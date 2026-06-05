Celé znění Zelenského dopisu Putinovi

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zaslal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi otevřený dopis, ve kterém ho vyzval k osobnímu setkání s cílem ukončit válečný konflikt. Dopis přináší Zelenského pohled na čtyřletý střet a poukazuje na to, že zatímco odhodlání Ukrajinců zůstává nezlomené, většina Rusů je již důsledky války unavena a přeje si mír.
Ukrajinský prezident se na Putina přímo obrací jen zřídka, v minulosti však opakovaně volal po schůzce, kterou považuje za nezbytnou pro jakoukoli dohodu o území. Putin dosud přímé rozhovory odmítal, označoval Zelenského za nelegitimního vůdce a prohlašoval, že se s ním sejde pouze za účelem finalizace již předem dojednané dohody. Dopis byl zveřejněn na oficiálních stránkách ukrajinského prezidenta a podle jeho kanceláře byl odeslán i dalším státům včetně USA.
Níže uvádíme úplný a neupravený překlad textu tohoto dopisu.
4. června 2026 – 21:20
Otevřený dopis prezidentovi Ruské federace od prezidenta Ukrajiny
Když jste před více než 26 lety nastoupil v Rusku k moci, mnoho lidí na Ukrajině vás vnímalo pozitivně. Tak to bylo. To už je ale minulost.
Nyní drtivá většina Ukrajinců vnímá pozitivně, že naše drony s dlouhým doletem zavítaly na zahájení vašeho fóra v Petrohradě a překonaly vzdálenost více než 1000 kilometrů. Jak velmi dobře víte, tato vzdálenost není limitem našich možností.
Za 26 let vaše působení u moci zcela změnilo agendu vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem. Od diskusí o obchodu a dalších civilních záležitostech se naše národy posunuly k debatám téměř výhradně o úderech a ztrátách.
Téměř polovinu ze svých 26 let u moci v Rusku jste strávil vedením války proti Ukrajině.
Ať už říkáte cokoli o NATO, geopolitice nebo ruském jazyce, tato válka je vaší osobní volbou – válka bez skutečného důvodu. Tak si to historie bude pamatovat.
Tyto roky mohly vypadat úplně jinak.
Často slýcháme, že vám tato válka vyhovuje. Samozřejmě ne v případech, kdy jde o bezpečnost vaší rezidence ve Valdaji nebo o vaši přehlídku v Moskvě. Váš vlastní život je pro vás cenný.
Nyní však všichni vidíme, že Rusům tato realita začíná být konečně méně pohodlná – realita, v níž válka přináší Rusku stále více negativních důsledků.
Nelíbí se jim naše drony a rakety. Nelíbí se jim nedostatek benzínu a neustále rostoucí ceny. Nelíbí se jim neustálá omezení. Nelíbí se jim váš záměr spustit druhou vlnu mobilizace s cílem rozšířit válku dalším směrem na Ukrajině nebo ji použít proti jiným zemím sousedícím s Ruskem. Nelíbí se jim, že vaše válka nemá konce.
Ano, stále můžete Rusy nutit, aby takto přežívali. Vaše zdroje se však výrazně zmenšují.
Nebudete mít dostatek peněz ani politického kapitálu, abyste si dál kupoval loajalitu Rusů tak, jako jste to dělal uplynulých 26 let.
A my uděláme vše pro to, aby svět pomohl tento moment přiblížit.
Jak sám rád říkáte, „musíme si spočítat čísla“.
Včera jsem obdržel hlášení o ztrátách vaší armády na frontě na Ukrajině za měsíc květen. Počet opět přesáhl 30 000 zabitých a těžce zraněných ruských vojáků. Tuto úroveň udržujeme měsíc po měsíci a o každé z vašich ztrát máme video potvrzující, že se nejedná o prázdná tvrzení.
Víme, že 63 % vašich ztrát na bojišti tvoří zabití, zatímco pouze 37 % jsou zranění. Ve 21. století si žádná armáda nemůže takový poměr dovolit. A podíl zabitých bude i nadále růst.
Není to tak, že by nám na Ukrajině záleželo na osudu ruských vojáků po tom všem, co vaše válka naší zemi přinesla.
