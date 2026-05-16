MS v hokeji ONLINE: Slovinsko vs. Česko 1:0. Národní tým prohrává v druhém duelu

David Holub

16. května 2026 20:10, Aktualizováno 16. května 2026 20:56

Český hokejový národní tým má na programu v sobotu druhý zápas na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Poté, co zvládli v pátek svůj úvodní duel proti Dánům, nad kterými vyhráli bez potíží 4:1, se svěřenci kouče Radima Rulíka nyní střetnou se Slovinskem. I v tomto zápase jsou Češi favority. Oproti duelu s Dány se proti Slovincům v české brance představí Dominik Pavlát a v sestavě se poprvé objeví obránce Jan Mandát. Bude mít stejně jasný průběh duel se Slovinskem, jako ten s Dánskem? Sledujte online reportáž zápasu se startem od 20:20 třetinu po třetině na serveru Eurozpravy.cz.

Už od prvních minut bylo znát, kdo bude chtít potvrdit roli favorita. Nejprve se na slovinského brankáře českého původu Horáka řítili v tandemu Voženílek s Tomáškem, ale tato spolupráce nakonec úspěchem neskončila. Stejně tak neotevřel skóre ani Flek, jenž se osamocený na pravém kruhu dostal k puku, ale jeho pokus k bližší tyči byl i přes problémy slovinským gólmanem přikryt. Následovala první česká přesilovka po faulu vysokou holí, v níž po celou dobu excelovala v útočném pásmu první přesilovková formace Červenka-Melovský-Sedlák. Gólman Horák si musel připadat tehdy jako na centrifuze, měl práci s Hronkovými zakončeními. Český tlak pokračoval i po přesilovce, v šancích byli Alscher či Hájek. Nakonec tuto pasáž ukončil svým prvním zákrokem Pavlát po šesti a půl minutách hry. V polovině první třetiny dostali i Slovinci první možnost přesilové hry po Voženílkově podrážení. Přestože ze začátku se nám dařilo ubránit slovinským pokusům, tlak soupeře postupně narůstal. Měli postupem času čím dál větší příležitosti, ať už v nich byli Kuralt nebo Drozg, nakonec vše ukončil po obtočení kolem své osy Török, jehož střele pomohla ještě tyč Pavlátovy branky, 1:0 pro Slovinsko. Záhy se Češi opět pokoušeli usadit se déle ve svém útočném pásmu, tyto pokusy vyvrcholili Kubalíkovým tlakem v brankovišti, když se snažil zasunout kotouč pod beton ležícího gólmana, o to samé se snažil následně i Melovský, což si bránící Slovinci nenechali líbit.
 
Češi se nadále snažili navázat na svůj předešlý tlak v útočném pásmu, ale jakoby se to přestalo najednou Čechům dařit. Jeden takový pokus skončil Tomáškovou střelou od modré. Během tohoto snažení byl pak znepokojivý pohled na odjíždějícího Fleka, jehož trefil puk do zad – zdravotně ale nakonec bude v pořádku. Ani tak ale pokusy o tlak do slovinského brankoviště neustávaly. Z pravého kruhu se nacentroval puk před slovinskou branku, další čeští nájezdníci v čele s Chmelařem se pokoušeli o dorážku. V 18. minutě to pro změnu z vrcholku pravého kruhu zkoušel Melovský. Slovinci ale stále dobře hlídali své pozice, Čechy do nebezpečnějších prostor příliš nepouštěli a parta kapitána Červenky se tak marně snažila něco vymyslet. I proto nakonec do kabin na první pauzu odcházelo poněkud zaslouženě za slovinského vedení 1:0.

Úvodní sestavy:

Slovinsko: Horák (Us) – Gregorc (A), Goličič, Crnovič, Magovać, Štebih, Ćosić, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič (C) – Jezovšek, Tičar, Kuralt (A) – Ograjenšek, Maver, Drozg – Sodja, Beričič, Simšič Trenér: Edo Terglav

Česko: Pavlát (Kořenář) – Kempný, Hronek (A), Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka (C), Sedlák (A), Mandát – Voženílek, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut – Beránek, Kovařčík, Chmelař – Černoch Trenér: Radim Rulík

Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou

Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií

Druhým hracím dnem pokračuje v sobotu 89. mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Do turnaje dnes vkročili poprvé i hokejisté Slovenska, kteří se na úvod skupiny B střetli s Norskem. Přestože naši východní sousedé šli do tohoto střetnutí jako favorité, na svou výhru se docela nadřeli. Nakonec až díky trefě Hrivíka ze třetí třetiny svěřenci kouče Vladimíra Országha vyhráli těsně 2:1. Ve druhém souběžně hraném poledním zápase potvrdili Rakušané roli mírného favorita v duelu s Velkou Británií, přestože i oni měli v první třetině nevydařenou pasáž, v níž ztratili třígólový náskok. Na vyrovnání se ale Britové ve zbytek zápasu nezmohli, naopak Rakušané odskočili na konečných 5:2.
Dostál do branky na MS nepřijede. V Anaheimu neprošel zdravotní prohlídkou

Protože patří k českým brankářům, na kterého se můžou v týmu od trenérů po spoluhráče opravdu spolehnout pokaždé, když nastoupí do branky, všichni včetně fanoušků doufali, že českému týmu pomůže Lukáš Dostál na MS i tentokrát. Realizační tým v čele s koučem Radimem Rulíkem o jeho služby hodně stál, nakonec však musí vzít zavděk trojici gólmanů, kterou s sebou původně do Švýcarska vzali. I když ještě existuje možnost příjezdu jiného českého gólmana ze zámoří.

Pilotní provoz rychlosti 150 km/h na D3 se prodlužuje do konce roku

Ministerstvo dopravy rozhodlo o prodloužení pilotního provozu zvýšené nejvyšší dovolené rychlosti 150 km/h na vybraném úseku dálnice D3 mezi kilometry 84–131. Na základě dosavadního průběžného vyhodnocení bude pilotní režim prodloužen do konce letošního roku, aby bylo možné získat dostatek reprezentativních dat pro objektivní posouzení dopadů na bezpečnost a plynulost provozu.

Raúl Castro

Američané obviní Raúla Castra. Bratrovi Fidela je přes devadesát

Americké ministerstvo spravedlnosti se chystá obvinit někdejšího kubánského lídra Raúla Castra, kterému je přes 90 let. Informovala o tom BBC. Mladší bratr Fidela Castra se má zodpovídat ze dvou činů v 90. letech minulého století. Záměr americké justice je vnímán jako další prostředek aktuálního tlaku na Kubu.

Švýcarsko v repríze finále loňského MS oplatilo Američanům porážku

Hned v úvodní páteční hrací den došlo v rámci 89. mistrovství světa v hokeji k repríze loňského finále světového šampionátu mezi Švýcarskem a USA. K radosti domácího publika v Curychu si hokejisté země helvetského kříže na úřadujících světových šampionech smlsli a porazili je 3:1. Oplatili jim tak porážku 0:1 po prodloužení ze zmiňovaného loňského finálového zápasu.

Andrej Babiš

Babiš věří, že podpora rodin je klíčem k řešení nízké porodnosti v Česku

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek ve Strakově akademii zúčastnil odborné konference, která se zaměřila na aktuální demografický vývoj v Česku a možnosti jeho řešení. Diskuse odborníků, zástupců veřejné správy i dalších institucí nabídla komplexní pohled na příčiny nízké porodnosti i na opatření, která mohou vytvořit příznivější podmínky pro zakládání rodin.

Počasí příští týden: Do Česka se vrátí letní teploty

Příští týden přinese v úvodu oblačnou oblohu s ojedinělými přeháňkami, bouřkami a chladnými rány, při kterých hrozí i přízemní mrazíky. Postupně se však začne oteplovat a ve druhé polovině týdne již převládne polojasné počasí s nejvyššími denními teplotami, které vystoupají až na letních 25 °C.

