Tragický výbuch na nádraží v Pákistánu. Separatisté zabili nejméně 25 lidí

O tragédii informovala britská BBC, která upozornila, že v pákistánské provincii Balúčistán došlo k nárůstu počtu smrtících útoků, zatímco jsou vznášeny požadavky na větší nezávislost a kontrolu nad místními zdroji.

Zástupce města řekl, že při útoku zemřelo nejméně 25 lidí včetně útočníka a dalších přibližně 50 osob utrpělo zranění. Policejní vyšetřovatel Muhammad Baloch sdělil BBC, že útočník měl u sebe šest až osm kilogramů trhaviny.

"Nemůžu ani popsat ten horor, co jsem dnes zažil. Bylo to, jako by nastal soudný den," uvedl jeden ze zraněných Abdul Jabbar. K explozi došlo ve chvíli, kdy vstoupil na nástupiště po zakoupení lístku.

Separatistická Balúčistánská osvobozenecká armáda se přihlásila k odpovědnosti za útok. V prohlášení podle britské stanice napsala, že cílila na pákistánskou vojenskou jednotku, která se vracela z výcviku. Policie potvrdila, že mezi oběťmi je 14 vojáků.

Balúčistán je největší pákistánskou provincií a nejbohatší z pohledu nerostných surovin, nicméně jde zároveň o nejméně rozvinutou část země. Region sdílí hranice s Íránem a Afghánistánem, kde vládne hnutí Tálibán.