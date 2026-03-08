Výhled počasí na příští víkend. Bude až 16 stupňů

Česko si během probíhajícího víkendu užívá krásné jarní počasí. Nic by se na tom nemělo změnit ani v příštím týdnu. Meteorologové proto očekávají, že i následující víkend bude téměř beze srážek. Maxima pak opět výrazně překročí 10 stupňů.
Podle meteorologů bude většinou polojasno. Ojedinělé přeháňky mají hrozit jen při přechodně zvětšené oblačnosti. V noci ještě mohou teploty klesat i lehce pod nulu, ale odpoledne budou stoupat až na 16 °C.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. V noci a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti ojediněle až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 °C.
Americký prezident Donald Trump naznačil, jakým směrem se bude jeho administrativa soustředit, jakmile se vypořádá s Íránem. Podle jeho slov je jen otázkou času, kdy dojde ke změně režimu na Kubě. Trump to řekl pouhý den poté, co ostrovní zemi postihl další celodenní blackout.
Zdroj: Lucie Podzimková