Švýcaři, Slováci i Finové mají šest bodů. Američané se trápili i s Brity, ale vyhráli

V sobotním programu hokejového světového šampionátu ve Švýcarsku se k radosti domácích fanoušků právě jejich hokejová reprezentace přidala k mužstvům, která mají po dvou zápasech plný počet bodů, tedy šest. V případě Švýcarska se tak stalo poté, co se mu v rámci skupiny A v Curychu podařilo porazit Lotyšsko 3:1. Slováci mají v tabulce skupiny B po úvodním víkendu také šest bodů, protože ve svém úvodním sobotním zápase udolali Nory a navázali nedělním vítězstvím 4:1 nad Italy. Ti před tím v sobotu taktéž prohráli s největším favoritem turnaje z Kanady 0:6. Šest bodů mají Finové poté, co si v sobotu poradili s Maďary. Stejně jako v neděli Američané s Brity a spravili si tak chuť po prohře se Švýcary.
Ještě v sobotu večer ve skupině A se střetli domácí Švýcaři a s Lotyši a i proto, že nad tímto pobaltským celkem vyhráli i ve střelách 43:23. Přesto se ale země helvetského kříže dočkala svého gólu v tomto utkání až po polovině tohoto zápasu. Právě tehdy se Meierovi podařilo konečně překonat dosud výtečně chytajícího gólmana Gudlevskise, 1:0 pro Švýcarsko. Toto vedení však trvalo pouhou minutu a půl. Právě za tak krátkou dobu se podařilo Lotyšům vyrovnat na 1:1 zásluhou Balcerse.
Na první švýcarskou přesnou trefu pak naštěstí dokázali ještě navázat Riat (to ještě před koncem druhé třetiny) a také Kukan, který si svůj gól nechal do poslední třetiny. Lotyši se zmohli už pouze na snížení, když v době, kdy do závěrečné sirény chybělo 14 sekund, úspěšně tečoval předešlý střelecký pokus Balcers, jenž tak svou druhou přesnou trefou v zápase pouze upravil na konečných 2:4.
Z šesti bodů se po úvodním víkendu turnaje radují i Slováci a Finové
I Slováci se již přidali k těm týmům na MS, kteří mají šest bodů po dvou zápasech. Po Norech, s nimiž se nadřeli na výhru 2:1, byli jejich dalším soupeřem o nedělním poledni Italové. Jako první zahrozil v tomto utkání Okuliar, na italského gólmana Smithe si ale v této své první příležitosti nepřišel, jelikož byl jeho pokus vytěsněn krajem lapačky. Brankář Smith si pak poradil i se Sýkorovou šancí a když pak nedokázali naši východní sousedé využít první přesilovku, zdálo se, že se s Italy budou nečekaně trápit. Ve 14. minutě ale přeci jenom přišlo uklidnění v podobě vedoucího gólu, když se Rosandič rozhodl místo střely přihrát na lépe postaveného Hrivíka u italského brankoviště, kterému stačilo pouze nastavit hokejku a dostat tak puk za Smithova záda, 1:0 pro Slováky.
Italové navzdory své věčné roli outsidera hráli sympaticky vyrovnaný zápas, dlouho to totiž vypadalo, že zůstane jen u jedné slovenské branky a to i v závěru druhé třetiny, kdy svou velkou šanci neproměnil Mešár. Stejně tak se za chvíli netrefil ani Kmec, ovšem po odrazu od zadního mantinelu se puk dostal zase zpátky před italskou branku, kam mezitím Kmec dojel a v pohodě pak kotouč zasunul do italské klece, 2:0 pro Slovensko.
Právě přelom druhé a třetí třetiny byl pro průběh tohoto duelu rozhodující. Z třetí třetiny totiž uběhlo pouhých 30 vteřin a svět se zase poznal jak spolu pracují slovenští bratři Pospíšilové. Tentokrát Kristián zužitkoval přihrávku Martina a svou následnou dělovkou zvýšil na 3:0.
Zdálo se, že Slováci odejdou z tohoto utkání i s čistým kontem v zádech, jenže ve 46. minutě chyboval gólman Gajan za svou brankou. Nejprve tuto chybu Italové nevyužili, následná Nitzova střela už ale úspěšná byla a to i díky teči. Blízko ke snížení na rozdíl na jediné branky byl Piietroniro, tenkrát ale už Gajan odčinil své předešlé zaváhání. Až následná slovenská přesilovka definitivně uklidnila Slováky, když se trefil Okuliar. Přestože v závěru to zkoušeli Italové dokonce s hrou šesti proti čtyřem, na nic se ve zbytku utkání nezmohli. A na skóre už nezměnil ani Čederle, jenž dvakrát netrefil prázdnou branku. Zatímco Slováci tak mají po dvou duelech šest bodů, Italové jsou podle očekávání na nule, neboť v sobotu jasně prohráli s Kanadou 0:6, přičemž za Kanadu se tehdy dvakrát trefil Celebrini.
