MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy

V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.
Navzdory jasné švédské výhře to byli Dánové, kteří jako první výrazněji zahrozili a to v sedmé minutě, kdy Setkov zamířil kotouč do tyčky branky, kterou tentokrát hájil Söderblom. O tři minuty později už ale přišla radost na druhé straně, když se trefil Ekholm. Poté přišla pasáž, v níž nebýt gólmana Söderbloma, Švédové mohli o svůj hubený náskok několikrát přijít. Tuto dánskou neproduktivitu tak nakonec potrestal v 18. minutě Ekman-Larsson poté, co využil zaváhání Olesena.
Postupem času bylo jasné, že Dánové nenacházejí recept na švédskou hru a byli to tak tedy Švédové, kteří si se svým soupeřem místy hráli jako kočka s myší. Dánům nepomohla ani hra v oslabení ve druhé třetině. Tu první sice ještě Švédové nevyužili, ale tu druhou už ano, když se v ní trefil Raymond, 3:0 pro Švédy. Protože jen dvě minuty na to se trefil Silfverberg, bylo o vítězi už prakticky rozhodnuto. A to i přesto, že za chvíli snížil Blichfeld, který dělovkou ukončil přesilovou hru už po čtyřech vteřinách. Následně ale právě Blichfeld sám fauloval a právě v této švédské přesilovce skóroval osmnáctiletý talent Björck, jenž se tak do análů zapsal jako nejmladší švédský střelec v historii MS.
Závěrečná dvacetiminutovka byla ve znamení několika vyloučení v řadě. Psala se 48. minuta zápasu, když mohl druhou branku Dánů vstřelit po individuální příležitosti Kjaer. Na brankáře Söderbloma si ale nepřišel. Švédský brankář ale přeci jenom v tomto zápase podruhé lovil puk ze své branky poté, co se mu do ní podařilo trefit Aagaardovi. O to, aby se skóre ustanovilo na konečných 6:2, se ze švédského pohledu nakonec postaral Karlsson, jehož přihrávku si do vlastní sítě srazil nešťastně jeden z bránících hráčů.
Oproti zápasu s Českem se v rámci duelu s Norskem do slovinské branky tentokrát nedostal brankář českého původu Horák, neboť šanci dostal Us. Horák sledoval tento duel z hlediště a užíval si tak zaslouženého odpočinku. A byl to právě nový slovinský muž s maskou, který inkasoval a to už po osmi minutách hry. Tehdy vystřelil od modré Hurrod a protože tato rána změnila po teči směr, Us na ni nedokázal reagovat. Ve 12. minutě byli Norové blízko k dalšímu gólu, tentokrát ale Steen trefil tyč. O tom, kam se ale tento duel bude ubírat, rozhodla prostřední část tohoto zápasu.
Právě v polovině utkání počínaje 26. minutou se všechno rozhodlo. Vše odstartovala první přesná trefa Berglunda, který využil chytrou zadovku od Koblara. Pak se nejprve do obrovské příležitosti dostal Salsten, aby jen tak varoval Slovince co může přijít. Protože se z toho Slovinci nepoučili, o pár vteřin později už Norové šli do dvoubrankového vedení. Brankář Us se sice nejdříve poradil s nájezdem Berglunda, na jeho následnou dorážku už ale nestačil, 3:0. Povedenou pasáž Berglund uzavřel ve 37. minutě, když se díky své další dorážce radoval z hattricku, 4:0. Zbytek zápasu se už jen dohrával, což bylo znát na celkovém počtu zákroků obou gólmanů ve třetí třetině (5). Větší vzrušení přišlo poté, co na jedné straně Steen a na druhé Török trefili tyčku.
Z historického hlediska pikantní duel mezi Rakouskem a Maďarskem měl podle papírů jasného favorita a to Rakousko a sami Rakušané to dost dobře věděli. Proto od počátku hráli tak, jakoby se jim nemohlo nic stát. Naštěstí pro ně to potvrzovali i výsledkově. Už po pěti minutách Schneider vypálil od modré tak, aby tuto stelu následně dorazil Rohrer a tím tak využil nabídnutou přesilovku, 1:0 pro Rakousko. Přesto ale přišel v první třetině zádrhel v podobě maďarského vyrovnání ve 12. minutě. To hráli pro změnu Maďaři přesilovku, když se v ní Sofron svou střelou z pravého kruhu trefil.
Na další přesnou trefu se pak čekalo až do 47. minuty. Tehdy opět tomu napomohlo vyloučení, tentokrát maďarské. Jakkoli ale bylo přísné za údajné podražení gólmana Tolvanena. Poté, co se z levého kruhu trefil Zwerger a poté, co o dalších 44 vteřin později pro změnu nešťastně svým pohybem dostal za svá záda maďarský gólman Kiss, to už rázem bylo 3:1 pro Rakousko a Maďaři tak mohli rázem cítit trochu křivdu kvůli rozhodnutí sudích. Těch bylo podivných několik v této části hry jako třeba při výhozu puku ze hřiště, po němž ale touš skončil na rakouské střídačce a přesto přišlo vyloučení. Ani v takovém případě však nemohli naši jižní sousedé zůstat v klidu. V 53. minutě se totiž dostali do tří a právě tuto dvojnásobnou početní výhodu využil ranou do bližšího horního rohu Vincze. Následně byl blízko k senzačnímu vyrovnání Sofron, ovšem na konečných 4:2 nakonec upravil zásahem do prázdné branky Nickl.
