MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy

David Holub

19. května 2026 17:11

Hokej, ilustrační fotografie.
Hokej, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.

Navzdory jasné švédské výhře to byli Dánové, kteří jako první výrazněji zahrozili a to v sedmé minutě, kdy Setkov zamířil kotouč do tyčky branky, kterou tentokrát hájil Söderblom. O tři minuty později už ale přišla radost na druhé straně, když se trefil Ekholm. Poté přišla pasáž, v níž nebýt gólmana Söderbloma, Švédové mohli o svůj hubený náskok několikrát přijít. Tuto dánskou neproduktivitu tak nakonec potrestal v 18. minutě Ekman-Larsson poté, co využil zaváhání Olesena.

Postupem času bylo jasné, že Dánové nenacházejí recept na švédskou hru a byli to tak tedy Švédové, kteří si se svým soupeřem místy hráli jako kočka s myší. Dánům nepomohla ani hra v oslabení ve druhé třetině. Tu první sice ještě Švédové nevyužili, ale tu druhou už ano, když se v ní trefil Raymond, 3:0 pro Švédy. Protože jen dvě minuty na to se trefil Silfverberg, bylo o vítězi už prakticky rozhodnuto. A to i přesto, že za chvíli snížil Blichfeld, který dělovkou ukončil přesilovou hru už po čtyřech vteřinách. Následně ale právě Blichfeld sám fauloval a právě v této švédské přesilovce skóroval osmnáctiletý talent Björck, jenž se tak do análů zapsal jako nejmladší švédský střelec v historii MS.

Závěrečná dvacetiminutovka byla ve znamení několika vyloučení v řadě. Psala se 48. minuta zápasu, když mohl druhou branku Dánů vstřelit po individuální příležitosti Kjaer. Na brankáře Söderbloma si ale nepřišel. Švédský brankář ale přeci jenom v tomto zápase podruhé lovil puk ze své branky poté, co se mu do ní podařilo trefit Aagaardovi. O to, aby se skóre ustanovilo na konečných 6:2, se ze švédského pohledu nakonec postaral Karlsson, jehož přihrávku si do vlastní sítě srazil nešťastně jeden z bránících hráčů.

Oproti zápasu s Českem se v rámci duelu s Norskem do slovinské branky tentokrát nedostal brankář českého původu Horák, neboť šanci dostal Us. Horák sledoval tento duel z hlediště a užíval si tak zaslouženého odpočinku. A byl to právě nový slovinský muž s maskou, který inkasoval a to už po osmi minutách hry. Tehdy vystřelil od modré Hurrod a protože tato rána změnila po teči směr, Us na ni nedokázal reagovat. Ve 12. minutě byli Norové blízko k dalšímu gólu, tentokrát ale Steen trefil tyč. O tom, kam se ale tento duel bude ubírat, rozhodla prostřední část tohoto zápasu.

Právě v polovině utkání počínaje 26. minutou se všechno rozhodlo. Vše odstartovala první přesná trefa Berglunda, který využil chytrou zadovku od Koblara. Pak se nejprve do obrovské příležitosti dostal Salsten, aby jen tak varoval Slovince co může přijít. Protože se z toho Slovinci nepoučili, o pár vteřin později už Norové šli do dvoubrankového vedení. Brankář Us se sice nejdříve poradil s nájezdem Berglunda, na jeho následnou dorážku už ale nestačil, 3:0. Povedenou pasáž Berglund uzavřel ve 37. minutě, když se díky své další dorážce radoval z hattricku, 4:0. Zbytek zápasu se už jen dohrával, což bylo znát na celkovém počtu zákroků obou gólmanů ve třetí třetině (5). Větší vzrušení přišlo poté, co na jedné straně Steen a na druhé Török trefili tyčku.

Z historického hlediska pikantní duel mezi Rakouskem a Maďarskem měl podle papírů jasného favorita a to Rakousko a sami Rakušané to dost dobře věděli. Proto od počátku hráli tak, jakoby se jim nemohlo nic stát. Naštěstí pro ně to potvrzovali i výsledkově. Už po pěti minutách Schneider vypálil od modré tak, aby tuto stelu následně dorazil Rohrer a tím tak využil nabídnutou přesilovku, 1:0 pro Rakousko. Přesto ale přišel v první třetině zádrhel v podobě maďarského vyrovnání ve 12. minutě. To hráli pro změnu Maďaři přesilovku, když se v ní Sofron svou střelou z pravého kruhu trefil.

