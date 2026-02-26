Orbán chce, aby Zelenskyj pustil ropu a přestal s protimaďarskou politikou

Lucie Podzimková

26. února 2026 14:36

Viktor Orbán a Volodymyr Zelenskyj
Viktor Orbán a Volodymyr Zelenskyj

Maďarský premiér Viktor Orbán ve středu prostřednictvím dopisu vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby znovu pustil ropu do Maďarska. Kyjev si také má podle Orbána odpustit jakékoliv další útoky na maďarskou energetickou bezpečnost. 

"Pane prezidente, čtyři roky nejste schopen přijmout pozici suverénní maďarské vlády a maďarského lidu ohledně rusko-ukrajinské války. Čtyři roky se snažíte Maďarsku vnutit válku mezi svou zemí a Ruskem. Během této doby jste obdržel pomoc od Bruselu a zajistil si podporu maďarské opozice," spustil Orbán v otevřeném dopise. 

Podle maďarského premiéra se Zelenskyj ve spolupráci s Bruselem a maďarskou opozicí snaží nastolit proukrajinskou vládu v Maďarsku. "V uplynulých dnech jste zablokoval ropovod Družba, který je důležitý pro maďarské dodávky energií," poznamenal.

"Vaše kroky jdou proti zájmům Maďarska a ohrožují bezpečné a dostupné dodávky energií maďarským rodinám. Vyzývám vás proto, abyste změnil svou protimaďarskou politiku," vyzval šéf maďarského vládního kabinetu.

"Nejsme zodpovědni za situaci, ve které se Ukrajina nachází. Sympatizujeme s ukrajinskými lidmi, ale nepřejeme si účastnit se této války. Nechceme ani financovat válečné úsilí a platit víc za energie," pokračoval politik. 

Orbán na závěr vzkázal Zelenskému, aby Budapešti projevil větší respekt. "Vyzývám vás, abyste okamžitě otevřel ropovod Družba a odpustil si jakékoliv další útoky na energetickou bezpečnost Maďarska," dodal maďarský premiér. 

I slovenský premiér Robert Fico se ve středu zabýval zastavenými dodávkami ropy do své země. Podle Fica platí, že v únoru už nedorazí na Slovensko žádná ropa. "První datum, které přichází v datum, je až nějakého 3. března. Pravděpodobně se ukrajinský prezident domnívá, že si bude dělat, co chce. On se však hodně mýlí," řekl politik. 

Fico prohlásil, že Kyjev má povinnost přepravit ropu patřící Slovnaftu na Slovensko. "Protože všechny informace, které máme, říkají, že ropovod není poškozený a je schopný převážet ropu, považuji jednání ukrajinského prezidenta za nepřátelské vůči Slovensku. Je to jednání, které nás logisticky výrazně poškozuje a způsobuje nám problémy," konstatoval. 

"Očekáváme, že po příjezdu tankerů se situace stabilizuje, ale považuji za velmi neseriózní a nepřátelské, pokud nám každý den ukrajinská strana dává jiná data," dodal premiér. 

včera

Orbán se pustil do Kyjeva a zmínil údajnou hrozbu pro maďarskou energetiku

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Brusel počítá se vstupem Ukrajiny do EU v roce 2027. V příštích sto letech to neschválíme, reaguje Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal s rakouským kancléřem Christianem Stockerem o kritické energetické situaci na Ukrajině. Rusko podle jeho slov každodenně útočí na infrastrukturu s cílem nechat obyvatele bez elektřiny a tepla, a proto vyzdvihl nedávné rozhodnutí Rakouska vyčlenit finanční prostředky na podporu ukrajinského energetického sektoru. Oba státníci se zabývali i dalšími možnostmi posílení odolnosti ukrajinské sítě.

