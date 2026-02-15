Úleva, pak vystřízlivění. Rubio sklidil za svůj projev vřelý potlesk, Evropa přitom dostala tvrdé ultimátum

Americký ministr zahraničí Marco Rubio vystoupil na 62. mnichovské bezpečnostní konferenci s projevem, který sice navenek působil přátelsky, ale nesl v sobě tvrdé ultimátum. Ačkoliv ho publikum odměnilo bouřlivým potleskem, když označil Spojené státy za „dítě“ Evropy a zdůraznil vzájemnou propojenost, jeho politické poselství bylo neúprosné. Evropští představitelé tleskali především s úlevou, že se nedočkali tak ostrých útoků, jaké loni předvedl JD Vance.
Vanceova dřívější obvinění o potlačování svobody slova a civilizačním úpadku Evropy se však mezitím stala součástí oficiální bezpečnostní strategie USA. Rubio ve svém vystoupení sice evokoval historické vazby, ale zároveň jasně definoval podmínky, za kterých je Amerika ochotna vztahy obnovovat. Podle něj se Evropa musí reformovat v souladu s hodnotami, jako je ochrana křesťanství, sdílené kulturní dědictví, uzavření hranic a opuštění klimatické politiky.
Zatímco Rubio mluvil o tom, že obě strany patří k sobě, jeho slova v podstatě znamenala výzvu ke změně systému hodnot, jinak hrozí rozchod. Tento postoj ostře kontrastoval s názory evropských lídrů. Německý kancléř Friedrich Merz den předtím prohlásil, že Evropa nemusí bojovat kulturní války hnutí MAGA, a Emmanuel Macron spojil územní suverenitu s právem na vlastní kontrolu dezinformací a demokracie.
O dvě hodiny později vystoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který do sálu vnesl naléhavost spojenou s realitou války. Připomněl, že každá ukrajinská elektrárna byla zasažena a každý kilometr území dobytý Ruskem stál životy mnoha lidí. Ve svém projevu v angličtině se nebál kritizovat mírové procesy, které vyvíjejí tlak na ústupky Ukrajiny namísto agresora, a ironicky komentoval údajné tajné dohody mezi Putinem a Trumpem.
Zelenského vystoupení doprovázené záběry likvidace ruských dronů ukázalo kontrast mezi teorií v sále a drsnou realitou na bojišti. Ukrajinský prezident se stal nejsilnějším hlasem volajícím po vlastní obranné strategii Evropy. Jeho energie a odhodlání jako by podtrhovaly Rubiovo tvrzení, že se kontinent musí probrat, ačkoliv si publikum nejspíš přálo následovat spíše ukrajinský příklad než ten maďarský.
Pozitivní přijetí Rubia ze strany Evropanů jen ukázalo, jak moc jsou transatlantické vztahy po roce sporů o Ukrajinu a nedávných krizích poškozené. I když se ministr o dánském území nezmínil, v následných dotazech jen letmo hovořil o Ukrajině a naznačil pochybnosti o ruské ochotě k míru. To bylo v rozporu s tvrzením prezidenta Trumpa, že Putin dohodu chce a Zelenskyj by měl v diplomacii ustoupit.
Současná Evropa na konferenci nepůsobila inspirativně, spíše se zdála být paralyzovaná nedostatkem financí na své ambice a vnitřními politickými skandály. Přestože se každoročně mluví o navyšování výdajů na obranu, skutečná změna nepřichází. Příští rok se politická mapa může opět změnit po volbách v Británii, Francii i po amerických volbách v polovině období.
Ukrajina může pouze doufat, že do té doby nastane spravedlivý mír. Pravděpodobnější však je, že její hlas bude i nadále zanikat v neustálých a hořkých sporech mezi Evropou a Amerikou.
Související
Útoky dokazují, že Putin nemá zájem o mír, tvrdí Frederiksenová. Sánchez je proti jadernému přezbrojování
Po uzavření mírové dohody na Ukrajině nebezpečí pro Evropu vzroste, varoval na MSC Starmer
Mnichovská bezpečnostní konference (MSC) , Marco Rubio
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Ostuda v Mnichově: Macinka se na MSC střetl s Clintonovou
před 1 hodinou
Zelenskyj v Mnichově formuloval podmínky, za kterých Ukrajina přistoupí k podpisu mírové dohody
před 3 hodinami
Úleva, pak vystřízlivění. Rubio sklidil za svůj projev vřelý potlesk, Evropa přitom dostala tvrdé ultimátum
před 4 hodinami
Počasí: Zima bude pokračovat i příští týden, hrozí mrazy i sněžení
včera
Epibatidin. Jak funguje neurotoxin, který podle evropských spojenců zabil Navalného?
včera
Americká armáda využila při utajované operaci ve Venezuele umělou inteligenci
včera
Sikorski: Pro Putina je nepřijatelná existence Ukrajiny jako národa s vlastní historií
včera
Biatlonového sprintu žen se účastnila i Davidová, ale stále se trápí. Vyhrála Norka před Francouzkami
včera
Útoky dokazují, že Putin nemá zájem o mír, tvrdí Frederiksenová. Sánchez je proti jadernému přezbrojování
včera
Trumpova administrativa chce údaje lidí, kteří na sociálních sítích kritizují ICE
včera
Vynález, bez kterého bychom neměli mobily. Telefon dnes slaví 150 let
včera
Biatlon nabídl mužský sprint, Fernstädtová první jízdy. Curleři čekají na první výhru
včera
Počasí: Nové varování meteorologů. Do Česka se vrací pravá zima, hrozí sněhové jazyky
včera
Británie: Navalnyj byl otráven smrtícím neurotoxinem jihoamerických pralesniček
včera
Po uzavření mírové dohody na Ukrajině nebezpečí pro Evropu vzroste, varoval na MSC Starmer
včera
Zelenskyj na MSC: Obětování Československa Evropu nezachránilo. Je iluzorní věřit, že rozdělení Ukrajiny přinese mír
včera
Finové si zlepšili chuť, Slováci zdolali domácí Italy. Kanada postupuje přímo do čtvrtfinále
včera
České hokejistky vysněnou olympijskou medaili nezískají. Ve čtvrtfinále nestačily na Švédky
včera
„Nevíme, jestli to Rusko myslí vážně.“ Rubio sklidil za projev na MSC potlesk ve stoje
včera
Macron na MSC: Nastal čas, aby Evropa uvažovala o vlastních jaderných zbraních
Francouzský prezident Emmanuel Macron vystoupil na Mnichovské bezpečnostní konferenci s vizí zásadní proměny evropské bezpečnosti. Podle jeho slov musí Evropa v reakci na agresivní politiku Ruska navrhnout vlastní bezpečnostní architekturu, která bude nezávislá na vnějších mocnostech. Macron zdůraznil, že stávající rámec, vytvořený v dobách studené války, již neodpovídá současné realitě a potřebám kontinentu.
Zdroj: Libor Novák