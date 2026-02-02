Íránský prezident vydal pokyn k zahájení rozhovorů se Spojenými státy

Íránský prezident Masúd Pezeškiján vydal pokyn k zahájení jaderných rozhovorů se Spojenými státy. Tato informace se v pondělí objevila v tamních médiích. Rozhodnutí přichází poté, co americký lídr Donald Trump vyjádřil naději v uzavření dohody. Ta by měla odvrátit případný vojenský zásah proti islámské republice.
Teherán aktuálně pracuje na metodě a rámci pro budoucí vyjednávání. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Esmáíla Bagháího by měly být tyto podklady hotovy v nejbližších dnech. Komunikace mezi oběma stranami probíhá skrze regionální partnery. Íránská strana nyní ladí detaily jednotlivých fází diplomatického procesu.
Donald Trump dříve varoval, že Íránu dochází čas na uzavření dohody o jeho jaderném programu. Západ se totiž obává, že tento program směřuje k výrobě atomové bomby. Mluvčí Bagháí však uvedl, že Teherán ultimáta nepřijímá. Zároveň nedokázal potvrdit, zda Írán takovou zprávu vůbec obdržel.
Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí potvrdil shodu s Trumpem v otázce jaderných zbraní. Podle něj je dohoda možná, pokud výměnou dojde ke zrušení sankcí. Araghčí o situaci jednal také se svými protějšky z Turecka, Egypta a Saúdské Arábie. Regionální hráči se snaží napětí zmírnit diplomatickou cestou.
Obavy z vojenského konfliktu narostly po vyslání americké letadlové lodi na Blízký východ. Íránský nejvyšší vůdce Alí Chameneí varoval, že útok USA by vyvolal regionální válku. Nedávné protivládní protesty v zemi označil za pokus o převrat. Podle úřadů nepokoje vyvolali nepřátelé v podobě USA a Izraele.
Teherán zveřejnil seznam téměř tří tisíc obětí nedávných nepokojů. Většinu mrtvých tvoří podle úřadů příslušníci bezpečnostních sil a nevinní kolemjdoucí. Organizace pro lidská práva však uvádějí mnohem vyšší počty obětí z řad demonstrantů. V souvislosti s protesty bylo podle odhadů zadrženo nejméně 40 000 lidí.
Evropská unie kvůli tvrdému potlačení protestů zařadila íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací. Írán reagoval podobným označením pro evropské armády. V Teheránu byli také zatčeni čtyři cizinci za účast na nepokojích. Jejich státní příslušnost íránská televize zatím nespecifikovala.
