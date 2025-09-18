Žalobci z Litvy ve středu oznámili, že narušili ruský plán na zneužití poštovních balíků k bombovým útokům napříč Evropou. Zadrženo bylo několik podezřelých s vazbami na ruské tajné služby, uvedla litevská policie podle webu DW.
Podle litevské televize LNT jsou mezi podezřelými občané Ruska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ukrajiny. Podomácku vyrobená výbušná zařízení měla být skryta v masážních matracích či kosmetice. Balíky obsahovaly výbušnou pyrotechnickou směs termit, která se běžně užívá pro průmyslové a vojenské účely.
Několik podezřelých spojilo vyšetřování se zmařeným pokusem o žhářský útok na prodejnu nábytkářského řetězce IKEA v litevském hlavním městě Vilnius z května loňského roku.
Balíky byly zasílány přes známé evropské zásilkové služby DHL a DPD. Dvě zásilky mířily do Velké Británie a rovněž do Polska. K explozím došlo na letišti v německém Lipsku, v kamionu v Polsku a skladišti DHL v anglickém Birminghamu.
Podle žalobců byli podezřelí naverbováni přes síť Telegram a byli placeni v kryptoměně. Během domovních prohlídek v Litvě, Polsku, Lotyšsku a Estonsku se podařilo nalézt další výbušniny. Celkem šlo o více než šest kilogramů výbušných látek.
Případem se zabývá unijní agentura Eurojust. Na vyšetřování se podílejí policisté z Litvy, Polska, Velké Británie, Německa, Nizozemí, Lotyšska, Estonska, Spojených států amerických a Kanady.
Související
Tragický výbuch na nádraží v Pákistánu. Separatisté zabili nejméně 25 lidí
Bombu v Litvínově chtějí zítra konečně odpálit. Místní mají respektovat pokyny
bomby , Litva , Rusko , policie , Eurojust
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Rusové chtěli v Evropě útočit bombami skrytými v poštovních balících
před 1 hodinou
Počasí bude příští týden chladnější, navíc i zaprší
včera
Nákupem ruské ropy financuje válku, tvrdí o Indii Trump. EU s ní přesto chce posílit spolupráci
včera
Komunisté půjdou s kýmkoli, hlavně se vrátit k moci. Slovy o jejich podpoře se vybarvil i Turek
včera
CNN: Češi se zatajeným dechem čekají na vyřešení dlouholeté záhady
včera
Izraelské jednotky se probojovávají do centra Gazy. Vytlačují zbývající civilisty z domovů
včera
Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.
včera
Obrovské bohatství jim k ničemu není. Setkání po izraelském útoku v Kataru odhalilo bezmoc arabských zemí
včera
Evropská komise navrhuje kvůli událostem v Gaze pozastavit část obchodní dohody s Izraelem
včera
Británie by se neměla bát kritizovat lídra. Trump čelí od vedení Londýna velké vlně kritiky
včera
Netanjahu chce mít z Izraele "super Spartu". Ve světě se ale mění ve vyvrhele
včera
Fiala se konečně změnil z naškrobeného profesora ve zdatného politika. Pozdě
včera
Testy prokázaly, že Navalného ve vězení otrávili, tvrdí vdova
včera
Experti: Rusko má mapu podmořských kabelů, pro infrastrukturu jsou klíčové
včera
Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize
včera
Politico: EU se chce zavděčit Trumpovi. Chystá protičínské sankce
včera
Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu
včera
Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít
včera
Počasí se po víkendu navrátí od babího léta k podzimu, naznačuje výhled
16. září 2025 22:02
Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce
Celý svět, ale zejména Spojené státy americké v úterý rozesmutnila zpráva o smrti slavného herce Roberta Redforda, jedné z hollywoodských legend. Bez komentáře ji nemohl nechat ani americký prezident Donald Trump, který Redforda v krátkém prohlášení ocenil.
Zdroj: Lucie Podzimková