Brněnské nádraží evakuovali kvůli munici. Dělníci ji našli na stavbě

Život v části Brna v pondělí zásadně omezil nález munice z druhé světové války. Dělníci totiž na stavbě našli předmět připomínající leteckou pumu. Policie na nějaký čas uzavřela okolí místa nálezu, do akce musel pyrotechnik. Evakuace se týkala i nádraží.
Policie o případu informovala během pondělního dopoledne na sociální síti X. "Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu. Policisté uzavřeli okolí nálezu, na místo míří pyrotechnik," uvedli strážci zákona v prvním příspěvku.
Zasahující pyrotechnik se nakonec rozhodl nález zneškodnit na místě. Část nalezené munice byla zároveň z bezpečnostních důvodů neprodleně převezena na bezpečné místo k odborné likvidaci.
Až po odvozu munice z místa mohla policie oznámit ukončení uzávěry, takže se evakuovaní lidé mohli vrátit domů. Zároveň skončilo omezení provozu. Policisté ale upozornili řidiče, aby počítali se zvýšeným provozem a tvorbou kolon.
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Zdroj: Libor Novák