Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu

Libor Novák

29. prosince 2025 9:43

stíhačka A J10 čínské armády
stíhačka A J10 čínské armády Foto: China Military

Čínská armáda v pondělí ráno zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu. Manévry s názvem „Mise spravedlnosti 2025“ zahrnují simulaci totální blokády klíčových přístavů, útoky na námořní cíle a nácvik odražení případného zásahu mezinárodních sil. Peking tyto kroky otevřeně označuje za „přísné varování“ silám usilujícím o nezávislost ostrova a reakci na to, co nazývá vnějším vměšováním.

Do operace se zapojilo námořnictvo, letectvo i raketové vojsko Čínské lidové osvobozenecké armády. Podle oficiálního prohlášení velení východního okruhu mají plavidla a letouny za úkol přiblížit se k ostrovu z několika směrů a otestovat schopnost vytvořit neprostupnou zónu. Čínská pobřežní stráž navíc zahájila „vynucování práva“ ve vodách u odlehlých tchajwanských ostrovů, což situaci v regionu dále vyhrotilo.

Tchaj-pej čínské aktivity ostře odsoudila jako eskalaci napětí, která ohrožuje stabilitu celého regionu a bezpečnost námořní dopravy. Tchajwanské ministerstvo obrany uvedlo, že na provokaci reagovalo vysláním odpovídajících sil a zahájilo vlastní cvičení bojové pohotovosti. Podle vládního prohlášení není existence demokratického Tchaj-wanu žádnou záminkou k tomu, aby agresor narušoval současný stav míru.

Načasování manévrů není náhodné a přichází v době prudkého zhoršení vztahů Číny s Japonskem i Spojenými státy. Japonská premiérka Sanae Takaiči nedávno prohlásila, že by se její země pravděpodobně vojensky zapojila v případě čínské invaze. Peking navíc rozezlilo schválení amerických zbraní pro ostrov v hodnotě 11 miliard dolarů a slib tchajwanského prezidenta Laj Čching-teho, že do roku 2027 dosáhne armáda vysokého stupně bojeschopnosti.

Vizuální doprovod cvičení tvoří agresivní propaganda, která na plakátech zobrazuje ohnivé šípy mířící na ostrov a prchající zahraniční válečné lodě. Analytici upozorňují, že vytyčené zóny jsou tentokrát blíže k tchajwanské pevnině než při předchozích akcích. Jde o šesté velké cvičení od roku 2022, které potvrzuje čínskou strategii postupného utahování smyčky kolem ostrova, jejž považuje za svou provincii.

Zatímco se očekává, jak na tento nejnovější projev síly zareaguje administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, napětí v Tchajwanském průlivu dosahuje nových maxim. Čína se netají tím, že chce být do roku 2027 plně připravena k případnému násilnému sjednocení, pokud se Tchaj-wan nepodvolí tlaku k „mírovému znovupřipojení“.

27. prosince 2025 15:18

Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět

Související

Vojenská přehlídka čínské armády

Pentagon: Čína v roce 2027 rozpoutá válku s Tchaj-wanem

Nová výroční zpráva Pentagonu o čínské vojenské síle přináší znepokojivé varování ohledně rostoucích ambicí Pekingu v indo-pacifickém regionu. Podle dokumentu zveřejněného ve středu čínská lidová armáda (PLA) cíleně směřuje k tomu, aby byla již v roce 2027 plně připravena k invazi na Tchaj-wan.
Venezuela, ilustrační foto

Spor USA s Venezuelou má nečekaného vítěze. Zatím z něj těží pouze Čína

Peking má hned několik důvodů, proč ostře vystupovat proti stupňujícímu se vojenskému tlaku USA na Venezuelu. Nedávné zadržení ropných tankerů americkou pobřežní stráží v rámci Trumpovy „úplné blokády“ zasahuje ekonomické srdce jednoho z nejbližších partnerů Číny v Latinské Americe. Právě Čína je přitom hlavním odběratelem venezuelské ropy – v posledních měsících k ní směřovalo zhruba 80 % veškerého exportu této jihoamerické země. 

