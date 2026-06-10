Deštivé počasí pokračuje. Meteorologové prozradili, kde má napršet nejvíc

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. června 2026 17:25

Deštivé počasí, ilustrační fotografie.
Deštivé počasí, ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

V Česku sice druhým týdnem pokračuje meteorologické léto, ale již v úterý se počasí pokazilo. Znovu totiž začalo pršet. Meteorologové očekávají, že místy spadnou za 48 hodin i desítky milimetrů srážek. 

Vyplývá to z informací, které Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zveřejnil v předpovědi na sociální síti X. "Nejvíce srážek spadne hlavně ve východní polovině území - hlavně na Moravě, ve Slezsku a ve východních částech Čech," uvedli meteorologové.

Ve zmíněných oblastech má pršet plošně a trvaleji. Nejsilnější srážky se očekávají během středečního odpoledne, večera a noci na čtvrtek. "V Čechách, hlavně v západní a severozápadní polovině, se potkáme spíš s lokálními přeháňkami než s plošnějším deštěm," sdělili experti.

Předpověď na středu:

Bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 14 až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s. Na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní vítr 3 až 6 m/s.

Předpověď na čtvrtek:

Bude převažovat oblačno, hlavně odpoledne se vyskytnou přeháňky, místy i bouřky. Večer bude přeháněk, bouřek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na jihu Moravy až 20 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s v bouřkách a přeháňkách přechodně zesílí a večer zeslábne.

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Zdroj: Libor Novák

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