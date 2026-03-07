Írán poprvé reagoval na Trumpovu výzvu, aby bezpodmínečně kapituloval

Írán poprvé reagoval na páteční výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby bezpodmínečně kapituloval. Teherán dal alespoň pro tuto chvíli jasně najevo, že se Washingtonu vzdávat nehodlá.
Íránský prezident Masúd Pezeškján prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu. Na slova pronesená v předtočeném televizním projevu upozornil izraelský web Times of Israel.
Írán v uplynulých hodinách znovu udeřil proti některým státům v Perském zálivu, zatímco pokračovaly americké a izraelské letecké údery proti íránskému režimu. Íránským útokům čelily státy jako Bahrajn, Saúdská Arábie či Spojené arabské emiráty.
Trump v pátečním příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že Bílý dům přijme pouze bezpodmínečnou kapitulaci Íránu. Jakákoliv jiná dohoda není podle amerického prezidenta možná.
"Poté a po volbě skvělého a akceptovaného lídra budeme ve spolupráci se spojenci a partnery neúnavně pracovat na tom, abychom dostali Írán zpět z pokraje zkázy a učinili ho ekonomicky větším, lepším a silnějším, než byl kdykoliv předtím. Írán bude mít skvělou budoucnost," vzkázal šéf Bílého domu.
Aktuální fáze konfliktu začala na den přesně před týdnem. Během operace došlo k likvidaci íránského duchovního vůdce ajatolláha Chameneího. Trump dříve zmínil íránskou jadernou hrozbu jako hlavní problém v regionu v poslední době.
Američané udeřili v Íránu již v loňském roce, protože tamní režim navzdory tvrzením, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely, začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. V červnu tak došlo na údery proti íránským jaderným zařízením.
Válka proti Íránu představuje pro americké daňové poplatníky enormní zátěž, kterou analytici odhadují na více než 890 milionů dolarů denně. Tato částka vychází podle CNN ze známých vojenských operací a odhadů Kongresu, přičemž zahrnuje náklady na munici, palivo a nasazení rozsáhlých námořních i leteckých sil v regionu.
Zdroj: Libor Novák