Předpověď počasí na závěr roku 2025. Meteorologové upozorňují na pocitovou teplotu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. prosince 2025 7:00

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče
Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Z kalendářního roku 2025 zbývají poslední tři dny. Podle předpovědi meteorologů z ČHMÚ se očekávají sněhové srážky, noční mrazy a denní teploty kolem nuly. Odborníci ale upozorňují, že pocitově bude mnohem chladněji. 

Dnes se lidé měli probudit do mrazivého rána. Přes den ale teploty většinou vystoupí slabě nad nulu. Vlivem studené fronty se očekává přibývání oblačnosti a sněhových srážek. V nížinách bude pršet, respektive padat déšť se sněhem. 

Sněžit má i v noci na úterý, přes den se oblačnost na mnoha místech protrhá. Po mrazivém ránu se oteplí, odpolední maxima se budou pohybovat kolem nuly. Čerstvý vítr ale sníží pocitovou teplotu až o deset stupňů. Od středních poloh se mají tvořit sněhové jazyky či závěje. 

Sněhové srážky slibuje i předpověď na Silvestra. Přes den se teploty opět dostanou k nule, ale pocitově bude mnohem chladněji. "Vítr bude pravděpodobně ještě silnější než v úterý. Riziko tvorby sněhových jazyků a na horách i závějí bude pokračovat," podotkli meteorologové.

"I v dalších dnech bude pokračovat větrné počasí s převažující velkou oblačností a občasným sněžením, v nížinách přechodně se smíšenými srážkami," dodali. 

Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR

