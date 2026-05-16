MS v hokeji ONLINE: Slovinsko vs. Česko 1:0. Národní tým prohrává v druhém duelu

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.
Už od prvních minut bylo znát, kdo bude chtít potvrdit roli favorita. Nejprve se na slovinského brankáře českého původu Horáka řítili v tandemu Voženílek s Tomáškem, ale tato spolupráce nakonec úspěchem neskončila. Stejně tak neotevřel skóre ani Flek, jenž se osamocený na pravém kruhu dostal k puku, ale jeho pokus k bližší tyči byl i přes problémy slovinským gólmanem přikryt. Následovala první česká přesilovka po faulu vysokou holí, v níž po celou dobu excelovala v útočném pásmu první přesilovková formace Červenka-Melovský-Sedlák. Gólman Horák si musel připadat tehdy jako na centrifuze, měl práci s Hronkovými zakončeními. Český tlak pokračoval i po přesilovce, v šancích byli Alscher či Hájek. Nakonec tuto pasáž ukončil svým prvním zákrokem Pavlát po šesti a půl minutách hry. V polovině první třetiny dostali i Slovinci první možnost přesilové hry po Voženílkově podrážení. Přestože ze začátku se nám dařilo ubránit slovinským pokusům, tlak soupeře postupně narůstal. Měli postupem času čím dál větší příležitosti, ať už v nich byli Kuralt nebo Drozg, nakonec vše ukončil po obtočení kolem své osy Török, jehož střele pomohla ještě tyč Pavlátovy branky, 1:0 pro Slovinsko. Záhy se Češi opět pokoušeli usadit se déle ve svém útočném pásmu, tyto pokusy vyvrcholili Kubalíkovým tlakem v brankovišti, když se snažil zasunout kotouč pod beton ležícího gólmana, o to samé se snažil následně i Melovský, což si bránící Slovinci nenechali líbit.
Češi se nadále snažili navázat na svůj předešlý tlak v útočném pásmu, ale jakoby se to přestalo najednou Čechům dařit. Jeden takový pokus skončil Tomáškovou střelou od modré. Během tohoto snažení byl pak znepokojivý pohled na odjíždějícího Fleka, jehož trefil puk do zad – zdravotně ale nakonec bude v pořádku. Ani tak ale pokusy o tlak do slovinského brankoviště neustávaly. Z pravého kruhu se nacentroval puk před slovinskou branku, další čeští nájezdníci v čele s Chmelařem se pokoušeli o dorážku. V 18. minutě to pro změnu z vrcholku pravého kruhu zkoušel Melovský. Slovinci ale stále dobře hlídali své pozice, Čechy do nebezpečnějších prostor příliš nepouštěli a parta kapitána Červenky se tak marně snažila něco vymyslet. I proto nakonec do kabin na první pauzu odcházelo poněkud zaslouženě za slovinského vedení 1:0.
Úvodní sestavy:
Slovinsko: Horák (Us) – Gregorc (A), Goličič, Crnovič, Magovać, Štebih, Ćosić, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič (C) – Jezovšek, Tičar, Kuralt (A) – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič Trenér: Edo Terglav
Česko: Pavlát (Kořenář) – Kempný, Hronek (A), Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka (C), Sedlák (A), Mandát – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Kovařčík, Chmelař – Černoch Trenér: Radim Rulík
Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty
