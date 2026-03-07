Armádní letoun pro Vystrčila nebyl vyčleněn pro repatriační lety, uvedla armáda

Armáda se vložila do kauzy letu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na zahájení paralympiády v Itálii. Letoun CASA podle vojáků nebyl vyčleněn k zajištění repatriačních letů pro české občany, kteří uvízli na Blízkém východě. Vystrčil
Armáda se rozhodla reagovat na opakující se dotazy médií a veřejnosti. "Letoun CASA C-295M, kterým předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil odcestoval do Itálie, nebyl v dané době vyčleněn k zajištění repatriačních letů. Let byl dlouhodobě plánován, nařízen a schválen (prosinec 2025)," uvedla na síti X.
Letoun se z Itálie během několika hodin vrátil do Česka a byl k dispozici pro plnění dalších úkolů. "Evakuace českých občanů z oblasti Blízkého východu tak nebyla a ani nemohla být tímto letem jakkoli ovlivněna," zdůraznili vojáci.
"Na základě rozhodnutí vlády pozastavit ve prospěch pohotovosti pro repatriační lety veškeré lety ústavních a vládních činitelů byl zpáteční let, původně plánovaný na neděli 8. března 2026, zrušen. Předseda Senátu se proto vrátí do České republiky komerčním spojem," dodala armáda s tím, že se k věci už nebude dále vyjadřovat.
Byl to web iDnes.cz, který upozornil, že Vystrčil v okamžiku, kdy stát řeší repatriační lety pro české občany nacházející se na Blízkém východě, odletěl na zahájení zimních paralympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo armádním speciálem. Předseda Senátu se rozhodl reagovat na sociální síti X.
"K pokusům udělat z mé podpory českých parasportovců kauzu uvádím na pravou míru: Před odletem do Itálie jsem se na stav repatriací ptal. Armáda ČR, která vládní speciály provozuje, nás ujistila, že letoun CASA není využíván k repatriačním letům a navíc se hned vrací zpět do ČR," napsal.
Mezitím se do kritiky šéfa horní parlamentní komory pustil premiér Babiš. "Výslovně jsem zakázal, aby politici teď využívali k letům armádní speciály," řekl podle webu iDnes.cz. "No a co se nestalo, pan Vystrčil si stejně odletěl do Itálie," podotkl předseda vlády.
Podle Babiše dostal výjimku jediný politik. Konkrétně šlo o ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). "Bude ve Washingtonu jednat minimálně se třemi ministry Trumpovy administrativy," vysvětlil premiér.
Vystrčil se ale nedal a znovu zareagoval. Zmínil, že se Babišovi snažil neúspěšně dovolat. Proto mu napsal esemesku, kterou navíc zveřejnil na sítích. Předseda Senátu v nich píše, že o zákazu využití armádních speciálu před odletem do Itálie nevěděl. "Kdyby tomu tak bylo, samozřejmě bych to respektoval," poznamenal.
Premiéra také vyzval, aby přestal se sdělováním nepravdivých a zkreslujících informací. "Bohužel to na mě potom působí dojmem, že snahou pošpinit mou cestu se snažíte překrýt jiné zásadní Vaše problémy a problémy Vaší vlády," dodal šéf horní komory.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek znovu vyzval ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského, aby uzavřel dohodu s Ruskem. V rozhovoru pro server Politico Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin je připraven dosáhnout shody. Podle šéfa Bílého domu se musí Zelenskyj chopit iniciativy a zajistit, aby byla dohoda hotová.
Zdroj: Libor Novák