Taktéž Finsko se může radovat ze zisku šesti bodů. Po Němcích si totiž poradili i s Maďarskem. Podle papírových předpokladů to byli právě Seveřané v tomto sobotním zápase, kteří předváděli od začátku aktivnější hokej. Ovšem Maďaři poprvé inkasovali až po 46 odehraných vteřinách z druhé třetiny. Tehdy střelou pod horní tyčku rozradostnil finské fanoušky Heinola. Už ve 23. minutě byl blízko k vyrovnání Erdély, proti němu ale byl ve střehu gólman Korpisalo. Záhy se ukázal curyšské hale finský kapitán Berkov, po jehož individuální akci nakonec skóroval dorážející Puljujärvi, 2:0.
Běžela 28. minuta utkání, když se maďarským hokejistům přeci jen povedlo snížit. Stalo se tak tehdy po velice pohledné kombinaci, na jejímž konci byla přesná přihrávka Horváta adresovaná Sebökovi a právě ten měl snadný úkol, dostat puk do prázdné branky, 2:1 pro Finy. Naneštěstí pro Maďary ale hráči Suomi nabrali na obrátkách, čímž tak zapříčinili další větší tlak na maďarské hokejisty, čehož sice ještě nevyužil Lehtonen, jenž trefil tyčku, ale až Kuokkanen, jemuž se už pak povedlo prostřelit gólmana Vaye, 3:1.
Třetí třetina začala pro Finy výhodou přesilové hry – mimochodem, pro ně první v tomto zápase – a právě tu dokázali ihned využít. Podruhé se v tomto utkání tak trefil Puljujärvi poté, co ukázal, že je na brankovišti soupeře jako doma. Další faul Kisse už Finové nepotrestali a protože se už ani pak neměnilo skóre ani na jedné straně, Finsko se mohlo radovat z druhého tříbodového vítězství na tomto turnaji.
Američané stále hledají formu hodnou úřadujících šampionů
V nedělním duelu skupiny A mezi Američany a Brity bylo zase jednou předem jasné, kdo je favoritem a kdo outsiderem. Ale jakkoli měli od úvodu na curyšském ledě převahu Američané, dlouho se k tomu, aby zápas šel podle jejich not, nemohli dostat. Britové totiž zpočátku hráli houževnatě a byli to oni, kdo měli první větší šanci. V polovině první třetiny Neilson nebezpečně dorážel před gólmanem Colleym, ale byla z toho pouze střela těsně mimo. Dvě minuty na to měl Neilson další příležitost, z levého kruhu ale trefil jen amerického gólmana. Poté se dostali do šance i favorizovaní Američané, když se dostali do přečíslení. Na jeho konci ale Steeves brankáře Bownse nepřekonal. Na konci 14. minuty se už „hvězdy a pruhy“ dostali do vytouženého vedení, když se trefil Cotter, který měl snadnou pozici před odkrytou brankou, 1:0 pro USA.
Ani tento inkasovaný gól Brity neodradil od odvážného hokeje. Už ve druhé třetině mohl vyrovnat pro extraligové fanoušky dobře známý Kirk, ale k vyrovnání to nakonec ještě nevedlo. Poté, co na druhé straně zasáhl Bowns, dostali Britové možnost přesilové hry a tu dokázali využít. Hilbert tehdy vypálil přesně od modré a od 29. minuty to tak bylo nečekaně 1:1. Britové dokonce mohli senzačně i vést, kdyby se trefil Perlini, Cooley ale proti němu zasáhl pravým betonem. Následně se sice Američanům nepodařilo využít přesilovku, ale ve 38. minutě se už přeci jenom dostali zpátky do vedení. To se ocitl Howard po britské chybě v rozehrávce s pukem u britské branky a po jeho zakončení k pravé tyči to tak bylo 2:1 pro USA.
Třetí třetina pak už byla ve znamení Američanů, kteří tak žádné další překvapení po své úvodní prohře se Švýcary nepřipustili. Poté, co se v této části hry postupně trefili Olivier, Carlile a Lohrei, se úřadující světoví šampioni dočkali na letošním MS svého prvního vítězství, konkrétně vítězství 5:1.
