Maďarsko zadrželo zaměstnance ukrajinské banky a desítky milionů dolarů a eur

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha vznesl závažné obvinění vůči maďarským úřadům, které podle něj v Budapešti vzaly jako rukojmí sedm zaměstnanců ukrajinské státní spořitelny Oschadbank. Incident se odehrál během přepravy značného finančního obnosu a cenností z Rakouska na Ukrajinu. Sybiha v této souvislosti hovoří o „státním terorismu a torpédování“ ze strany sousedního státu.
Podle vyjádření Oschadbank byli tito pracovníci v Maďarsku zadrženi zcela bezdůvodně. GPS data z jejich vozidel potvrdila, že automobily byly odstaveny v centru Budapešti poblíž sídla jedné z donucovacích složek. Banka upřesnila, že v autech se nacházely cennosti v celkové hodnotě zhruba 80 milionů dolarů, konkrétně 40 milionů dolarů v hotovosti, 35 milionů eur a 9 kilogramů zlata.
Maďarský daňový úřad následně potvrdil, že skutečně zadržel sedm osob a dvě vozidla určená k přepravě hotovosti, která směřovala z Rakouska na Ukrajinu. Maďarská strana svůj postup hájí probíhajícím trestním řízením pro podezření z praní špinavých peněz. Podle maďarských médií je mezi zadrženými i bývalý generál ukrajinských zpravodajských služeb, což má celému případu dodávat kriminální rozměr.
Ukrajinská diplomacie však tvrdí, že maďarská strana dosud neposkytla žádné uspokojivé vysvětlení a konzulárním pracovníkům nebyl umožněn přístup k zadrženým občanům. Ministr Sybiha na sociální síti X uvedl, že stav zaměstnanců banky není znám a Kyjev už připravuje další kroky, které hodlá řešit i na úrovni Evropské unie. Ukrajina důrazně žádá okamžité propuštění svých občanů i navrácení majetku.
Tento diplomatický konflikt přichází v době extrémně napjatých vztahů mezi oběma zeměmi. Jádrem sporů je uzavření ropovodu Družba, kterým proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tvrdí, že potrubí bylo poškozeno ruskými útoky a opravy váznou kvůli pokračujícímu ostřelování. Maďarský premiér Viktor Orbán však obviňuje Ukrajinu z úmyslné „ropné blokády“ a politického vydírání.
Orbán, který se připravuje na dubnové parlamentní volby, v nichž poprvé po šestnácti letech ztrácí v průzkumech dominanci, využívá spor s Ukrajinou v domácí kampani. Prohlásil, že Budapešť použije veškeré „politické a finanční nástroje“, aby přinutila Kyjev ropovod znovu otevřít. V reakci na situaci již minulý měsíc zablokoval výplatu unijní půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur i další kolo sankcí proti Rusku.
Napětí vygradovalo i po nedávném výroku Volodymyra Zelenského, který kritizoval maďarské blokování evropské pomoci a zbraní. Zelenskyj naznačil, že pokud bude jedna osoba v EU nadále blokovat klíčová rozhodnutí, Ukrajina by mohla předat její adresu vojákům, aby si s ní „promluvili jejich jazykem“. Orbán tato slova interpretoval jako přímé ohrožení Maďarska.
Maďarský premiér v reakci na stupňující se rétoriku Kyjeva v ranním vysílání státního rozhlasu prohlásil, že by Maďarsko mohlo zastavit veškeré zásilky směřující na Ukrajinu přes jeho území. Podle Orbána „Ukrajincům dojdou peníze dříve, než Maďarsku dojde ropa“. Tímto výrokem dal jasně najevo, že je připraven využít tranzitní polohu své země jako nátlakový prostředek.
V tomto sporu získal Orbán veřejnou podporu od slovenského premiéra Roberta Fica. Ten vyzval lídry Evropské unie, aby se distancovali od Zelenského prohlášení, která označil za skandální vydírání. Slovensko i Maďarsko, jako poslední dvě země EU stále dovážející ruskou ropu, vystupují v této věci jednotně proti ukrajinskému postupu.
