Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů s Trumpem vytáhne eso z rukávu

Libor Novák

5. června 2026 14:59

Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona
Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Foto: The White House

Francouzský prezident Emmanuel Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem využije jeden z nejvýznamnějších diplomatických nástrojů. Během nadcházejícího summitu zemí G7 plánuje uspořádat soukromou večeři pro dva v honosném prostředí paláce ve Versailles. 

Cílem tohoto kroku, který webu Politico potvrdili dva francouzští představitelé, je zapůsobit na Trumpovu zálibu v pozlacených interiérech a zajistit, aby se americký prezident aktivně zapojil do řešení klíčových témat, jako jsou válka na Ukrajině či ekonomické dopady konfliktu v Íránu.

Summit předních světových ekonomik se uskuteční v alpském lázeňském středisku Évian-les-Bains. Trumpova účast byla původně ohrožena, a proto francouzští organizátoři posunuli začátek setkání, aby mohl sledovat sérii zápasů v kleci plánovaných kolem jeho osmdesátých narozenin.

Elysejský palác přesto nechce nic ponechat náhodě a večeří ve Versailles, která by se měla konat v závěrečný den summitu, se snaží předejít situaci, kdy by americký prezident opustil jednání předčasně. Podle osob z Macronova okolí však kvůli Trumpově nepředvídatelnosti není setkání v paláci definitivně potvrzeno a jako další varianta se nabízí golfové hřiště přímo v Évianu.

Evropští lídři se dlouhodobě snaží najít způsob, jak s Donaldem Trumpem efektivně jednat, a dosavadní zkušenosti ukazují, že na něj dobře působí lichotky, ceremonie a královský lesk. Úspěch v minulosti přinesly například schůzky s nizozemským královským párem nebo přijetí na britském hradu Windsor.

Sám Macron již v roce 2019 na summitu v Biarritzu odvrátil hrozbu zavedení nových obchodních cel improvizovaným soukromým obědem s Trumpem. V diplomatických kruzích však panují pochybnosti, zda tyto metody přinesou reálné výsledky i v současné napjaté situaci, kdy Spojené státy vedou globální celní válku.

Jedním z hlavních bodů programu, kterým chce Macron amerického prezidenta zaujmout, je téma globální nerovnováhy a subvencí, což v diplomatickém jazyce označuje obchodní politiku Číny. Organizátoři summitu se však musí připravit na řadu citlivých momentů a nečekaných zvratů.

Atmosféru může ovlivnit vývoj kolem Hormuzského průlivu, kde americká strana opakovaně vyčítá evropským spojencům nedostatečnou aktivitu v bezpečnostních otázkách. Další riziko představuje plánovaná účast ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož vztahy s Donaldem Trumpem jsou dlouhodobě napjaté.

před 2 hodinami

Ukrajina požádala EU, aby vyloučila muže v branném věku z programů dočasné ochrany

Související

Armáda Francie

Větší armáda ano, ale kvůli nám, ne Evropě. Macronovy ambice ve Francii tvrdě narážejí

Francouzské Národní sdružení (RN) prosazuje výrazné posílení vojenských kapacit země, avšak striktně v rámci národní suverenity. Tento přístup představuje zásadní odklon od politiky prezidenta Emmanuela Macrona, který dlouhodobě usiluje o prohloubení evropské obranné spolupráce a společných zbrojních programů. Vzhledem k vysoké popularitě strany jsou tyto plány předmětem debaty o budoucím směřování francouzské bezpečnosti.
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron s politikou nadobro končí. Oznámil definitivní odchod

Emmanuel Macron učinil během své nedávné návštěvy Kypru zásadní prohlášení týkající se jeho politické budoucnosti. Prezident, který je v čele Francie již téměř deset let, veřejně oznámil, že po svém odchodu z Elysejského paláce v roce 2027 s politikou nadobro končí a definitivně tuto životní kapitolu uzavře.

Více souvisejících

Emmanuel Macron Donald Trump

Aktuálně se děje

před 44 minutami

Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona

Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů s Trumpem vytáhne eso z rukávu

Francouzský prezident Emmanuel Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem využije jeden z nejvýznamnějších diplomatických nástrojů. Během nadcházejícího summitu zemí G7 plánuje uspořádat soukromou večeři pro dva v honosném prostředí paláce ve Versailles. 

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Co způsobí super El Niño? Asie se chystá na devastační dopady extrémního počasí

Organizace spojených národů varovala, že se svět musí připravit na blížící se návrat klimatického jevu El Niño, který s sebou přináší nárůst globálních teplot a extrémní výkyvy počasí. Světová meteorologická organizace (WMO) uvedla, že pravděpodobnost vzniku tohoto silného přírodního jevu do září je 80% a do listopadu stoupá až na 90 %. Odborníci vyjadřují znepokojení zejména proto, že El Niño přichází v době probíhající změny klimatu způsobené člověkem, což může výrazně zesílit jeho dopady. Jedním z nejvíce ohrožených regionů bude Asie, kde intenzivní vlny veder a sucha vystaví obrovskému tlaku tamní zemědělství, energetické sítě a zásoby vody.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Andrej Babiš

Úřad vlády vstoupil do historicky první stávky. Babiše to prý mrzí

Ve Strakově akademii vypukla historicky první stávka tamních zaměstnanců. Téměř šest desítek pracovníků Úřadu vlády tímto způsobem vyjádřilo svůj nesouhlas s plánovanou reorganizací, kterou kabinet schválil v průběhu letošního května s platností od prvního července. Chystané změny počítají s přesunem klíčových nadresortních agend, jako jsou lidská práva, rovnost žen a mužů, problematika závislostí či duševní zdraví, pod jednotlivá ministerstva. Odborová organizace Straka varuje, že tento krok povede k rozpadu odborného zázemí, propouštění a celkovému oslabení státní služby.

před 3 hodinami

Izraelská armáda

Izrael během války s Íránem tajně rozmístil elitní vojenské jednotky v Ázerbájdžánu

Izrael během války s Íránem tajně rozmístil své elitní vojenské a zpravodajské jednotky v Ázerbájdžánu, což bylo součástí širší sítě utajených stanovišť po celém Blízkém východě usnadňujících operace proti Teheránu. Podle zdrojů CNN obeznámených se situací působily tyto síly na několika místech v jižním Ázerbájdžánu v bezprostřední blízkosti íránských severních hranic. Nejbližší z těchto bodů se nacházel pouhých 60 mil od íránského města Tabríz, které se během konfliktu stalo terčem izraelských úderů.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Celé znění Zelenského dopisu Putinovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zaslal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k osobnímu setkání s cílem ukončit válečný konflikt. Dopis přináší Zelenského pohled na čtyřletý střet a poukazuje na to, že zatímco odhodlání Ukrajinců zůstává nezlomené, většina Rusů je již důsledky války unavena a přeje si mír.

před 6 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj poslal Putinovi dopis. Vyzval ho k osobnímu setkání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v otevřeném dopise obrátil přímo na ruského vůdce Vladimira Putina a vyzval ho k osobnímu jednání o ukončení válečného konfliktu. Tento veřejný apel představuje vůbec první přímý dopis, který Zelenskyj Putinovi adresoval od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022. Text listu zároveň obsahuje rozsáhlou kritiku dosavadního šestadvacetiletého působení ruského prezidenta u moci a reaguje na měnící se mezinárodní situaci.

před 7 hodinami

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

USA navzdory Trumpovi schválily rozsáhlý balík pomoci Ukrajině a tvrdé sankce proti Rusku

Americká Sněmovna reprezentantů schválila rozsáhlý balík pomoci pro Ukrajinu spojený s tvrdými sankcemi proti Rusku, čímž více než tucet republikánských zákonodárců vystoupil proti vůli vlastního vedení i prezidenta Donalda Trumpa. Výsledné hlasování v poměru 226 ku 195 hlasům představuje první velké proukrajinské opatření během Trumpova druhého funkčního období. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson přitom ještě před hlasováním naléhal na členy své strany, aby návrh odmítli a poskytli prezidentovi prostor pro vyjednávání s Ruskem.

před 8 hodinami

Letní počasí, ilustrační foto

Víkendové počasí bude nejteplejší na jihu Moravy

První červnový a tím pádem i ryze letní víkend klepe na dveře. Rozhodně ale nebude tropický. Nejtepleji bude v neděli na jihu Moravy, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). I ve volných dnech ale může zapršet. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Influencer skončil pro podezření z obchodování s lidmi ve vazbě

Policie v těchto dnech potvrdila, že stíhá několik osob, které jsou podezřelé z obchodování s lidmi. Podle médií v případu figuruje i známý influencer Adam Kajumi, jenž je v opravdu velkých problémech. Právě jemu totiž policisté věnují největší pozornost. 

včera

včera

Radovan Vítek

Vítkovi ve Francii nařídili zbourat obří vilu. Už potřetí

Vážný problém řeší jeden z českých miliardářů. Francouzský nejvyšší soud posvětil dřívější rozhodnutí odvolacího soudu a potvrdil nařízenou demolici vily v obci Gordes. Místní média sice neuvádějí jméno boháče, ale podle dřívějších zjištění serveru Investigace jde o Radovana Vítka. 

včera

včera

včera

Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (12.3.2024)

Pavel se kvůli summitu NATO osobně zúčastní jednání vlády

Prezident Petr Pavel se v nadcházejícím pondělí osobně zúčastní schůze vlády, což oficiálně potvrdil Pražský hrad. Hlavním důvodem jeho návštěvy má být projednání koordinace a zastoupení nejvyšších ústavních činitelů na jednáních mezinárodních organizací. Hlava státu o svém záměru osobně informovala premiéra Andreje Babiše na začátku tohoto týdne.

včera

včera

včera

Rubio: Grónsko je součástí Dánska, alespoň prozatím

Americký ministr zahraničí Marco Rubio během středečního slyšení před výborem pro zahraniční věci Sněmovny reprezentantů prohlásil, že Grónsko je součástí Dánska, alespoň „prozatím“.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy