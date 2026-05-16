Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku

Jan Hrabě

16. května 2026 19:49

Dálnice, ilustrační fotografie. Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Ministerstvo dopravy rozhodlo o prodloužení pilotního provozu zvýšené nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h na vybraném úseku dálnice D3 mezi kilometry 84–131. Na základě dosavadního průběžného vyhodnocení bude pilotní režim prodloužen do konce letošního roku, aby bylo možné získat dostatek reprezentativních dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu.

Z analýzy zpracované Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, Policií ČR a Centrem dopravního výzkumu vyplývá, že režim 150 km/h byl kvůli podzimním a zimním podmínkám aktivní pouze omezeně, v zimních měsících byl provoz ve vyšším rychlostním režimu minimální.

"Pilotní provoz na D3 přináší první důležitá data o chování řidičů při vyšší povolené rychlosti, ale pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří, a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky. Bezpečnost pro nás zůstává absolutní prioritou, proto chceme projekt dále vyhodnocovat na základě reálných dlouhodobých dat, nikoli dojmů nebo zkreslených představ," sdělil ministr dopravy Ivan Bednárik.

Průběžné vyhodnocení testovacího provozu za prvních šest měsíců také ukázalo, že při aktivním režimu 150 km/h došlo ke zvýšení průměrných rychlostí osobních vozidel přibližně o 10 km/h oproti režimu 130 km/h. Zároveň se ukazuje, že vyšší limit částečně snižuje podíl řidičů překračujících povolenou rychlost, zejména v pravém jízdním pruhu. V levém jízdním pruhu však i nadále více než 40 % řidičů překračuje maximální povolenou rychlost.

"Data ukazují, že samotné zvýšení limitu automaticky neznamená, že řidiči přestanou rychlost překračovat. Z pohledu BESIP je klíčové pokračovat v detailním monitoringu a současně pracovat na srozumitelnosti dopravního značení i důsledném vymáhání pravidel," řekl vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

"Z pohledu Policie České republiky je důležité, aby prodloužený pilotní provoz přinesl dostatek relevantních dat pro objektivní vyhodnocení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu. Nelze říct, že by se samotným zvýšením nejvyšší dovolené rychlosti stal úsek bezpečnějším. Z dosavadního pohledu je proto potřeba sledovat nejen samotnou rychlost a zkrácení dojezdových časů, ale také to, zda vyšší limit nepřináší vyšší míru rizikovosti," uvedl plukovník Michal Hodboď, ředitel ředitelství dopravní policie Policejního prezidia.

Pilotní provoz byl spuštěn 1. října 2025 prostřednictvím proměnného dopravního značení, které umožňuje dynamicky nastavovat rychlostní limity 100, 130 nebo 150 km/h podle aktuální situace. Systém průběžně vyhodnocuje data z meteostanic, dopravních detektorů a Národního dopravního informačního centra.

Tunelbus vyjede v létě. Praha představila novinku v hromadné dopravě

MS v hokeji ONLINE: Slovinsko vs. Česko 1:0. Národní tým prohrává v druhém duelu

MS v hokeji ONLINE: Slovinsko vs. Česko 1:0. Národní tým prohrává v druhém duelu

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

Dálnice, ilustrační fotografie.

Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.

