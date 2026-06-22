Pavel si dává na čas. Pražský hrad oznámil, kdy se vyjádří k rozhodnutí vlády

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. června 2026 17:18

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Na Pražský hrad se obrátila pozornost v okamžiku, kdy dnes vyšlo najevo, že Babišova vláda rozhodla, že prezident Petr Pavel nebude součástí delegace na letním summitu NATO v Turecku. Pavel totiž dříve naznačil, že v takovém případě podá kompetenční žalobu. Na první reakci prezidenta se však bude čekat do úterního dopoledne. 

Pražský hrad to potvrdil na webových stránkách. "Kancelář prezidenta republiky zveřejní v úterý dne 23. června 2026 v 10.00 hodin vyjádření prezidenta republiky k oznámení vlády ve věci složení delegace České republiky pro summit NATO v Ankaře," uvedla kancelář. 

Kromě premiéra Andreje Babiše (ANO) se summitu zúčastní ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Premiér označil důvody konečného rozhodnutí o složení delegace za naprosto praktické. "Tento summit, vzhledem k tomu, co se děje ve světě, se bude lišit od těch předchozích a pro naši zemi, pro Českou republiku, bude velice důležitý," řekl podle webu iDnes.cz. 

Spor s prezidentem považuje Babiš za zbytečný a nesmyslný. Předseda vlády zdůraznil, že Pavel již během svého mandátu na Pražském hradě absolvoval přes 61 zahraničních cest a jen letos už navštívil dvanáct zemí.

"Před dvěma týdny jsme ho schválili do čela delegace na Valné shromáždění OSN, takže určitě tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích," konstatoval premiér. 

Pavel dříve napsal premiérovi dopis, v němž mu sdělil, že hodlá jet do Ankary. Argumentoval dlouhodobými zvyklostmi či zajištěním kontinuity české zahraniční a bezpečnostní politiky. "S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády," pokračoval. 

"Závěrem v souladu s principem vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů Vás žádám o zajištění potřebné součinnosti ze strany vlády a dalších státních orgánů," dodala hlava státu.

Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii. 

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