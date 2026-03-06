Plzeň poprvé v Evropské lize prohrála a stalo se jí to osudným. Olomouc jde dál

Historií jsou odvety play-off měly Evropské i Konferenční ligy. V obou soutěžích měl český fotbal své zástupce, přičemž o osmifinále EL bojovala dosud neporažená Viktoria Plzeň, o osmifinále EKL zase pro změnu hrála Olomouc. Přestože větší pravděpodobnost postupu u většiny českých fanoušků mohla mít vzhledem k její dosavadní sérii neporazitelnosti Plzeň, naopak právě ona tuto svou šňůru přetrhla, když v odvetě s Panathinaikosem Atény prohrála na penalty. To olomouckému postupu do osmifinále se možná nevěřilo, přesto Hanáci svůj největší klubový úspěch přetavili ve skutečnost, když i s notnou dávkou štěstí porazili švýcarské Lausanne na jeho umělém trávníku 2:1.
Zatímco plzeňská sestava nastoupila v očekávaném složení i s tím, že namísto Doskiho nastoupil na levém kraji Spáčil s tím, že Jemelka hrál na stoperu, řecký celek pro změnu oproti úvodnímu duelu nemohl počítat s obráncem Palmerem-Brownem. Ani tentokrát však bohužel pro Plzeň nechyběl v kádru soupeře Tetteh, jenž se v prvním zápase v Aténách postaral o dvě branky. Už po devíti minutách hry odvetného zápasu se právě on i tentokrát postaral o otevření skóre. Všechno to začalo dlouhým nákopem na Taborda nacházejícího se před velkým vápnem, ten pak předal míč Tettehovi, který křížnou střelou překonal gólmana Wiegeleho, 1:0 pro Panathinaikos.
Domácím to chvíli trvalo, než se zase dostali zpátky do zápasu, po čtvrthodině už se jim to sice podařilo, ale ani tak si nezapsali na své konto nějakou výraznější akci. Až ve 21. minutě se do jakés takés příležitosti dostal Lawal, ale ten nakonec svoji ranou z první přestřelil. Další ranou pro Západočechy bylo zranění kolene Jemelky krátce před poločasovou pauzou a než tak k ní došlo, musel kouč Martin Hyský nechtěně sáhnout k předčasnému střídání. Pro sestavu Viktorie to tak pro další minuty znamenalo, že se musel do obranné linie stáhnout Souaré a místo Jemelky tak na hrací plochu naskočil Adu.
Ani po změně stran se však domácím nepodařilo dostat se do potřebného tlaku a proto tak mohl působit jejich vyrovnávací gól z 62. minuty jako blesk z čistého nebe. To se ze strany nejprve ke střele rozhodl Ladra, přičemž právě toto zakončení brankář Lafont vyrazil na rohový kop. A právě z této následné standardní situace padla kýžená plzeňská branka, když na Hrošovského centr naskočil Spáčil a ten tak svou hlavičkou konečně vyrovnal, 1:1. Hostující gólman tehdy naštěstí u sudích nenašel pochopení pro jeho reklamaci faulu. Tato úspěšná akce znamenala pro závěrečné minuty základní hrací doby logické oživení hry ze strany Viktoriánů. Za chvíli klidně mohli domácí otočit stav a bylo by po problémech, kdyby unikajícímu Višinskému na poslední chvíli nesebral v rozhodujícím momentu balon bránící Katris. Nadále však museli Západočeši být na pozoru, neboť z protiútoku mohl naopak na stranu aténského celku překlopit skóre Sanches po Tettehově nahrávce, naštěstí ale bývalý hráč Bayernu Mnichov neuspěl. Čtvrthodiny před koncem základní hrací doby se opět do povědomí fanoušků dostal Tetteh, když se tehdy po souboji s Dwehem marně dožadoval penalty.
Že to bude pro Viktorku těžký závěr odvety, o tom svědčilo další zranění, které si přivodil pro změnu Spáčil. Na jeho post obránce tak musel do zbytku utkání nastoupit netradičně ofenzivní záložník Sojka.
Chtě nechtě musel zápas po nerozhodném stavu 1:1 do prodloužení. Jeho úvodních 15 minut ani jeden z týmů s žádnou příležitostí nepřišel, ve 105. minutě se o rozruch postaral svým faulem hostující střídající hráč Hernández, kdy zatáhl unikajícího Adua. Litevský rozhodčí Rumšas ihned tasil červenou kartu.
Fanouškům Západočechů tak blýskla naděje, že by mohli tuto nabídnutou početní výhodu jejich miláčci využít, jenže ani to se svěřencům kouče Hyského nedařilo. I přes oslabení naopak hrozil soupeř, třeba při zakončení dalšího střídajícího hráče Pellistriho, jehož ránu na poslední chvíli zablokoval Dweh. A tak tedy na řadu přišly penalty.
Už první plzeňskou neproměnil Memič a i když následnou penaltu hostů vychytal Wiegele, po další plzeňské minele v čtvrté sérii, kdy se netrefil Souaré, už soupeř rozhodl a ve Štruncových sadech se tak rozprostřel smutek.
