Deštivé počasí pokračuje. Meteorologové prozradili, kde má napršet nejvíc

V Česku sice druhým týdnem pokračuje meteorologické léto, ale již v úterý se počasí pokazilo. Znovu totiž začalo pršet. Meteorologové očekávají, že místy spadnou za 48 hodin i desítky milimetrů srážek.
Vyplývá to z informací, které Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil v předpovědi na sociální síti X. "Nejvíce srážek spadne hlavně ve východní polovině území - hlavně na Moravě, ve Slezsku a ve východních částech Čech," uvedli meteorologové.
Ve zmíněných oblastech má pršet plošně a trvaleji. Nejsilnější srážky se očekávají během středečního odpoledne, večera a noci na čtvrtek. "V Čechách, hlavně v západní a severozápadní polovině, se potkáme spíš s lokálními přeháňkami než s plošnějším deštěm," sdělili experti.
Předpověď na středu:
Bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s. Na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní vítr 3 až 6 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Bude převažovat oblačno, hlavně odpoledne se vyskytnou přeháňky, místy i bouřky. Večer bude přeháněk, bouřek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na jihu Moravy až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí a večer zeslábne.
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Zdroj: Libor Novák