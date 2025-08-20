Počasí: Dnes si naposledy v tomto týdnu užijeme tropické teploty

Tropické teploty si dnes podle ČHMÚ.cz užijeme tento týden naposledy. Ve zbylých dnech mohou denní maxima klesnout i po 20 stupňů.
Předpověď na středu:
Zpočátku jasno, odpoledne a večer polojasno až oblačno, na jihozápadě postupně až zataženo a ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, v Čechách během dne místy mírný severní 2 až 5 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Oblačno až zataženo, od jihu postupně místy přeháňky nebo déšť, na jihovýchodě přechodně i vydatnější, ojediněle bouřky. Na severozápadě srážky jen ojediněle a k večeru i polojasno. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, na severu až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C. Slabý, postupně místy mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
Předpověď na pátek:
Polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Na jihu a východě zpočátku až zataženo a doznívající déšť. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C, na západě a severu kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, večer zeslábne.
Předpověď na sobotu:
Proměnlivá oblačnost, zejména na severních horách ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Slabý, během dne mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na neděli:
Jasno až polojasno, zejména na horách při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C. Slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný severozápadní vítr 2 až 5 m/s.
Bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, možnost summitu Zelenskyj–Putin a diplomatická přítomnost Evropy u klíčových jednání – to byly hlavní body večerní schůzky v Bílém domě, které se účastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a evropští lídři. Podle Keira Starmera panovala jednota, Emmanuel Macron vyzdvihl ochotu USA spolupracovat. Trump si během večera vyhradil čas na telefonát s ruským vládcem Vladimirem Putinem.
Zdroj: Jakub Jurek