Olomouckému trenérovi Janotkovi vyšel tah se Šípem
Jak prozíravý musel být trenér Olomouce Tomáš Janotka. Právě jeho změna v sestavě, kdy namísto Ghaliho tentokrát nasadil Šípa, se ukázala pro odvetu v Lausanne jako ta rozhodující. Navíc byl tento fotbalista hodně viditelný od samého úvodu, jakoby tím říkal, že tohle bude jeho zápas. Nejprve ve 12. minutě se stylizoval do role centrujícího fotbalisty, která tak přihrával na Klimentu. Ten vystřelil tak nebezpečně, že musel gólu zabránit za brankáře Leticu až jeden z domácích stoperů Mouanga. O deset minut později už ale hosté vyzráli na lausannskou umělku. To Šturm tehdy zakončil přesnou střelou na zadní tyč, kde se pohyboval nabíhající Šíp, který využil dokonale podcenění ze strany Soppyho a ve 22. minutě se tak mohla Olomouc radovat z vedení, 1:0.
Až od 28. minuty se do zápasu zase Lausanne vrátilo, když Sylla zachraňovals svou předešlou chybu zatáhnutím za Jennehův dres. Štěstí pro Hanáky, že Sylla obdržel „jen“ žlutou kartu a byl z toho volný přímý kop zpoza šestnáctky. Ovšem i tu to standardku domácí proměnili v gól, když z ní poslal balon kolem levé tyči křížnou střelou Butler-Oyedeji ke gólmanovi Koutnému. Ten sice nejdříve toto zakončení přizvedl, bohužel jen tak, že následnou střelou z první bez problémů skóroval osamocený Janneh, 1:1. Chvíli na to mohlo být pro hosty ještě hůř, kdyby Sow ve své šanci netrefil jen břevno a i když v závěru první půle tlak ze stany domácích neustával, byli to nakonec stejně hosté, kterým se ještě před odchodem do kabin povedlo vrátit se zpátky do vedení. Konkrétně se tak stalo ve 44. minutě, kdy střelec prvního gólu Šturm zahrál signál při rohovém kopu tak, že jím oslovil Rouska, přičemž jeho tečovaná střela znamenala olomoucké vedení 2:1.
Po návratu na hrací plochu se hra odehrávala především ve středu pole s tím, že mnoho příležitostí druhý poločas dlouho nenabízel. Až v 78. minutě se olomoučtí dostali do brejkové příležitosti, která však skončila Slavíčkovým zakončením, které Mouanga srazil na roh. V závěrečných minutách – už v nastaveném čase – se jistě nejeden český fanoušek modlil, aby duel už co nejdříve skončil, jelikož domácí se neustále tlačili čím dál blíže k olomoucké svatyni. Ve třetí minutě nastavení přišla zprvu pohroma pro český fotbal, když stoper Sow rozradostnil laussanský stadion. Po dvou minutách si ale celý český fotbal společně s Olomoucí ulevil, když po zhlédnutí videosystému VAR byla tato branka odvolána kvůli předešlému těsnému ofsajdu.
Protože už závěr zápasu Olomouc zvládla dohrát, mohla propuknout radost z prvního olomouckého postupu do osmifinále jakéhokoli evropského poháru v klubové historii.
Konečné výsledky odvetných zápasů evropských fotbalových pohárů (27.2.2026):
Play-off Evropské ligy:
Plzeň – Panathinaikos 1:1 po prodl. (1:1, 0:1), na penalty 3:4
Branky: 62. Spáčil – 9. Tetteh. Penalty proměnili: Hrošovský, Višinský, Valenta – Pellistri, Djuričič, Šwiderski, Pantovič. Neproměnili: Memič, Souaré – Calabria. Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedélis (všichni Lit.) – Higler (video, Niz.). ŽK: Hrošovský – Sanches, Bakasetas, Lafont, Túba, Calabria. ČK: 105. Hernández (Panathinaikos). Diváci: 11 244. První zápas: 2:2, postoupil Panathinaikos
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka (46. Adu), Spáčil (82. Sojka) – Červ (82. Valenta), Hrošovský – Souaré, Ladra (100. Panoš), Višinský – Lawal (82. Vydra). Trenér: Hyský
Panathinaikos: Lafont – Katris, Ignason, Túba (91. Hernández) – Calabria, Sanches (109. Šwiderski), Bakasetas (89. Gnezda Čerin), Kyriakopulos – Taborda (76. Pellistri), Zarúrí (46. Djuričič) – Tetteh (115. Pantovič). Trenér: Benítez
Play-off Konferenční ligy:
FC Lausanne-Sport – Sigma Olomouc 1:2 (1:2)
Branky: 35. Janneh – 22. Šíp, 44. Růsek. Rozhodčí: Minakovič – Borovič, Božovič – Markovič (video, všichni Srb.). ŽK: Mouanga – Sylla, Šíp, Jásir. Diváci: 9074. První zápas 1:1, postoupila Olomouc
Olomouc: Koutný – Hadaš, Malý, Sylla, Sláma – Baráth (88. Spáčil), Beran – Šturm, Růsek (69. Mikulenka), Šíp (69. Slavíček) – Kliment (63. Jásir). Trenér: Janotka
Lausanne: Letica – Soppy, Sow, Mouanga, Fofana (69. Poaty) – Beloko (67. Sigua), Custodio, Mollet (67. Traoré) – Diakité – Janneh (84. Kana-Biyik), Butler-Oyedeji. Trenér: Zeidler
