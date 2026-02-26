Pokrovsk padl, míní experti. Rusové věří v další postup, má to ale háček

Pokrovsk je zcela v rukou ruských vojáků, míní experti z Institutu pro studium války (ISW). Neplatí však domněnky Moskvy, že po pádu města se invazní armádě otevře cesta k zásadnímu postupu dále na západ. Nic takového se podle odborníků neděje.
"ISW nepozoroval důkazy o působení ukrajinských sil v Pokrovsku od konce ledna, což značí, že ruské síly ovládly celé město již dřívějšího data," uvedl institut na webu. Zároveň však konstatoval, že Rusům se nepodařilo nijak navázat na získání tohoto města v Doněcké oblasti a dosáhnout dalších významných územích zisků.
Experti zmínili, že poslední důkaz o ukrajinských vojácích v Pokrovsku pochází z 28. ledna. Je tak pravděpodobné, že ruská armáda ho zcela obsadila někdy během posledních týdnů. Podle odborníků to ale neznamená, že by bylo ruské dobytí celého území Doněcké oblasti naprosto nevyhnutelné.
"Dobytí Pokrovska také neotevřelo cestu k zásadnímu ruskému postupu s cílem ovládnout zbytek Doněcké oblasti, jak dříve tvrdili představitelé Kremlu. Ruské síly od prosince 2025 nepokročily od Pokrovska výrazněji směrem na severozápad ani na západ a doposud se jim nepodařilo obsadit ani Hryšyne," podotkl ISW.
Rusové se Pokrovsk, klíčový transportní a zásobovací uzel, snažili obsadit déle než rok. Věřili, že pokud se jim to podaří, otevře se cesta ke Kramatorsku a Slavjansku, dvěma největším městům v oblasti, která jsou stále pod kontrolou Kyjeva.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři roky. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident Donald Trump sice po svém loňském návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
