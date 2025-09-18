Rusové chtěli v Evropě útočit bombami skrytými v poštovních balících

Foto: Pixabay

Žalobci z Litvy ve středu oznámili, že narušili ruský plán na zneužití poštovních balíků k bombovým útokům napříč Evropou. Zadrženo bylo několik podezřelých s vazbami na ruské tajné služby, uvedla litevská policie podle webu DW

Podle litevské televize LNT jsou mezi podezřelými občané Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ukrajiny. Podomácku vyrobená výbušná zařízení měla být skryta v masážních matracích či kosmetice. Balíky obsahovaly výbušnou pyrotechnickou směs termit, která se běžně užívá pro průmyslové a vojenské účely. 

Několik podezřelých spojilo vyšetřování se zmařeným pokusem o žhářský útok na prodejnu nábytkářského řetězce IKEA v litevském hlavním městě Vilnius z května loňského roku. 

Balíky byly zasílány přes známé evropské zásilkové služby DHL a DPD. Dvě zásilky mířily do Velké Británie a rovněž do Polska. K explozím došlo na letišti v německém Lipsku, v kamionu v Polsku a skladišti DHL v anglickém Birminghamu. 

Podle žalobců byli podezřelí naverbováni přes síť Telegram a byli placeni v kryptoměně. Během domovních prohlídek v Litvě, Polsku, Lotyšsku a Estonsku se podařilo nalézt další výbušniny. Celkem šlo o více než šest kilogramů výbušných látek. 

Případem se zabývá unijní agentura Eurojust. Na vyšetřování se podílejí policisté z Litvy, Polska, Velké Británie, Německa, Nizozemí, Lotyšska, Estonska, Spojených států amerických a Kanady.

Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.

