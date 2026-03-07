Armádní letoun pro Vystrčila nebyl vyčleněn pro repatriační lety, uvedla armáda

Jan Hrabě

7. března 2026 9:11

Miloš Vystrčil
Miloš Vystrčil Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Armáda se vložila do kauzy letu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na zahájení paralympiády v Itálii. Letoun CASA podle vojáků nebyl vyčleněn k zajištění repatriačních letů pro české občany, kteří uvízli na Blízkém východě. Vystrčil 

Armáda se rozhodla reagovat na opakující se dotazy médií a veřejnosti. "Letoun CASA C-295M, kterým předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil odcestoval do Itálie, nebyl v dané době vyčleněn k zajištění repatriačních letů. Let byl dlouhodobě plánován, nařízen a schválen (prosinec 2025)," uvedla na síti X. 

Letoun se z Itálie během několika hodin vrátil do Česka a byl k dispozici pro plnění dalších úkolů. "Evakuace českých občanů z oblasti Blízkého východu tak nebyla a ani nemohla být tímto letem jakkoli ovlivněna," zdůraznili vojáci.

"Na základě rozhodnutí vlády pozastavit ve prospěch pohotovosti pro repatriační lety veškeré lety ústavních a vládních činitelů byl zpáteční let, původně plánovaný na neděli 8. března 2026, zrušen. Předseda Senátu se proto vrátí do České republiky komerčním spojem," dodala armáda s tím, že se k věci už nebude dále vyjadřovat. 

Byl to web iDnes.cz, který upozornil, že Vystrčil v okamžiku, kdy stát řeší repatriační lety pro české občany nacházející se na Blízkém východě, odletěl na zahájení zimních paralympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo armádním speciálem. Předseda Senátu se rozhodl reagovat na sociální síti X.

"K pokusům udělat z mé podpory českých parasportovců kauzu uvádím na pravou míru: Před odletem do Itálie jsem se na stav repatriací ptal. Armáda ČR, která vládní speciály provozuje, nás ujistila, že letoun CASA není využíván k repatriačním letům a navíc se hned vrací zpět do ČR," napsal

Mezitím se do kritiky šéfa horní parlamentní komory pustil premiér Babiš. "Výslovně jsem zakázal, aby politici teď využívali k letům armádní speciály," řekl podle webu iDnes.cz. "No a co se nestalo, pan Vystrčil si stejně odletěl do Itálie," podotkl předseda vlády. 

Podle Babiše dostal výjimku jediný politik. Konkrétně šlo o ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). "Bude ve Washingtonu jednat minimálně se třemi ministry Trumpovy administrativy," vysvětlil premiér. 

Vystrčil se ale nedal a znovu zareagoval. Zmínil, že se Babišovi snažil neúspěšně dovolat. Proto mu napsal esemesku, kterou navíc zveřejnil na sítích. Předseda Senátu v nich píše, že o zákazu využití armádních speciálu před odletem do Itálie nevěděl. "Kdyby tomu tak bylo, samozřejmě bych to respektoval," poznamenal.

Premiéra také vyzval, aby přestal se sdělováním nepravdivých a zkreslujících informací. "Bohužel to na mě potom působí dojmem, že snahou pošpinit mou cestu se snažíte překrýt jiné zásadní Vaše problémy a problémy Vaší vlády," dodal šéf horní komory. 

včera

Vystrčil pod palbou. Do Itálie letěl armádním speciálem, kritizoval ho i Babiš

