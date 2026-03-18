Naděje na ukončení sporu s Orbánem? EU a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce ropovodu Družba

Evropská unie a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce oprav ropovodu Družba, což by mohlo ukončit vleklý spor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Brusel a Kyjev doufají, že tento ústřícny krok přiměje Maďarsko odblokovat klíčovou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a schválit 20. balíček sankcí proti Rusku. Rozhodující jednání lídrů EU začínají již tento čtvrtek.
Podstata dohody spočívá v tom, že Ukrajina přijala nabídku technické podpory a financování od Evropské komise na opravu poškozeného potrubí. Ropovod Družba byl vážně poškozen při ruském útoku dronem koncem letošního ledna, což zastavilo tranzit ruské ropy do Maďarska a na Slovensko. Orbán následně odmítl podpořit jakoukoli další finanční pomoc Ukrajině, dokud ropa nezačne opět proudit.
Pro Orbána přichází tato diplomatická cesta z patové situace v citlivou dobu. V Maďarsku se blíží volby, které se konají 12. dubna, a premiér v průzkumech aktuálně ztrácí devět procentních bodů na opoziční stranu Tisza vedenou Péterem Magyarem. Orbán dříve obviňoval Kyjev, že opravy záměrně zdržuje, aby poškodil jeho volební šance a pomohl opozici, což Ukrajina i maďarská opozice důrazně odmítly.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise špičkám EU potvrdil, že Ukrajina vynakládá veškeré úsilí na obnovení provozu ropovodu. Dosud se opravám bránil s argumentem, že ropovod je častým cílem ruských útoků a že jeho zprovoznění plní kremelskou pokladnu. Zelenskyj o víkendu dokonce označil tlak ze strany unijních spojenců za „vydírání“, nakonec však pod vlivem potřeby finanční pomoci ustoupil.
Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa věří, že tento krok umožní včasné uvolnění prostředků na nákup obranného vybavení a zajištění makroekonomické stability Ukrajiny. Unijní lídři doufají, že Orbán dodrží svůj původní slib z prosince a přestane půjčku blokovat. Maďarský ministr pro záležitosti EU János Bóka naznačil, že po eskalaci krize na Blízkém východě se nálada v unii změnila a členské státy začínají lépe chápat obavy střední Evropy o energetickou bezpečnost.
Finanční situace Kyjeva je napjatá, i když se mu díky nedávné půjčce od Mezinárodního měnového fondu ve výši 8,1 miliardy dolarů podařilo odvrátit okamžitý bankrot. Podle aktuálních odhadů by měla Ukrajina zůstat solventní do začátku května. Přestože v Bruselu panuje opatrný optimismus, někteří diplomaté pochybují, zda k definitivní dohodě o miliardové půjčce dojde už na čtvrtečním summitu, nebo až po maďarských volbách.
Související
EU (Evropská unie) , Maďarsko , Viktor Orbán
Zdroj: Libor Novák