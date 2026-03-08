Výhled počasí na příští víkend. Bude až 16 stupňů

8. března 2026 7:00

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko si během probíhajícího víkendu užívá krásné jarní počasí. Nic by se na tom nemělo změnit ani v příštím týdnu. Meteorologové proto očekávají, že i následující víkend bude téměř beze srážek. Maxima pak opět výrazně překročí 10 stupňů. 

Podle meteorologů bude většinou polojasno. Ojedinělé přeháňky mají hrozit jen při přechodně zvětšené oblačnosti. V noci ještě mohou teploty klesat i lehce pod nulu, ale odpoledne budou stoupat až na 16 °C.

Výhled pro ČR od pátku do neděle:

Většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. V noci a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti ojediněle až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C.

Nad Česko se dostává saharský prach. Meteorologové vysvětlili, co způsobí