Na závěr nedělního programu skupiny A došlo k tradičnímu souboji na MS posledních let mezi Lotyšskem a Německem. Na pobaltském celku bylo od začátku vidět, že si chtějí zlepšit náladu a samozřejmě i skóre do tabulky poté, co v předešlém zápase prohráli s domácími Švýcary 2:4. Za svým vítězstvím v tomto zápase se mohli nasměrovat už v šesté minutě, když Dzierkals dostal do příležitosti Batnu, ten však ale trefil levý beton brankáře Grubauera. Blízko k otevření skóre měl krátce před polovinou úvodní části pro karlovské fanoušky známý hráč Egle. Nakonec se Lotyši v první třetině prvního gólu dočkali a to konkrétně v 19. minutě, kdy se opět Dzirkals dostal na scénu tentokrát jako zakončující. Zpoza pravého kruhu vystřeli v pravý čas přes stínícího Andersonse a Grubauer tak byl bez šance, 1:0 pro Lotyše.
Ve 25. minutě využili Lotyši Kahunova vyloučení za zdržování hry. I když nejprve Šmitsovo zakončení z levého kruhu mířilo do protější tyče, akce pokračovala Sirnovsovou přihrávkou na Balcerse a ten už před Grubauerem věděl, co má udělat, 2:0. Při jeho gólovém pokusu navíc k cestě puku do branky pomohlo břevno. Ve 32. minutě už to klidně mohlo být o tři branky, kdyby Samanski proměnil svůj brejk a neztroskotal na Gudelvskisovi.
Samanski mohl dodat klid Lotyšům i ve třetí třetině, ale nestalo se ani tehdy. V pasáži od 44. minuty měl kapitán Balcers hned dvě příležitosti, ale Němce od většího gólového rozdílu zachraňoval Grubauer. Když pak nezměnili skóre ani jedné straně jak Kahun, tak Vilmanis,byo jasné, že skóre 2:0 pro Lotyše bude tím konečným.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (17.5.2026):
Skupina A (Curych):
Rakousko – Maďarsko 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 6. Rohrer (Schneider, Unterweger), 47. Zwerger (Unterweger, Schneider), 48. Nickl (P. Huber), 60. Nickl – 12. Sofron (Csollák, Sebök), 54. Vincze (Hári, Papp). Rozhodčí: Lukas Kohlmüller (Něm.), Ondráček (ČR) – Durmis (SR), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 7668
Rakousko: A. Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Zwerger, Nissner, Schneider – Rohrer, P. Huber, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader
Maďarsko: Bálizs – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollák, Kiss – Terbócs, Sebök, B. Horváth – Galló, Hári, Papp – Sofron, Bartalis, Erdély – Sárpátki, Szongoth, Vincze – Ravasz. Trenér: Majoross
Německo – Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 19. Dzierkals (Batna), 25. Balcers (Smirnovs). Rozhodčí: Gour (Kan.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 6633
Německo: Grubauer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Samanski, L. Reichel, Tiffels – Loibl, Fischbuch, Dove-McFalls – Kastner, Krämmer, Wiederer – Tuomie. Trenér: Kreis
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Zile, Freibergs, Mamčics, Bindulis, Tumanovs, Andžans – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Buncis – Prohorenkovs, Lapinskis, Skrastinš. Trenér: Vitolinš
Skupina B (Fribourg):
Dánsko – Švédsko 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Branky a nahrávky: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Raymond, Stenberg), 26. Raymond (Persson, de la Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. Karlsson (Holmström, Johansson). Rozhodčí: Borga (Švýc.), MacFarlane – Rey (oba USA), Davidonis (Lot.). Vyloučení: 7:7. Využití: 2:2. Diváci: 5095
Dánsko: Soegaard – M. Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, Koch, Larsen, Baastrup – Olesen, True, From – Blichfeld, Russell, Aagaard – Poulsen, Wejse, Schmidt-Svejstrup – Storm, Kjaer, Schultz – Scheel. Trenér: Gath
Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson – Stenberg, Björck, Raymond – Holmström, de la Rose, Karlsson – Heineman, Sundqvist, Petersson – Grundström, Berglund, Silfverberg – Asplund. Trenér: Hallam
Norsko – Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. Hurrod (Östby, H. Ö. Salsten), 26. J. Berglund (Koblar, Solberg), 30. J. Berglund (Östby, Haukeland), 37. J. Berglund (H. Ö. Salsten, Johannesen). Rozhodčí: Brander (Fin.), Tscherrig – Schlegel (oba Švýc.), Beresford (Brit.). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3303
Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby – Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten – Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim – Martinsen, Koblar, Pettersen – J. Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen – Elvsveen. Trenér: P. Thoresen
Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Jezovšek, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič – Sitar. Trenér: Terglav
Zdroj: Libor Novák