Konečné výsledky zápasů mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku:
Sobota 16.5.2026:
Skupina A (Curych):
Maďarsko – Finsko 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 28. Sebök (B. Horváth, Terbócs) – 21. Heinola (Vaakanainen, Puljujärvi), 24. Puljujärvi (Barkov, Manninen), 37. Kuokkanen (Aatu Räty, Jokiharju), 43. Puljujärvi (Barkov, Heinola). Rozhodčí: Wannerstedt (Nor.), Björk – Jonsson (oba Švéd.), Rampír (ČR). Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. Diváci: 9069
Maďarsko: Vay – M. Horváth, Stipsicz, Ortenszky, Hadobás, Garát, Csollák, Kiss, Tornyai – Terbócs, Sebök, B. Horváth – Sárpátki, Hári, Papp – Sofron, Szongoth, Erdély – Vincze, Ravasz, Nemes. Trenér: Majoross
Finsko: Korpisalo – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi – Puljujärvi, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Erholtz, Aatu Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen
Švýcarsko – Lotyšsko 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 31. Meier (Hischier, Rochette), 38. Riat (Andrighetto, Malgin), 41. Kukan (Marti, Meier), 53. Riat (Knak, Kukan) – 32. Balcers (Smirnovs, Vilmanis), 60. Balcers (Vilmanis, Egle). Rozhodčí: Gour (Kan.), Hronský – Durmis (oba SR), Ondráček (ČR). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 10.000
Švýcarsko: Aeschlimann – Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung - Meier, Hischier, Rochette – Niederreiter, Thürkauf, Ch. Bertschy - P. Suter, Malgin, Andrighetto – Riat, Jäger, Knak. Trenér: Cadieux
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Zile, Freibergs, Mamčics, Bindulis, Tumanovs, Andžans – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals - Murnieks, Egle, Lapinskis – Buncis, Prohorenkovs, Skrastinš. Trenér: Vitolinš
Skupina B (Fribourg):
Itálie – Kanada 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Branky a nahrávky: 10. Holloway (Tavares, O’Reilly), 11. Minten (Brown, Mateychuk), 17. Celebrini (Martone, Nurse), 23. Celebrini (Cozens, Crosby), 39. Bouchard (Celebrini, Vilardi), 39. O’Reilly (Tavares, Holloway). Rozhodčí: Ofner (Rak.), Bloyer – Rey (oba USA), Beresford (Brit.). Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 6455
Itálie: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono – Purdeller, Bradley, De Luca – DiGiacinto, Frycklund, Saracino – Segafredo, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Misley, Mantinger. Trenér: J. Jalonen
Kanada: Talbot – Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Whitecloud, Nurse, Mateychuk – Cozens, Celebrini, Crosby – Vilardi, Thomas, Scheifele – Tavares, O’Reilly, Holloway – Brown, Minten, Martone – Mercer. Trenér: Donskov
Neděle 17.5.2026:
Skupina A (Curych):
Velká Británie - USA 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 29. Halbert (Waller, Perlini) - 14. Cotter (Olivier, Sasson), 38. I. Howard, 43. Olivier (Cotter, Carlile), 44. Carlile (Cotter, Olivier), 57. I. Howard (O. Moore, Novak). Rozhodčí: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nor.) - Jonsson, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 3:1. Využití: 1:1. Diváci: 6456
Velká Británie: Bowns - Richardson, Halbert, Clements, J. Hazeldine, Steele, T. Brown, Jenion - Kirk, C. Neilson, Dowd - Waller, Perlini, L. Neilson - Lachowicz, Betteridge, Curran - Shudra, Davies, Hopkins. Trenér: Russell
USA: D. Cooley - Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Carlile, Ufko - Leonard, Novak, Steeves - Coronato, O. Moore, I. Howard - Olivier, Sasson, Cotter - Plante, D. Nelson, Hagens - Lafferty. Trenér: Granato
Skupina B (Fribourg):
Itálie - Slovensko 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 46. Nitz - 14. Hrivík (Rosandič, Mešár), 40. Kmec (Čederle, Faško-Rudáš), 41. K. Pospíšil (M. Pospíšil, Faško-Rudáš), 55. Okuliar (M. Pospíšil, Chromiak). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Bloyer - Gustafson (oba USA), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 3881
Itálie: Smith - Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono - Purdeller, Bradley, De Luca - DiGiacinto, Frycklund, Saracino - Segafredo, Mantenuto, Frigo - Zanetti, Misley, Mantinger. Trenér: J. Jalonen
Slovensko: Gajan - Rosandič, Gajdoš, P. Koch, Kmec, Kňažko, Štrbák, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Okuliar, Hrivík, Liška - Chromiak, Čederle, A. Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik. Trenér: Országh
