranní hodiny odstartují na většině území slunečnou oblohou. V průběhu dne ale začne od severozápadu postupně přibývat oblačnost, ze které se během odpoledne mohou zformovat ojedinělé přeháňky. Tyto srážky se budou vyskytovat spíše výjimečně, a to zejména v oblasti severovýchodních Čech a na severu Moravy. Celkové předpokládané množství srážek se udrží v rozmezí 0 až 5 mm. Během večera by měla oblačnost v Čechách opět ubývat a obloha se znovu vyjasní.
Maximální odpolední teploty se budou pohybovat v rozmezí 25 až 30 °C, což slibuje velmi teplý den. Na horách v nadmořské výšce 1000 metrů se bude rtuť teploměru pohybovat kolem příjemných 23 °C. Vítr bude zpočátku slabý a proměnlivý, postupně se změní na mírný severní až severozápadní s rychlostí 2 až 6 m/s, přičemž ve večerních hodinách bude opět slábnout. Rozptylové podmínky mohou být po ránu mírně nepříznivé, ale během dne se situace zlepší a podmínky budou dobré až velmi dobré. Tlak vzduchu bude nejprve slabě až mírně klesat, večer pak zaznamenáme jeho mírný vzestup.
Do předpokládaného teplotního vývoje však může promluvit saharský prach, který by měl v průběhu dne doputovat nad naše území společně s vysokou oblačností. Tento prachový mrak se aktuálně přesouvá ze západní Evropy, kde byl včera ráno díky slunečnímu svitu jasně zachycen družicí MTG.
Kvůli vyšší koncentraci těchto pevných částic v atmosféře se může stát, že výsledné odpolední teploty budou nakonec o něco nižší, než s čím původně počítaly numerické modely. Podle modelových předpovědí se nejvýraznější vrstva prachu bude držet ve výšce kolem dvou kilometrů nad zemí, takže v bezprostřední blízkosti zemského povrchu se tento úkaz projeví jen zcela minimálně, případně vůbec.
Související
Počasí se po víkendu zásadně nezmění. Teplá epizoda bude pokračovat
Počasí rozdělí Česko. Místy hrozí tropy, jinde bude výrazně chladněji
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útok
před 1 hodinou
Počasí bude nadále tropické, objeví se ale saharský prach
včera
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková
včera
Zelenskyj: Rusko chystá rozsáhlý útok na území Ukrajiny i na Kyjev, může použít raketu Orešnik
včera
Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump
včera
Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka
včera
Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou
včera
Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS
včera
Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?
včera
Žádné podávání rukou ani pohřby, mrtvé odváželi v pytlích. Přeživší vzpomínají na dosud nejhorší epidemii eboly
včera
V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých
včera
Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby
včera
Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat
včera
Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům
včera
Vztah Pavla s Babišem už se rozebírá i ve světě. Prezident je připraven podniknout právní kroky, píše Politico
včera
Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů
včera
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka
včera
Počasí se po víkendu zásadně nezmění. Teplá epizoda bude pokračovat
22. května 2026 22:01
Princ William odložil dekorum. Záběry z fotbalu obletěly celý svět
22. května 2026 21:07
Politici zareagovali na tragédii v Pardubicích. Ozval se i premiér Babiš
I politici reagovali na čtvrteční tragédii v Pardubicích, kterou vyšetřuje policie. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) došlo k šílenému a nepochopitelnému činu. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib konstatoval, že podobné případy se nesmí opakovat.
Zdroj: Jan Hrabě