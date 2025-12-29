Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu

Čínská armáda v pondělí ráno zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu. Manévry s názvem „Mise spravedlnosti 2025“ zahrnují simulaci totální blokády klíčových přístavů, útoky na námořní cíle a nácvik odražení případného zásahu mezinárodních sil. Peking tyto kroky otevřeně označuje za „přísné varování“ silám usilujícím o nezávislost ostrova a reakci na to, co nazývá vnějším vměšováním.
Do operace se zapojilo námořnictvo, letectvo i raketové vojsko Čínské lidové osvobozenecké armády. Podle oficiálního prohlášení velení východního okruhu mají plavidla a letouny za úkol přiblížit se k ostrovu z několika směrů a otestovat schopnost vytvořit neprostupnou zónu. Čínská pobřežní stráž navíc zahájila „vynucování práva“ ve vodách u odlehlých tchajwanských ostrovů, což situaci v regionu dále vyhrotilo.
Tchaj-pej čínské aktivity ostře odsoudila jako eskalaci napětí, která ohrožuje stabilitu celého regionu a bezpečnost námořní dopravy. Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že na provokaci reagovalo vysláním odpovídajících sil a zahájilo vlastní cvičení bojové pohotovosti. Podle vládního prohlášení není existence demokratického Tchaj-wanu žádnou záminkou k tomu, aby agresor narušoval současný stav míru.
Načasování manévrů není náhodné a přichází v době prudkého zhoršení vztahů Číny s Japonskem i Spojenými státy. Japonská premiérka Sanae Takaiči nedávno prohlásila, že by se její země pravděpodobně vojensky zapojila v případě čínské invaze. Peking navíc rozezlilo schválení amerických zbraní pro ostrov v hodnotě 11 miliard dolarů a slib tchajwanského prezidenta Laj Čching-teho, že do roku 2027 dosáhne armáda vysokého stupně bojeschopnosti.
Vizuální doprovod cvičení tvoří agresivní propaganda, která na plakátech zobrazuje ohnivé šípy mířící na ostrov a prchající zahraniční válečné lodě. Analytici upozorňují, že vytyčené zóny jsou tentokrát blíže k tchajwanské pevnině než při předchozích akcích. Jde o šesté velké cvičení od roku 2022, které potvrzuje čínskou strategii postupného utahování smyčky kolem ostrova, jejž považuje za svou provincii.
Zatímco se očekává, jak na tento nejnovější projev síly zareaguje administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, napětí v Tchajwanském průlivu dosahuje nových maxim. Čína se netají tím, že chce být do roku 2027 plně připravena k případnému násilnému sjednocení, pokud se Tchaj-wan nepodvolí tlaku k „mírovému znovupřipojení“.
27. prosince 2025 15:18
Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět
Související
Pentagon: Čína v roce 2027 rozpoutá válku s Tchaj-wanem
Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína
Čína , Čínská armáda , Tchaj-Wan
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu
před 1 hodinou
Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským
před 3 hodinami
Předpověď počasí na závěr roku 2025. Meteorologové upozorňují na pocitovou teplotu
včera
V Česku se potvrdilo další ohnisko ptačí chřipky
včera
Zelenskyj i Putin chtějí ukončit válku na Ukrajině, prohlásil Trump
Aktualizováno včera
Nebezpečné počasí hrozí už dnes večer. Výstraha se týká celé ČR
včera
Trump měl na telefonu Putina. Hovor byl dobrý a produktivní, tvrdí šéf Bílého domu
včera
Vážná nehoda na Benešovsku. Na místě hořelo
včera
Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř
včera
Příměří u jaderné elektrárny v Záporoží. Začaly kritické opravy vedení
včera
Muž s nožem v Budějovicích vyhrožoval kolemjdoucím. Policista ho zpacifikoval
včera
Francie oplakává Bardotovou. O dojmy se podělil i prezident Macron
včera
Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany
včera
Hazard, jaký se nevidí. Žena v Krkonoších bruslila na tenkém ledu i s kočárkem
včera
Zemřela ikonická herečka Brigitte Bardotová
včera
Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec
včera
Zimní počasí na přelomu roku. Napadnout mohou desítky centimetrů sněhu
včera
Trump přivítá Zelenského. Zbývá deset procent a plán bude hotový, tvrdí Kyjev
včera
Anonym vyhrožoval střelbou v teplickém obchodním domě. Policie po něm pátrá
včera
Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy
Konec roku přinese do Česka pravé zimní počasí s častými sněhovými srážkami. Podle ČHMÚ.cz se mohou noční teploty propadnout až na -13 stupňů, během dne se pak teploty udrží kolem nuly.
Zdroj: Libor Novák