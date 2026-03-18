Citelná rána v nejkritičtějším momentu moderních dějin. Co pro Írán znamená smrt Larídžáního?

Smrt tajemníka Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alího Larídžáního představuje pro íránský režim citelnou ránu, která přichází v jeden z nejkritičtějších momentů moderních dějin země. Izraelský nálet zlikvidoval muže, který nebyl jen řadovým úředníkem, ale klíčovým architektem strategických rozhodnutí islámské republiky. Jeho odchod prohlubuje mocenské vakuum v srdci teheránského vedení, které se již dříve muselo vyrovnat se smrtí nejvyššího duchovního vůdce.
Larídžání sice nezastával přímou vojenskou funkci, ale jeho vliv na formování íránské diplomacie a válečné strategie byl nezpochybnitelný. Jako šéf bezpečnosti stál v centru rozhodování o národních zájmech a jeho hlas měl váhu napříč celým politickým systémem. Právě on byl zodpovědný za řízení konfrontace s USA a Izraelem, přičemž po únorovém úmrtí Alího Chameneího patřil k nejvýraznějším zastáncům nesmiřitelného postupu.
V íránských politických kruzích byl Larídžání vnímán jako pragmatik, který dokázal kombinovat ideologickou věrnost s technokratickým přístupem. Na rozdíl od mnoha jiných se spoléhal spíše na chladnou kalkulaci než na prázdnou rétoriku. Ačkoliv byl hluboce skeptický vůči Západu, hrál zásadní roli v upevňování strategického partnerství s Čínou, což mělo Íránu zajistit dlouhodobou stabilitu.
Jeho smrt zapadá do širšího vzorce, kdy Írán během několika týdnů přišel o řadu vysoce postavených představitelů a velitelů. Tato systematická kampaň zjevně směřuje k oslabení samotných základů íránské mocenské struktury v době války. Režim se tak ocitá v situaci, kdy ztrácí své nejzkušenější mozky v momentě, kdy je potřebuje nejvíce k řešení hned několika souběžných krizí.
Před Larídžáním stálo v době jeho skonu několik zásadních úkolů, z nichž nejtěžším bylo vedení samotného válečného konfliktu. Prosazoval přípravu na dlouhotrvající boj a rozšíření střetu do celého regionu, včetně hrozby uzavření strategického Hormuzského průlivu. Bez jeho vedení zůstávají tyto plány v rukou nástupců, jejichž identita i schopnosti jsou zatím nejasné.
Další výzvou, kterou Larídžání spravoval, byly rozsáhlé domácí nepokoje. Ty začaly jako protesty proti ekonomické bídě, ale rychle přerostly v hnutí usilující o pád celého režimu. Brutální zásahy bezpečnostních složek, které si vyžádaly tisíce obětí, situaci v zemi extrémně vyostřily. Smrt klíčového stratéga může v tomto napětí působit jako další destabilizační faktor.
V neposlední řadě se Larídžání věnoval íránskému jadernému programu a zablokovaným jednáním s Washingtonem. Tyto snahy byly již dříve narušeny vojenskými údery a jeho odstranění z politické šachovnice ponechává tyto citlivé otázky v naprosté nejistotě. Nový nástupce bude muset čelit nejen těmto problémům, ale i bezprostřednímu riziku, že se sám stane terčem dalších útoků.
Současná situace naznačuje, že se moc v zemi může začít více přesouvat směrem k armádě. Prezident Masúd Pezeškiján již naznačil, že ozbrojené složky dostaly širší pravomoci pro případ, kdyby bylo nejvyšší vedení neschopné akce. To by v praxi mohlo znamenat rychlejší vojenská rozhodnutí, ovšem za cenu ztráty centrální koordinace a politického dohledu.
Íránské vedení se také potýká s obtížemi při řešení nástupnictví. Veřejná oznámení jsou odkládána a klíčové postavy, včetně nového nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, zůstávají z bezpečnostních důvodů v ústraní. Není jasné, zda je tato tajnůstkářská strategie vedena pouze obavami o životy představitelů, nebo zda odráží hlubokou vnitřní nejistotu a rozbroje.
V krátkodobém horizontu lze očekávat zvýšenou míru nestability, agresivnější vojenské vystupování a ještě tvrdší represe vůči domácímu obyvatelstvu. Náčelník íránské armády Amír Hatámí již přislíbil „rozhodnou“ odvetu za Larídžáního smrt. Z dlouhodobého hlediska však systém, který přichází o své nejzkušenější lídry, může mít problém efektivně spravovat devadesátimilionovou zemi v čase totální krize.
Citelná rána v nejkritičtějším momentu moderních dějin. Co pro Írán znamená smrt Larídžáního?
Výbušné téma v USA: Američanům se představa vojáků na půdě Íránu ani trochu nelíbí
Macron končí, Starmer mě zklamal, jsme nejmocnější a o pomoc od NATO nestojíme, zuří Trump
Zdroj: Libor Novák