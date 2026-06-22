Obchody a červencové svátky. První řetězec oznámil, jak to letos bude

Česko už příští týden čeká první ze dvou červencových státních svátků, který u veřejnosti opět vyvolá tradiční otázku, zda jsou obchody otevřené. První z tuzemských obchodních řetězců již informoval zákazníky, zda jim bude k dispozici.
Prodejny Billa budou mít během červencových státních svátků otevřeno bez jakýchkoli omezení. Nedělní svátek Cyrila a Metoděje 5. července ani pondělní připomínka upálení mistra Jana Husa 6. července se na provozu prodejen nijak neprojeví a všech téměř tři sta obchodů bude fungovat podle běžné otevírací doby.
Billa ji v létě nemění: od pondělí do soboty otevírají její prodejny v 7:00, v neděli pak v 8:00. Zavírací časy se liší podle lokality a pohybují se mezi 20:00 a 23:00.
"Během celého léta, včetně státních svátků, zůstávají všechny naše prodejny otevřené podle standardní otevírací doby. Při cestování autem mohou zákazníci využít více než 75 našich prodejních míst na čerpacích stanicích. Pro cestující vlakem nebo letadlem jsou k dispozici také naše prodejny na hlavních nádražích v Praze a Brně a na pražském letišti, kde si mohou nakoupit na cestu nebo třeba hned po příletu z dovolené," uvádí Petr Kubíček, manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR.
Partnerské prodejny na čerpacích stanicích Shell v konceptu stop & shop a VIVA BILLA na stanicích OMV pak během léta doplňují nabídku o rychlý nákup základních potravin. Zákazníci zde najdou balené a rozpékané pečivo, čerstvé ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, uzeniny, trvanlivé zboží i čerstvé sendviče nebo hotová jídla k ohřátí.
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Zdroj: Libor Novák