Mně ale záleží na Ukrajincích.
Ztrácíme naše lidi a každá ztráta je pro nás bolestivá. I když je poměr ukrajinských ztrát vůči ruským jedna ku pěti nebo jedna ku šesti, stále na tom velmi záleží.
Záleží také na tom, že pravidelně každých několik měsíců posouváte své vlastní termíny pro dobytí našich regionů – zejména Doněcké oblasti. A nedobijete ji ani v tomto roce.
My na Ukrajině však nechceme permanentní válku. Velmi dobře víme, že život bez války je nekonečně lepší. A chceme toho dosáhnout.
Jsem přesvědčen, že většina Rusů by na to reagovala také pozitivně – a vy to víte.
Mnozí nevěřili, že Ukrajina dokáže vzdorovat tak dlouho. Vy jste tomu nevěřil. A nevěřili tomu ani ti, kteří vám radili. To byla chyba.
Nečekal jste od Ukrajiny plnohodnotný odpor a nepředvídal jste, že věci zajdou tak daleko. Přesto jsme tu všichni – v pátém roce této plnohodnotné války.
Nebojte se vydat na cestu z této války. To je to hlavní, co se od vás nyní požaduje.
Ukrajina si svou nezávislost uchovala. A uchová si ji. Navzdory všem předpovědím o opaku.
Sjednotili jsme mnoho lidí po celém světě, aby stáli při Ukrajině a proti vám. Našli jsme zbraně a financování, které jsme potřebovali.
My dostáváme podporu. Vy dostáváte sankce. A to bude pokračovat, dokud na Ukrajině nenastane spravedlnost – spravedlnost, o kterou usilujeme a které lze dosáhnout.
Nedovolíme, aby uspěli ti, kteří se vás snaží přesvědčit, že sankce proti Rusku budou výrazně zmírněny a podpora Ukrajiny výrazně omezena, aniž by došlo k jakékoli smysluplné změně vašeho postoje vůči Ukrajině. Příklad Orbána ukazuje, jak v hanbě končí ti, kteří se rozhodnou pomáhat Rusku v jeho válce proti nám.
Ukrajina vydržela kruté zimy, během nichž jste se pokoušel zničit náš energetický systém. Vytrvali jsme – a i ve tmě zůstala odolnost Ukrajinců nedotčena.
Přenesli jsme válku na vaše území a bez pomoci Severní Koreje byste se s tím nedokázal vypořádat. Jste prvním vládcem Ruska v historii, který se obrátil s prosbou o pomoc na Pchjongjang.
A dnes jste plně závislý na Číně – rovněž poprvé v dějinách Ruska.
Věřil jste, že Ukrajinci nebudou mít sílu se bránit. Přesto dnes naši lidé pomáhají našim partnerům na Blízkém východě a v Perském zálivu budovat jejich vlastní obranu.
Doufal jste ve vnitřní nepokoje na Ukrajině. Místo toho to byly vaše vlastní vojenské formace, které proti vám zorganizovaly vzpouru. 23. června uplyne další výročí této události a mlčení tento fakt z historie nevymaže.
A nyní jste to vy, na koho se vaši vlastní úředníci, podnikatelé a propagandisté dívají s očividnou únavou. Svět to vidí.
Svět nezačal být unavený Ukrajinou, jak jste dlouho doufal. Roste však únava z Ruska – dokonce i mezi těmi lidmi ve světě, kteří vám pomáhají obcházet sankce a udržovat vaši ekonomiku nad vodou.
Toho si nemůžete nevšimnout. Po 26 letech u moci si věk začíná vybírat svou daň. A s časem bude únava z vás jen narůstat.
Viděli jsme zpravodajské zprávy, které ukazují, že nyní zvažujete plány na pokračování války v letech 2027 a 2028. Víme také, že doufáte, že balistické rakety pro vás dosáhnou toho, co se všemu ostatnímu nepodařilo. Chcete do této války zatáhnout Bělorusko ještě hlouběji a my jsme nyní nuceni se připravovat i na to. Vidíme, že se pokoušíte zosnovat něco kolem Podněstří. Vaši propagandisté tak či onak vyhrožují každé zemi sousedící s Ruskem. Opravdu chcete tímto vším projít?