Na další přesnou trefu se pak čekalo až do 47. minuty. Tehdy opět tomu napomohlo vyloučení, tentokrát maďarské. Jakkoli ale bylo přísné za údajné podražení gólmana Tolvanena. Poté, co se z levého kruhu trefil Zwerger a poté, co o dalších 44 vteřin později pro změnu nešťastně svým pohybem dostal za svá záda maďarský gólman Kiss, to už rázem bylo 3:1 pro Rakousko a Maďaři tak mohli rázem cítit trochu křivdu kvůli rozhodnutí sudích. Těch bylo podivných několik v této části hry jako třeba při výhozu puku ze hřiště, po němž ale touš skončil na rakouské střídačce a přesto přišlo vyloučení. Ani v takovém případě však nemohli naši jižní sousedé zůstat v klidu. V 53. minutě se totiž dostali do tří a právě tuto dvojnásobnou početní výhodu využil ranou do bližšího horního rohu Vincze. Následně byl blízko k senzačnímu vyrovnání Sofron, ovšem na konečných 4:2 nakonec upravil zásahem do prázdné branky Nickl.

Na závěr nedělního programu skupiny A došlo k tradičnímu souboji na MS posledních let mezi Lotyšskem a Německem. Na pobaltském celku bylo od začátku vidět, že si chtějí zlepšit náladu a samozřejmě i skóre do tabulky poté, co v předešlém zápase prohráli s domácími Švýcary 2:4. Za svým vítězstvím v tomto zápase se mohli nasměrovat už v šesté minutě, když Dzierkals dostal do příležitosti Batnu, ten však ale trefil levý beton brankáře Grubauera. Blízko k otevření skóre měl krátce před polovinou úvodní části pro karlovské fanoušky známý hráč Egle. Nakonec se Lotyši v první třetině prvního gólu dočkali a to konkrétně v 19. minutě, kdy se opět Dzirkals dostal na scénu tentokrát jako zakončující. Zpoza pravého kruhu vystřeli v pravý čas přes stínícího Andersonse a Grubauer tak byl bez šance, 1:0 pro Lotyše.

Ve 25. minutě využili Lotyši Kahunova vyloučení za zdržování hry. I když nejprve Šmitsovo zakončení z levého kruhu mířilo do protější tyče, akce pokračovala Sirnovsovou přihrávkou na Balcerse a ten už před Grubauerem věděl, co má udělat, 2:0. Při jeho gólovém pokusu navíc k cestě puku do branky pomohlo břevno. Ve 32. minutě už to klidně mohlo být o tři branky, kdyby Samanski proměnil svůj brejk a neztroskotal na Gudelvskisovi.

Samanski mohl dodat klid Lotyšům i ve třetí třetině, ale nestalo se ani tehdy. V pasáži od 44. minuty měl kapitán Balcers hned dvě příležitosti, ale Němce od většího gólového rozdílu zachraňoval Grubauer. Když pak nezměnili skóre ani jedné straně jak Kahun, tak Vilmanis,byo jasné, že skóre 2:0 pro Lotyše bude tím konečným.      

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku (17.5.2026):

Skupina A (Curych):

Rakousko – Maďarsko 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 6. Rohrer (Schneider, Unterweger), 47. Zwerger (Unterweger, Schneider), 48. Nickl (P. Huber), 60. Nickl – 12. Sofron (Csollák, Sebök), 54. Vincze (Hári, Papp). Rozhodčí: Lukas Kohlmüller (Něm.), Ondráček (ČR) – Durmis (SR), Gibbs (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 7668

Rakousko: A. Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Zwerger, Nissner, Schneider – Rohrer, P. Huber, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader

Maďarsko: Bálizs – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollák, Kiss – Terbócs, Sebök, B. Horváth – Galló, Hári, Papp – Sofron, Bartalis, Erdély – Sárpátki, Szongoth, Vincze – Ravasz. Trenér: Majoross

Německo – Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Dzierkals (Batna), 25. Balcers (Smirnovs). Rozhodčí: Gour (Kan.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nor.). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 6633

Německo: Grubauer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Samanski, L. Reichel, Tiffels – Loibl, Fischbuch, Dove-McFalls – Kastner, Krämmer, Wiederer – Tuomie. Trenér: Kreis

Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Zile, Freibergs, Mamčics, Bindulis, Tumanovs, Andžans – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Buncis – Prohorenkovs, Lapinskis, Skrastinš. Trenér: Vitolinš

Skupina B (Fribourg):

