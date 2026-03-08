Íránci mají zůstat doma. Ohrožuje vás vlastní režim, vzkazují jim Američané

8. března 2026 18:04

Americká armáda znovu vyzvala íránské občany, aby zůstávali doma. Teherán podle Washingtonu ohrožuje vlastní obyvatele, když podniká vojenské operace z hustě osídlených oblastí. Američané zdůraznili, že se snaží minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu.

Americké vojenské velitelství vyzvalo Íránce, aby zůstávali doma. "Íránský režim vědomě ohrožuje nevinné životy tím, že využívá hustě osídlené civilní oblasti k vojenským operacím, včetně odpalování útočných dronů a balistických raket," uvedla zámořská armáda v neděli na sociální síti X. 

Podle prohlášení platí, že místa využívaná k vojenským účelům ztrácejí svůj chráněný status a mohou se podle mezinárodního práva stát legitimními vojenskými cíli.

"Armáda Spojených států podniká veškerá možná opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu, ale nemůže zaručit bezpečnost civilistů v zařízeních využívaných íránským režimem k vojenským účelům nebo v jejich blízkosti," dodali Američané. 

Washington v sobotu prostřednictvím prezidenta Donalda Trumpa znovu vyzval Teherán k bezpodmínečné kapitulaci. Trump komentoval také íránskou omluvu sousedním zemím za útoky. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," konstatoval šéf Bílého domu.

Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu reagoval slovy, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu. 