Volba je nyní na vás.
Dost bylo války.
Ukrajina navrhuje tuto válku ukončit.
Musí to být provedeno čestně, s důstojností a se zárukami, že válka nebude znovu rozpoutána.
Vidíme, že Spojené státy se plně soustředí na otázku Íránu, a bylo by chybou jednoduše čekat, dokud se válka v Evropě nevrátí do centra jejich pozornosti.
Ukrajina navrhuje ukončit tuto válku prostřednictvím přímého zapojení mezi námi – a vámi.
Navrhuji setkání.
Všichni slyšeli vaše zástupce, jak s úsměvem říkají, že bych mohl údajně přijet do Moskvy. Po těchto 26 letech však ukrajinský vůdce nemá ve vašem hlavním městě co pohledávat – stejně jako ruský vůdce nemá co pohledávat v Kyjevě.
Jsou země, které tradičně hostí lídry za účelem řešení otázek války a míru. Švýcarsko, Turecko, země arabského světa – mnohé jsou schopny a ochotny takové setkání hostit.
Klíčové otázky řeší lídři. Tak tomu bylo vždy a vždy tomu tak bude.
Navrhuji stanovit jasné datum takového setkání.
Slyšeli jsme, že vám bylo na Aljašce přislíbeno řešení určitých otázek týkajících se Ukrajiny a Evropy. Sám však vidíte, že o ukrajinských a evropských otázkách se v Anchorage nerozhoduje.
K bilaterální linii, která by byla mezi námi navázána, by se mohli připojit další dohodnutí účastníci.
Vzhledem k tomu, že válka probíhá v Evropě a Ukrajina potřebuje bezpečnostní záruky, přičemž vy rovněž hledáte bezpečnostní záruky pro sebe, bylo by logické zapojit ty, kteří mohou skutečně sloužit jako garanti.
Věříme, že Evropa by měla být součástí tohoto procesu – ti, kteří mají skutečnou kapacitu ovlivnit situaci.
Věříme také, že součástí procesu musí být Spojené státy. To je to, co by mohlo pomoci zformovat novou bezpečnostní architekturu pro naši část světa.
S Ruskem jsme již zažili mnoho dohod, včetně minských dohod, které nakonec selhaly. Proto musíme nejprve mezi sebou najít přímé odpovědi na otázky, které zůstávají, a neschovávat se před složitými tématy za formule, technické pracovní skupiny nebo nekonečný čas ztracený v kyvadlové diplomacii.
Vaše válka Ukrajinu a Rusko navždy rozdělila.
Dnešní frontová linie je linií, od níž musí diplomacie začít.
Ukrajina je připravena na úplné příměří po dobu trvání vyjednávání. Je to standardní praxe a současný vývoj kolem Íránu tento bod pouze posiluje. Pokus o nastolení skutečného klidu zbraní je nejlepším způsobem, jak spolu začít mluvit. Věříme, že by to nebyl pouhý pokus, ale skutečné příměří – pokud je to to, co chcete.
Víte, že Spojené státy mají kapacity monitorovat příměří podél linie, kde se nepřátelské akce zastaví.
Ukrajina je připravena na výměnu válečných zajatců v režimu „všichni za všechny“, což by se mohlo stát dobrým prologem k ukončení války.
Musí být podniknuty vážné kroky k návratu civilistů a dětí, kteří byli během války odvlečeni.
Musíme určit, jaká budoucnost čeká generace Ukrajinců a Rusů, kteří přijdou po nás.
Pokud vy sám osobně nedojdete k závěru, že je čas tuto válku ukončit, Ukrajina bude pokračovat v boji za svou existenci. Budeme mít ty, kteří nás podporují.
Vy však budete muset bojovat mnohem tvrději za svou vlastní existenci – nikoli za existenci Ruska, ale za svou vlastní. A to není hrozba ode mne ani od Ukrajiny. Je to fakt z ruské historie, který dobře znáte: když unavenost v Rusku vzroste, přichází změna.
Můžeme na této únavě pracovat.
Svou válku můžete zastavit.
Věčná památka všem, kterým tato válka vzala život.
Sláva Ukrajině!
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Zdroj: Libor Novák