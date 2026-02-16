Souboj o přízeň Evropy odstartoval. V Mnichově proběhla veřejná přetahovaná mezi USA a Čínou

Na Mnichovské bezpečnostní konferenci se o víkendu odehrál diplomatický souboj o budoucí směřování světového řádu. Jen několik minut poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio ve svém projevu ujistil evropské spojence, že k sobě obě strany patří, vystoupil se svou nabídkou jeho čínský protějšek Wang I. Čínský diplomat prohlásil, že Čína a Evropská unie jsou partnery, nikoliv rivaly. Podle něj je klíčové tento vztah udržet, aby se předešlo rozdělení mezinárodního společenství.
Tato diplomatická přetahovaná probíhá v době, kdy zásadní změny v americké zahraniční politice otřásly dlouholetými svazky se západními spojenci. Rubio se v Mnichově snažil rozptýlit obavy evropských lídrů a ujistit je o závazcích Trumpovy administrativy, i když zároveň zdůraznil, že Evropa musí pro společné spojenectví dělat více. Wang I, který je tváří čínské zahraniční politiky již více než deset let, kontroval tvrzením, že za problémy mezinárodního systému nemůže OSN, ale země prosazující přístup „vlastní země na prvním místě“.
Čína se snaží Evropě prodat vizi světa, který již není ovládán aliancemi vedenými Spojenými státy. Peking vidí v Evropě důležitý pól, který by se neměl automaticky stavět na stranu Washingtonu. Wang I v Mnichově prezentoval Čínu jako „stálou sílu míru“ a stabilitu, čímž reagoval na aktuální globální otřesy. Zároveň však tato snaha naráží na odpor evropských lídrů, které znepokojuje vysoký obchodní deficit a čínská kontrola nad strategickými dodavatelskými řetězci.
Vztahy mezi Pekingem a Bruselem jsou v posledních letech napjaté také kvůli čínské podpoře Ruska během války na Ukrajině. Evropa se rovněž s rostoucí obezřetností dívá na čínskou vojenskou agresi v Jihočínském moři a v okolí Tchajwanu. Právě tchajwanský ministr zahraničí v neděli v Mnichově zpochybnil Wangovo tvrzení o mírumilovné síle a poukázal na to, že čínské vojenské provokace jsou v přímém rozporu s principy OSN.
Navzdory těmto neshodám vidí Peking v současném napětí mezi Evropou a USA příležitost. Někteří lídři zemí, které jsou spojenci USA, již v posledních měsících navštívili Peking, aby prohloubili spolupráci v reakci na třenice s Washingtonem. Čína doufá, že v době, kdy se transatlantické vztahy mění, bude Evropa naslouchat jejím návrhům pozorněji.
Paralelně s oslovováním Evropy se Čína snaží stabilizovat i vztahy přímo s Washingtonem před plánovanou jarní návštěvou Donalda Trumpa. Wang I v Mnichově uvedl, že v čínsko-amerických vztazích existují dvě cesty. Jedna vede ke spolupráci a vzájemnému pochopení, zatímco druhá, založená na ekonomickém odpojování a překračování „červených linií“ u Tchajwanu, by nevyhnutelně vedla ke konfliktu.
O managementu těchto rizik spolu oba ministři, Rubio i Wang I, soukromě jednali na okraji konference. Rubio, známý jako kritik Číny, přiznal, že pro dvě největší mocnosti na planetě by bylo geopolitickým selháním, kdyby spolu nekomunikovaly. Jejich páteční schůzka byla popsána jako konstruktivní a měla by připravit půdu pro nadcházející vrcholná jednání obou prezidentů.
I když Rubioův projev přinesl evropským politikům určitou úlevu, v paměti stále zůstávají nedávné Trumpovy hrozby ohledně ovládnutí Grónska. Organizátoři konference konstatovali, že mezinárodní řád vytvořený po roce 1945 je v troskách a Spojené státy v něm nyní hrají roli nejsilnější demoliční koule. Čína věří, že právě v tomto chaosu najde v Evropě vnímavější publikum pro své vlastní mocenské zájmy.
Související
Úleva, pak vystřízlivění. Rubio sklidil za svůj projev vřelý potlesk, Evropa přitom dostala tvrdé ultimátum
Útoky dokazují, že Putin nemá zájem o mír, tvrdí Frederiksenová. Sánchez je proti jadernému přezbrojování
Mnichovská bezpečnostní konference (MSC) , Marco Rubio , Čína
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Souboj o přízeň Evropy odstartoval. V Mnichově proběhla veřejná přetahovaná mezi USA a Čínou
před 53 minutami
Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl
před 2 hodinami
Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí
včera
První vyjádření z USA: Washington nemá důvod zpochybňovat, že byl Navalnyj zavražděn, prohlásil Rubio
včera
Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne
včera
Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10
včera
Další medaile pro Česko ze snowboardové disciplíny byla daleko. Oba české týmy skončily ve čtvrtfinále
včera
Reakce na odhalení vraždy Navalného: Ve hře jsou nové protiruské sankce
včera
Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář
včera
Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku
včera
České hokejisty čeká složitější cesta k bojům o medaile. Se Švýcary prohráli v prodloužení
včera
Tisíce lidí opět vyšly do ulic. Na stovkách míst demonstrují na podporu Pavla
včera
Evropa dostala od Trumpa kopanec do zadku, rozhodně ale nečelí civilizačnímu zániku, shodli se lídři
Aktualizováno včera
Macinka se na MSC střetl s Clintonovou, obhajoval Trumpovu politiku
včera
Ostuda, mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru vyhořel... Opozice tepe Macinku za hádku s Clintonovou
včera
EU zatím nemůže nabídnout Ukrajině datum vstupu, shodují se někteří lídři
včera
Hokejisté Slovenska nečekaně postupují přímo do čtvrtfinále, i přes svou prohru se Švédy
včera
Rubio na MSC vyzval Evropu, aby se připojila k Trumpovu novému světovému řádu
včera
Zelenskyj v Mnichově formuloval podmínky, za kterých Ukrajina přistoupí k podpisu mírové dohody
včera
Úleva, pak vystřízlivění. Rubio sklidil za svůj projev vřelý potlesk, Evropa přitom dostala tvrdé ultimátum
Americký ministr zahraničí Marco Rubio vystoupil na 62. mnichovské bezpečnostní konferenci s projevem, který sice navenek působil přátelsky, ale nesl v sobě tvrdé ultimátum. Ačkoliv ho publikum odměnilo bouřlivým potleskem, když označil Spojené státy za „dítě“ Evropy a zdůraznil vzájemnou propojenost, jeho politické poselství bylo neúprosné. Evropští představitelé tleskali především s úlevou, že se nedočkali tak ostrých útoků, jaké loni předvedl JD Vance.
Zdroj: Libor Novák