Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření

Oblíbený obchodní řetězec BILLA připravuje na Slovensku výrazné změny, které pocítí každý, kdo vstoupí do jeho prodejen. Společnost se rozhodla zpřísnit bezpečnostní pravidla v reakci na alarmující nárůst kriminality a stále agresivnější chování části veřejnosti. Minulý rok se ukázal jako kritický, neboť největší obchodní sítě zaznamenaly nárůst krádeží až o 100 procent.
Generální ředitel BILLA Slovensko Harald Mießner pro slovenské TV Noviny potvrdil, že řetězec plánuje instalovat technologie, které mají zamezit především organizovaným krádežím. Inspiraci čerpají z Rakouska, kde již s novinkami začali.
Jedním z nejviditelnějších opatření bude zavedení striktně jednosměrných východů. Zákazníci tak již nebudou moci opustit prodejnu stejným směrem, kterým do ní přišli, tedy vchodem.
Kromě majetku chce společnost těmito kroky chránit také své zaměstnance a ostatní nakupující. Mießner upozornil na znepokojivý trend rostoucí agresivity, která se neprojevuje jen při přistižení zlodějů, ale i během běžných situací a stížností.
Kořeny tohoto problému vidí ředitel v celospolečenské atmosféře, kterou podle něj negativně ovlivňuje úroveň nenávisti a agresivního obsahu na sociálních sítích.
Ačkoliv přesný harmonogram zavádění těchto prvků zatím nebyl zveřejněn, přípravy na Slovensku jsou již v plném proudu. Mluvčí řetězce Marek Kravjar uvedl, že aktuálně zvažují několik technologických alternativ.
S instalací konkrétních bezpečnostních prostředků plánuje společnost začít v nejbližší době, přičemž cílem je najít rovnováhu mezi bezpečností a komfortem při nakupování.