Dánsko – Švédsko 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 32. Blichfeld (Bruggisser, Olesen), 52. Aagaard (Blichfeld, Olesen) – 10. Ekholm (Björck, Raymond), 18. Ekman-Larsson (Raymond, Stenberg), 26. Raymond (Persson, de la Rose), 29. Silfverberg (Grundström, Hägg), 34. Björck (Stenberg, Ekman-Larsson), 56. Karlsson (Holmström, Johansson). Rozhodčí: Borga (Švýc.), MacFarlane – Rey (oba USA), Davidonis (Lot.). Vyloučení: 7:7. Využití: 2:2. Diváci: 5095

Dánsko: Soegaard – M. Lauridsen, Jensen Aabo, Setkov, Bruggisser, Larsen, Koch, Larsen, Baastrup – Olesen, True, From – Blichfeld, Russell, Aagaard – Poulsen, Wejse, Schmidt-Svejstrup – Storm, Kjaer, Schultz – Scheel. Trenér: Gath

Švédsko: Söderblom – Larsson, Ekholm, Johansson, Ekman-Larsson, Hägg, Persson – Stenberg, Björck, Raymond – Holmström, de la Rose, Karlsson – Heineman, Sundqvist, Petersson – Grundström, Berglund, Silfverberg – Asplund. Trenér: Hallam

Norsko – Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Hurrod (Östby, H. Ö. Salsten), 26. J. Berglund (Koblar, Solberg), 30. J. Berglund (Östby, Haukeland), 37. J. Berglund (H. Ö. Salsten, Johannesen). Rozhodčí: Brander (Fin.), Tscherrig – Schlegel (oba Švýc.), Beresford (Brit.). Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 3303

Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby – Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten – Eriksen, Bakke Olsen, Vesterheim – Martinsen, Koblar, Pettersen – J. Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen – Elvsveen. Trenér: P. Thoresen

Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Jezovšek, Tičar, Kuralt – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič – Sitar. Trenér: Terglav

Aktualizováno včera

MS v hokeji: Česko porazilo Švédsko 4:3

Související

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.
Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Slovinsko vs. Česko 3:2. Blamáž s outsiderem, rozhodlo prodloužení

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

Více souvisejících

hokej Hokej MS

Aktuálně se děje

před 12 minutami

před 36 minutami

Hokej, ilustrační fotografie.

MS v hokeji: Lotyšsko porazilo Německo. Slovinci nenavázali na senzaci s Čechy

V nedělním odpoledni a večeru pokračovalo dalšími čtyřmi zápasy hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku. V „české“ skupině B ve Fribourgu byl k vidění nejprve severský duel mezi Švédskem a Dánskem. Především díky třem kanadským bodům Raymnoda a také díky premiérové trefě na MS Björcka si Švédové celkem v pohodě došli k jasnému vítězství 6:2. Tři kanadské body za tři góly si pak v této skupině připsal norský reprezentant Berglund, díky němuž tak pomohl Norsku k tomu, aby si Slovinci nepřipsali druhou výhru v řadě na turnaji poté, co v sobotu dokázali porazit Čechy. V rámci skupiny A se uskutečnil rakousko-uherský souboj, v němž i přes rakouský profesorský hokej nakonec naši jižní sousedé potvrdili roli favorita. Večer si pak v této skupině poradili Lotyši s Němci.

před 1 hodinou

Čína, ilustrační fotografie

Suej-fen-che. Město, které Západu hýbe žlučí, narušuje vliv sankcí a upevňuje rusko-čínské vazby

Pohraniční město Suej-fen-che, které leží v ekonomicky oslabené průmyslové oblasti na severovýchodě Číny, se stalo mikrokosmem vyvíjejících se obchodních vztahů mezi Pekingem a Moskvou. Od vypuknutí plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022 a následného prohlášení obou lídrů o partnerství bez hranic se vazby mezi oběma státy výrazně prohloubily. Bilaterální obchod dosahuje rekordních maxim, což vyvolává nevoli západních představitelů, kteří Peking obviňují z poskytování ekonomické záchranné sítě pro Moskvu. Čína však západní sankce odmítá s tím, že neodpovídají mezinárodnímu právu, a trvá na tom, že běžná spolupráce mezi čínskými a ruskými podniky by neměla být omezována.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Svět může zažít nejsilnější El Niño v historii už letos. Letní teploty zřejmě v nadcházejících letech zlámou rekordy

Klimatický fenomén El Niño se v Tichém oceánu formuje výrazně rychleji, než vědci původně předpokládali. Podle nejnovější aktualizace Centra pro předpověď klimatu (CPC), které spadá pod Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), navíc rapidně rostou šance, že by tento jev mohl do podzimu či zimy dosáhnout historické síly. Meteorologové v této souvislosti podle CNN hovoří o možnosti vzniku vzácného takzvaného super El Niña, přičemž pravděpodobnost, že anomálie dosáhne silné nebo velmi silné intenzity, je aktuálně odhadována na 66 procent.

