Vaše letadlové lodě už nepotřebujeme, vzkázal Trump do Británie

Americký prezident Donald Trump vzkázal Britům, že jejich letadlové lodě už na Blízkém východě nejsou potřeba. Britského premiéra Keira Starmera nařkl z toho, že se chce přiživit na úspěchu aktuálně vojenské kampaně proti Íránu.
"Spojené království, dříve náš velký spojenec, možná ten největší ze všech, konečně vážně přemýšlí o vyslání dvou letadlových lodí na Blízký východ. To je v pořádku, pane premiére, ale už je nepotřebujeme. Budeme si to ale pamatovat," napsal Trump v sobotu na sociální síti Truth Social.
Americký prezident na závěr nařkl Brity z toho, že se chtějí jen přiživit na aktuálním úspěchu. "Nepotřebujeme lidi, kteří se zapojují do válek, které už jsou vyhrané," dodal.
Írán je nadále terčem americko-izraelské operace. Trump v jiném sobotním příspěvku uvedl, že Írán bude v následujících hodinách opět tvrdě zasažen. "Írán se omluvil a vzdal svým sousedům z Blízkého východu a slíbil, že už na ně nebude střílet. Tento slib dal jenom kvůli neúnavným americkým a izraelským útokům," spustil na sociální síti Truth Social.
Podle amerického prezidenta z toho vyplývá, že Teherán chtěl vládnout celému Blízkému východu. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," napsal šéf Bílého domu a zmínil, že mu za to neustále někdo děkuje.
Trump následně znovu vyzval Írán ke kapitulaci. "Dnes bude Írán tvrdě zasažen. Kvůli špatnému íránskému chování jsou vážně zvažovány oblasti a skupiny lidí, které až do této chvíle nebyly považovány za cíl útoku, a to s ohledem na jejich úplné zničení a jistou smrt," dodal na závěr příspěvku.
Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu.