Více souvisejících

Čína Čínská armáda Tchaj-Wan

Aktuálně se děje

před 44 minutami

stíhačka A J10 čínské armády

Čínská armáda zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu

Čínská armáda v pondělí ráno zahájila rozsáhlé vojenské cvičení s ostrou střelbou v těsné blízkosti Tchaj-wanu. Manévry s názvem „Mise spravedlnosti 2025“ zahrnují simulaci totální blokády klíčových přístavů, útoky na námořní cíle a nácvik odražení případného zásahu mezinárodních sil. Peking tyto kroky otevřeně označuje za „přísné varování“ silám usilujícím o nezávislost ostrova a reakci na to, co nazývá vnějším vměšováním.

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Mírová dohoda je blíž než kdykoli předtím, prohlásil Trump po jednání se Zelenským

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj po společném jednání na Floridě oznámili, že se výrazně přiblížili k ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Americký prezident po setkání v resortu Mar-a-Lago uvedl, že ačkoliv byla schůzka vynikající, stále zbývají k dořešení některé velmi ožehavé otázky. Podle jeho slov je mírová dohoda blíž než kdykoli předtím, ale varoval, že pokud jednání uváznou na mrtvém bodě, válka může pokračovat ještě dlouhou dobu

před 3 hodinami

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

Na Benešovsku se stala vážná dopravní nehoda. (28.12.2025)

Vážná nehoda na Benešovsku. Na místě hořelo

Bez vážných nehod se neobešla ani poslední neděle letošního roku. Na Benešovsku se odpoledne srazila dvě vozidla. Nehoda si vyžádala zranění dvou osob. Příčinou a okolnostmi havárie se zabývají policisté. 

včera

Andrej Babiš

Smrt Bardotové zasáhla i české politiky. Ozvali se Babiš či Klempíř

Nejen francouzští státní představitelé, ale i čeští politici reagují na nedělní smutnou zprávu o smrti legendární herečky Brigitte Bardotové. Lítost projevili premiér Andrej Babiš (ANO) či ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). Bardotová, která ukončila hereckou kariéru již před čtyřicítkou, zemřela ve věku 91 let. 

včera

včera

včera

včera

Vladimir Putin

Lavrov promluvil o úmyslech Moskvy a varoval Evropany

Rusové ani v den, kdy mají americký a ukrajinský prezident jednat o míru na Ukrajině, nevylučují válku s dalšími evropskými národy. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova sice Moskva nemá v úmyslu na kohokoliv útočit, ale je připravena na rozhodnou odvetu, pokud se Rusko stane terčem jakéhokoliv útoku.  

včera

včera

Brigitte Bardotová

Zemřela ikonická herečka Brigitte Bardotová

Světovou kinematografií otřásla po Vánocích smutná zpráva. Ve věku 91 let zemřela legendární francouzská filmová herečka a zpěvačka Brigitte Bardotová. Za dvě dekády úspěšné kariéry natočila desítky filmů, se šoubyznysem se překvapivě rozloučila už před čtyřicítkou. 

včera

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Turek se nevzdává. Pavel by měl dodržet svá slova, říká poslanec

Česko se v roce, který se pomalu chýlí ke konci, dočkalo nové vlády v čele se staronovým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Součástí kabinetu ale stále není poslanec Filip Turek (Motoristé). Doufá však, že i přes výhrady nakonec bude prezidentem jmenován do funkce ministra životního prostředí. 

včera

včera

včera

včera

Předpověď počasí: Poslední týden roku bude ve znamení pravé zimy

Konec roku přinese do Česka pravé zimní počasí s častými sněhovými srážkami. Podle ČHMÚ.cz se mohou noční teploty propadnout až na -13 stupňů, během dne se pak teploty udrží kolem nuly.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy