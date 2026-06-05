Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů s Trumpem vytáhne eso z rukávu

Francouzský prezident Emmanuel Macron zvažuje, že pro upevnění vztahů se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem využije jeden z nejvýznamnějších diplomatických nástrojů. Během nadcházejícího summitu zemí G7 plánuje uspořádat soukromou večeři pro dva v honosném prostředí paláce ve Versailles.
Cílem tohoto kroku, který webu Politico potvrdili dva francouzští představitelé, je zapůsobit na Trumpovu zálibu v pozlacených interiérech a zajistit, aby se americký prezident aktivně zapojil do řešení klíčových témat, jako jsou válka na Ukrajině či ekonomické dopady konfliktu v Íránu.
Summit předních světových ekonomik se uskuteční v alpském lázeňském středisku Évian-les-Bains. Trumpova účast byla původně ohrožena, a proto francouzští organizátoři posunuli začátek setkání, aby mohl sledovat sérii zápasů v kleci plánovaných kolem jeho osmdesátých narozenin.
Elysejský palác přesto nechce nic ponechat náhodě a večeří ve Versailles, která by se měla konat v závěrečný den summitu, se snaží předejít situaci, kdy by americký prezident opustil jednání předčasně. Podle osob z Macronova okolí však kvůli Trumpově nepředvídatelnosti není setkání v paláci definitivně potvrzeno a jako další varianta se nabízí golfové hřiště přímo v Évianu.
Evropští lídři se dlouhodobě snaží najít způsob, jak s Donaldem Trumpem efektivně jednat, a dosavadní zkušenosti ukazují, že na něj dobře působí lichotky, ceremonie a královský lesk. Úspěch v minulosti přinesly například schůzky s nizozemským královským párem nebo přijetí na britském hradu Windsor.
Sám Macron již v roce 2019 na summitu v Biarritzu odvrátil hrozbu zavedení nových obchodních cel improvizovaným soukromým obědem s Trumpem. V diplomatických kruzích však panují pochybnosti, zda tyto metody přinesou reálné výsledky i v současné napjaté situaci, kdy Spojené státy vedou globální celní válku.
Jedním z hlavních bodů programu, kterým chce Macron amerického prezidenta zaujmout, je téma globální nerovnováhy a subvencí, což v diplomatickém jazyce označuje obchodní politiku Číny. Organizátoři summitu se však musí připravit na řadu citlivých momentů a nečekaných zvratů.
Atmosféru může ovlivnit vývoj kolem Hormuzského průlivu, kde americká strana opakovaně vyčítá evropským spojencům nedostatečnou aktivitu v bezpečnostních otázkách. Další riziko představuje plánovaná účast ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jehož vztahy s Donaldem Trumpem jsou dlouhodobě napjaté.
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Zdroj: Libor Novák