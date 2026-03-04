Slovensko stupňuje tlak. Fico oznámil ukončení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu

Slovensko se rozhodlo pokročit ve vyvíjení tlaku na sousední Ukrajinu, přes kterou momentálně neproudí ropa na západ. Premiér Robert Fico (Smer) oznámil ukončení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Rozhodla o tom jeho vláda.
Fico v souvislosti se situací na Blízkém východě a přerušenými dodávkami přes ropovod Družba stanovil bezpečnost, migraci a zabezpečení základních energetických surovin jako hlavní priority své vlády. "Nikdy nedovolím zatáhnout Slovensko do jakéhokoliv vojenského dobrodružství," řekl.
Slovenský premiér uvedl, že Bratislava chce po Kyjevu, aby objasnil důvody zastavení tranzitu ropy přes Družbu. Nadále proto požaduje mezinárodní inspekci na místě údajného poškození ropovodu, postup koordinuje s Evropskou komisí a Maďarskem.
Fico zmínil, že má zájem se setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. "Ale musí tomu předcházet setkání s předsedkyní Evropské komise. Teď nejde o malé Slovensko, teď jde o Evropu a teď konečně Evropa vidí, že když bojujeme za energie z východu, že to má obrovský význam pro celou EU," konstatoval.
Podle Fica je nutné vytvořit tlak na Zelenského, aby umožnil inspekci u Družby a pustil ropu přes ukrajinské území. "Poškozuje celou Evropskou unii a nic za to samozřejmě nezískává. Naopak ztrácí podporu dalších a dalších," prohlásil na adresu prezidenta sousední země, která čtyři roky čelí ruské invazi.
Slovenská vláda se rozhodla vyvimnoiut tlak ukončením smlouvy o tzv. havarijních dodávkách elektřiny pro Ukrajinu. Fico prozradil, že od minulého týdne nebyla realizována jediná dodávka. "Dnes definitivně vypovídáme příslušnou smlouvu," dodal.
Americký prezident Donald Trump v úterý ostře zaútočil na Španělsko a označil ho za „příšerného spojence". Reagoval tak na rozhodnutí vlády premiéra Pedra Sáncheze, která zakázala využití vojenských základen Rota a Morón pro americké operace v rámci válečného konfliktu v Íránu. Trump během setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem v Oválné pracovně prohlásil, že Spojené státy s touto evropskou zemí přeruší veškerý obchod.