Aktualizováno před 2 hodinami

před 2 hodinami

WHO

WHO poprvé v historii vyhlásila stav veřejného ohrožení před zasedáním. Epiemie eboly může trvat roky

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyjádřil hluboké znepokojení nad rozsahem a rychlostí, s jakou se šíří nová epidemie eboly v Demokratické republice Kongo. Od začátku nynějšího propuknutí nákazy úřady v zemi zaznamenaly již nejméně 500 podezřelých případů a 130 úmrtí. V severovýchodní konžské provincii Ituri bylo laboratorně potvrzeno 30 případů, přičemž nákaza pronikla i do ugandského hlavního města Kampala, kde byl potvrzen jeden případ a jedno úmrtí. Pozitivní test měl také jeden občan Spojených států, který byl následně přepraven k léčbě do Německa.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Ebola, ilustrační fotografie

Sedmnáctá epidemie eboly vyvolává v Africe paniku. Neexistující očkování situaci dramaticky zhoršuje

V konžské provincii Ituri vyvolal návrat eboly vlnu paniky mezi místními obyvateli, kteří se obávají jak samotného šíření nemoci, tak drtivých ekonomických dopadů. K nové epidemii dochází téměř šest let poté, co v tomto regionu skončilo předchozí šíření nákazy. Lidé v hornických městech i větších centrech o hrozbě neustále diskutují ve veřejné dopravě i barech, přičemž situaci dramaticky zhoršuje fakt, že pro aktuální kmen Bundibugyo neexistuje schválená očkovací látka.

před 5 hodinami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Ebola se šíří rychleji, než jsme odhadovali, přiznává WHO. O většině nakažených ještě lékaři neví

Epidemie eboly, která si v Demokratické republice Kongo vyžádala již nejméně 131 lidských životů, se možná šíří mnohem rychleji, než se původně předpokládalo. Varování v úterý vydala zástupkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) doktorka Anne Ancia. Podle jejích slov se s postupujícím vyšetřováním ukazuje, že se nákaza stihla rozšířit do dalších oblastí. V Demokratické republice Kongo úřady k úternímu dni evidují již více než 513 podezřelých případů, přičemž jedno úmrtí na tuto chorobu potvrdila také sousední Uganda.

před 6 hodinami

Ropná rafinerie

Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy

Americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že Spojené státy prodlouží dočasné pozastavení sankcí na export ruské ropy až do poloviny června. K tomuto rozhodnutí došlo během pondělního zasedání ministrů financí zemí G7 v Paříži, přičemž evropské spojence Washingtonu tento krok překvapil. Evropská komise a představitelé Kyjeva totiž dlouhodobě naléhají na USA, aby platnost sankcí obnovily a omezily tak válečné příjmy ruského prezidenta Vladimira Putina.

před 7 hodinami

Brexit, ilustrační foto

V Británii se ve velkém začíná mluvit o návratu do EU

Debata o brexitu a možném návratu Spojeného království do Evropské unie se vrací do popředí britské politiky v době značné vnitropolitické nestability. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který rezignoval kvůli nedostatku důvěry v premiéra Keira Starmera, o víkendu prohlásil, že odchod z unie byl katastrofální chybou. Podle jeho slov brexit zanechal zemi méně bohatou a s menším vlivem než kdykoli před průmyslovou revolucí. Streeting vyzval k vytvoření nového speciálního vztahu s unií s tím, že budoucnost Británie leží v Evropě a jednoho dne i zpět v evropském bloku.

před 8 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump odložil plánovaný vojenský úder na Írán

Americký prezident Donald Trump oznámil odložení plánovaného vojenského úderu na Írán, který se měl uskutečnit v nejbližších hodinách. Důvodem tohoto kroku jsou nová vyjednávání vyvolaná nejnovějším íránským návrhem na definitivní ukončení války na Blízkém východě. Šéf Bílého domu uvedl, že ho o odklad útoku požádali lídři několika zemí Perského zálivu, konkrétně Kataru, Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie. Podle něj existuje šance na dosažení dohody, která by byla pro Washington přijatelná a zabránila by Teheránu v získání jaderné zbraně. Trump nicméně nařídil armádním velitelům, aby byli připraveni zahájit rozsáhlý útok na Írán v případě okamžitého rozkazu.

