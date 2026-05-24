Hejtman označil sudetské Němce za krajany. Nepožadujeme navrácení majetků, zaznělo na sjezdu

Na brněnském výstavišti v jednom z největších pavilonů pokračují Sudetoněmecké dny, kterých se účastní přibližně tři tisíce lidí. Během hlavního nedělního shromáždění vystoupil zástupce předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení Steffen Hörtler, který jednoznačně odmítl, že by Němci požadovali jakékoli navrácení majetků. Zdůraznil, že cílem je naopak pracovat na společné kultuře a budovat živý most pro budoucnost Evropy. Podle něj se tímto sjezdem, který se poprvé v dějinách koná v České republice, uzavírá bolestný kruh, o čemž mnoho jejich rodičů a prarodičů celý život snilo.
Mezi hlavními řečníky na pódiu veletržní haly vystoupil také bavorský premiér Markus Söder, který akci označil za mírovou slavnost a nabídku k usmíření celé Evropy. Söder ve svém projevu připomněl obrovský útisk a nelidskost v období nacismu a na druhé straně také poválečné vyhnání, přičemž konstatoval, že obě strany zažily hrůzné věci. Zdůraznil však, že agrese, smrt a odplata nejsou správnou cestou a že je nutné bojovat proti nedemokratickým strukturám a stranám, které se snaží mír a svobodu zničit. Bavorského premiéra má následně odpoledne v Praze přijmout český prezident Petr Pavel.
K účastníkům sjezdu promluvila rovněž brněnská primátorka Markéta Vaňková, která připomněla, že Brno bylo vždy městem, kde Češi, Němci a Židé žili pospolu. Podotkla, že potomci těch, kteří museli odejít, dnes nepřijíždějí s touhou po odplatě, ale chtějí poznat kraj svých předků. Podle Vaňkové není smíření slabostí, ale silou, přičemž pro budování společné budoucnosti je nezbytná odvaha podívat se minulosti do očí, protože zlo nelze odstranit dalším zlem.
Slovo si vzal také jihomoravský hejtman Jan Grolich, který přítomné oslovil jako milé krajany a vyjádřil radost nad tím, že je může v Brně přivítat jako přátele. Ve svém projevu zmínil, že Češi a Němci ušli od druhé světové války velkou cestu a cílem není přepisovat historii, ale ukázat sílu pravdy a lásky vedoucí k usmíření a svobodě. V souvislosti s nesouhlasem a protesty, které sjezd u části české populace vyvolává, hejtman dodal, že po této přelomové neděli se všichni opět shledají v běžném dnu bez větší pozornosti, na což se sám velmi těší.
Během shromáždění na výstavišti došlo také k uctění památky zesnulých a k předání nejvyššího sudetoněmeckého ocenění, Evropské ceny Karla IV., kterou za porozumění mezi národy obdržel spisovatel, někdejší disident a signatář Charty 77 Milan Uhde. Cenu mu předal předák Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt, který Uhdemu, jehož příbuzné zavraždili nacisté, poděkoval za jeho práci v boji proti komunismu, za úsilí o česko-německé smíření i za manifest pro konání tohoto sjezdu.
Sudetoněmecký sjezd v Brně, kam účastníky pozvala iniciativa Meeting Brno, potrvá do pondělí. Celou akci, která podle řečníků vychází z odvahy a hluboké touhy po porozumění, pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení zastupující zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků.
Související
Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům
OBRAZEM: Druhý den se sudetskými Němci v Brně. K jednomu stolu přišli i protestující
sjezd Sudetských Němců v Brně 2026
Aktuálně se děje
před 51 minutami
Hejtman označil sudetské Němce za krajany. Nepožadujeme navrácení majetků, zaznělo na sjezdu
před 2 hodinami
S Íránem jsme dosáhli významného pokroku, zní z USA. Teherán nadšení mírní
před 3 hodinami
Putin odpálil raketu schopnou nést jadernou hlavici. NATO poslalo stíhačky do vzduchu
před 4 hodinami
Kyjev se v noci stal terčem rozsáhlého vzdušného útok
před 6 hodinami
Počasí bude nadále tropické, objeví se ale saharský prach
včera
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 se stala Lucie Pisková
včera
Zelenskyj: Rusko chystá rozsáhlý útok na území Ukrajiny i na Kyjev, může použít raketu Orešnik
včera
Uzavřeme dohodu, nebo Írán totálně zničíme. Rozhodnu se do zítřka, prohlásil Trump
včera
Napínavý bratrský souboj. Česko-slovenské derby na MS v hokeji rozhodl svou bruslí kapitán Červenka
včera
Evropa se intenzivně chystá na situaci, kdy bude Trump pro NATO hrozbou
včera
Američané jsou na hraně nepostupu do čtvrtfinále. Dánové slaví první výhru na MS
včera
Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?
včera
Žádné podávání rukou ani pohřby, mrtvé odváželi v pytlích. Přeživší vzpomínají na dosud nejhorší epidemii eboly
včera
V Číně došlo k nejhoršímu důlnímu neštěstí za patnáct let. Po výbuchu více než 90 mrtvých
včera
Soud poslal vraha studentky v Pardubicích do vazby
včera
Pavel v rozhovoru pro zahraniční tisk vyzval NATO, aby Rusku ukázalo zuby a začalo konečně reagovat
včera
Brněnský pochod smrti provází komplikace. Vandal poničil památník, policie zasahuje proti odpůrcům
včera
Vztah Pavla s Babišem už se rozebírá i ve světě. Prezident je připraven podniknout právní kroky, píše Politico
včera
Proč se ebolu nedaří zastavit? Na vině je hned několik faktorů
včera
Rusku se na Ukrajině nedaří. Putinovi dochází čas, varuje rozvědka
Ruská hlava státu Vladimir Putin má podle vyjádření šéfa estonské tajné služby stále méně času na dosažení úspěchu ve válečném konfliktu na Ukrajině. Na vině je současný pat na bojišti a současně se množící vnitrostátní potíže. Kaupo Rosin, který vede estonskou zahraniční zpravodajskou službu, v rozhovoru v Tallinnu uvedl, že v horizontu následujících čtyř až pěti měsíců může Kreml ztratit možnost vyjednávat z pozice síly.
Zdroj: Libor Novák