před 9 hodinami

Afghanistán

Prodávají své děti, aby přežili. Afghánistán se potácí na hraně hladomoru

V afghánské provincii Gór se za úsvitu shromažďují stovky mužů na prašném náměstí v Čagčaránu. Lemují krajnici s nadějí, že jim někdo nabídne jakoukoli práci, která rozhodne o tom, zda se jejich rodiny ten den najedí. Pravděpodobnost úspěchu je však velmi nízká. Pětatřicetiletý Juma Khan našel za posledních šest týdnů práci pouze na tři dny, přičemž denní výdělek se pohyboval mezi 150 až 200 afghání. Jeho děti šly spát tři noci po sobě hladové a manželka i potomci plakali, načež musel poprosit souseda o peníze na mouku. Žije v neustálém strachu, že jeho rodina zemře hlady.

před 10 hodinami

Aktualizováno včera

Češi na MS v hokeji

MS v hokeji: Česko porazilo Švédsko 4:3

Po sobotní nevídané blamáži se Slovinskem, se kterým Češi poprvé v historii MS prohráli 2:3 po prodloužení, má parta trenéra Radima Rulíka jasný cíl. Odčinit tuto nečekanou porážku a naopak navázat na předešlou výhru s Dánskem. Češi se vrátili ke své původní základní sestavě ze zápasu s Dánskem, a tak se do ní vrací útočník Matěj Blümel. Oproti duelu se Slovinskem naopak zůstal mimo sestavu Jan Mandát a chyběl i Michal Kempný. V brance se objevil Josef Kořenář. Česko nakonec Švédy porazilo 4:3.

včera

Elon Musk

Musk prohrál soud proti OpenAI. Porota žalobu smetla ze stolu

Kalifornská porota jednomyslně zamítla vysoce sledovanou žalobu miliardáře Elona Muska proti společnosti OpenAI a jejímu šéfovi Samu Altmanovi. Celý případ byl smeten se stolu z procesních důvodů, jelikož Musk podal svou žalobu až po uplynutí zákonné promlčecí lhůty, která je pro podvádění takových nároků stanovena.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko a Bělorusko uspořádaly vojenské cvičení zaměřené na nasazení jaderných zbraní

Rusko a Bělorusko v pondělí uskutečnily společné vojenské cvičení zaměřené na nácvik nasazení taktických jaderných zbraní. Podle prohlášení běloruského ministerstva obrany bylo cílem manévrů prověřit připravenost armády k odpalování těchto zbraní z mobilních nebo neplánovaných stanovišť. Běloruský resort obrany zároveň uvedl, že se jednalo o předem plánovanou akci, která nebyla namířena proti žádné konkrétní třetí straně. Ruské ministerstvo obrany tyto společné manévry bezprostředně nepotvrdilo.

včera

Donald Trump

Trumpova administrativa zřídila téměř dvoumiliardový fond. Peníze půjdou jeho spojencům

Ministerstvo spravedlnosti USA v pondělí oznámilo zřízení fondu ve výši 1,776 miliardy dolarů, který má sloužit k odškodnění spojenců prezidenta Donalda Trumpa. Peníze jsou určeny pro ty, kteří tvrdí, že se stali terčem nespravedlivého pronásledování ze strany předchozí administrativy Joea Bidena. Tento bezprecedentní krok umožňuje Trumpově administrativě vyplácet vládní prostředky z peněz daňových poplatníků podporovatelům hlavy státu, a to prostřednictvím úřadu, který má prezident pod kontrolou.

včera

Ebola, ilustrační fotografie

Co je ebola a proč je tak těžké epidemii zastavit?

Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli nové epidemii eboly v Demokratické republice Kongo stav veřejného ohrožení mezinárodního významu. Boj s touto nákazou je však mimořádně komplikovaný. Epidemii totiž způsobil vzácný kmen viru, na který neexistuje očkování, a ohniska se navíc nacházejí v oblastech zasažených válečným konfliktem. Riziko šíření mimo východní Afriku je nicméně minimální a lidstvo nečelí hrozbě globální pandemie.

včera

Ebolou a hantavirem to neskončí. Infekční onemocnění jsou stále častější a ničivější, varují odborníci

Svět je stále méně odolný vůči epidemiím infekčních chorob. Ve své pondělní zprávě před tím varoval Nezávislý panel pro monitorování globální připravenosti (GPMB). Odborníci upozorňují, že s rostoucí frekvencí výskytu těchto onemocnění se zvyšují i škody, které způsobují. Riziko vzniku nové pandemie podle nich v současnosti roste rychleji než investice do připravenosti, kvůli čemuž svět stále není bezpečnějším místem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy